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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6283628462856286>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 263
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
128
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:00

Еххххххх були ж часи!!!

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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:13

  холява написав:Водка стоила .... 3,96 Посольская , 4, 12 Столичная ,

названий не помню, но ночью разбуди 3,62 и 4,12...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:14

Можна згадати про таке:
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і старіші моделі... :wink:
P.S. Батьки давали мені кружку/склянку (обробка склянок [якщо їх не покрали] була символічною).
Востаннє редагувалось centurionus в Сер 26 сер, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:18

  centurionus написав:Можна згадати про таке:
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і старіші моделі... :wink:

Якраз і я про це хотів згадати! :)
Головне, що стакани полоскались простою водою після кожного - і не було ніяких вірусів :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:18

  centurionus написав:Застав я часи, коли в теплих краях продавали вино з діжок (як квас). В основному, портвейн білий (можу помилятися, наче 24 коп./ склянка). Портвейн "ефективніший" за горіляку, але черг не було. :lol:
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:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Еееехххххх, що тут скажеш - зразу видно тих, хто родився в Союзі! :)
Ностальжииииии :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А сметана в бідонах? :)
А кефір/молоко в пляшках з широким горлом? :)
А пиво з бочки наливали в гальби! :)
Красотааааааа!
Лєпотааааа! :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 26 сер, 2020 23:27, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вы вообще ебанулись тут?


Почем стеклотара и макулатура при сересере котировалась?
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 26 сер, 2020 23:31, всього редагувалось 2 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:29

  Corpocrator написав:Вы вообще ебанулись тут?


а нас тут вечір посиденьок :mrgreen:

насолоджуйтесь, зранку ж звісно буде чорнобиль (чистка)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:32

  Долярчик написав:А сметана в бідонах? :)
А кефір/молоко в пляшках з широким горлом? :)

Справжня "класика" от :wink: :
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Текли...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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