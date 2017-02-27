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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6282628362846285>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 263
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
128
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:00

  Puente написав:
  fler написав:
  Investor_K написав:Куда нам сегодня вкладывать деньги, чтобы наши дети и внуки и были нам благодарны?


В развитие наших детей и внуков 8) Научите их жить и зарабатывать, расширяйте их мировоззение разными способами.


Взагалі-то це ущербний міф , вигаданий роботодавцями ...
Заробляти довго і важко працюючи - нічого хорошого в цьому немає .
А заробляти , займаючись хоббі - багато не виходить , бо все одно в якийсь момент хоббі перетворюється на обов"язкове заняття - по часу , по об"ємам і так далі ...

Якраз те що ти вмієш і знаєш, дасть тобі і хліб і житло і відібрати це досить тяжко.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:01

  Сибарит написав:Потом несколько раз дорожала, поэтому показания о стоимости водки расходятся. Я начинал пробовать водку уже по 5 с копейками.


В начале 70-х годов цифры 3.62 были знакомы больше числа Пи. В мае 1972-го вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР "О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма". Тогда же водка подорожала до 3 рублей 62 копеек, в свободной продаже остался всего один ее сорт, именуемый в народе "Коленвал" (на этикетке надпись "Водка" была выполнена наподобие коленчатого вала). Тогда же "горькой" стали торговать с 11 утра – этот час острословы прозвали "ленинским": оказалось, если один из юбилейных рублей, выпущенных в 1970 году к 100-летию вождя, приложить к циферблату часов, то Ленин поднятой правой рукой указывает ровно на 11 часов.

Цена на водку, цифры 3.62 прочно вошли в сознание народа, их обессмертили и произведения искусства. К примеру, в фильме Гайдая аферист Милославский называет номер телефона: "Добавочный три шестьдесят две".


по 5 уже при Андропове стало...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:по 5 уже при Андропове стало...

До Андропова, но незадолго. При Андропове появилась водка без названия по 4.70. Благодарный народ стал называть ее андроповкой.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:04

  Мизантрóп написав:
  Shaman написав:а как надо зарабатывать??? :shock:
работать надо не тяжело, а эффективно (правда, много) - тогда можно и заработать 8)

Как Гонта

Доречі, він зашвидко здувся :mrgreen:
Міг більше нагребсти від нових буратін, якщо б не припиняв виплати старим! Треба було просто знизити до 2% і розтягнути в часі. :idea:
А так - все, він старих "зарубав"! Відповідно, старі перестали закликати і антирекламу/невдоволення розпускатти!
Тому, зовсім нових заманити багато не вдасться - хіба що на оплату оренди магазинів і персоналу. :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:05

  Сибарит написав:
  sergey_sryvkin написав:по 5 уже при Андропове стало...

До Андропова, но незадолго. При Андропове появилась водка без названия по 4.70. Благодарный народ стал называть ее андроповкой.

Точно, Брежнев в 1982 умер, а я почему-то думал, что в 1981.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:07

  Investor_K написав:Недвижимость. Валюта. Драгметаллы.

Если Вы благодарны родителям за это, то , наверное, именно богатство делает Вас счастливым :roll:
Для меня главное, чтобы дети и внуки были счастливы и чтобы я к этому была причастной, тогда останусь в их благодарной памяти.
Меня сделало счастливой мое мировоззрение и труд - это заслуга родных, потому что они всячески развивали мои способности, много путешествовали со мной и т.д. Недвижимость,деньги и драгметаллы, которые мне достались и достанутся, оставлю детям и внукам, сама в этом не нуждаюсь.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:08

  Сибарит написав:
  sergey_sryvkin написав:по 5 уже при Андропове стало...
До Андропова, но незадолго. При Андропове появилась водка без названия по 4.70. Благодарный народ стал называть ее андроповкой.
3,50 грн , Донецька і Одеська (виробники) Столична-назва , приблизно 2005-2007 рік
Одесити грішили тим , що міцність не дотягувала до 40(була 38-39) , але при цьому була мякшою (спирту менше)
При цьому в опті коштувала 1,90-2,20
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:26

  reef написав:
  холява написав:Водка стоила .... 3,96 ...


2,87 !!!

:wink:
Застав я часи, коли в теплих краях продавали вино з діжок (як квас). В основному, портвейн білий (можу помилятися, наче 24 коп./ склянка). Портвейн "ефективніший" за горіляку, але черг не було. :lol:
Зображення
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:44

  centurionus написав:
  reef написав:
  холява написав:Водка стоила .... 3,96 ...


2,87 !!!

:wink:
Застав я часи, коли в теплих краях продавали вино з діжок (як квас). В основному, портвейн білий (можу помилятися, наче 24 коп./ склянка). Портвейн "ефективніший" за горіляку, але черг не було. :lol:


В Белгород-Днестровском , в субботу на рынке столько было возов с бочками с вином из Молдавии , что и не упомнить .
Вино продавали сухое красное, с обязательным попробовать .

Пока батя попробует , что купить , надо его было под руки домой тащить .
Рыбаки продавали вьюнов в тазах .
Я плакал , когда они визжали , когда их резали для жарки .
А раки , синего цвета ??? ... Вы их видели ?
С Днестовского лимана .
В Белгород-Днестровском , как спускаться к порту , слева была церковь .
Священник там был ,который до ноября купался в Днестре .
Квартиру папе дали на улице Шабской , не знаю как сейчас называют , прямо напротив воинской части (танкисты ).
холява
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:52

холява
В діжках (як на фото) продавали наче винрадгоспи. Офіційно. В небагатьох місцях. Не на ринках (в моєму місті).
В спеку пити портвейн - для міцних духом і здоров'ям. :)
P.S. До речі, портвейн був непоганий.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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