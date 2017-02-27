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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6283628462856286

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 263
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
128
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:46

  Corpocrator написав:Вы вообще ебанулись тут?


Почем стеклотара и макулатура при сересере котировалась?

Обменивали их на напитки и издат.Ещё ветошь принималась))
Адские времена были.За валюту и расстрелять могли))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бгг, як і слід було очікувати, львівський прихильник зе і b2b виявився латентним совком.
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:57

kotyk222
А я чомусь згадав як я з батьками вставав в 5 ранку в чергу щоб масла купити...
А ще пам'ятаю як люди купляли в магазині по 10 буханок хліба - худобу годували...
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 00:02

  Sirchyk написав:kotyk222
А я чомусь згадав як я з батьками вставав в 5 ранку в чергу щоб масла купити...

И только Холява посчитал после своего поста старых алконавтов)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 00:03

  kotyk222 написав:Бгг, як і слід було очікувати, львівський прихильник зе і b2b виявився латентним совком.

Це Ви "нагнітаєте" трохи, думаю. Впевнений, у Дмитра Яроша теж є теплі спогади про молоко радянських часів. Мова ж не про статті в газеті "Правда". :wink:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 00:05

Кто тогда уже шпилился на чердаках, помните? :oops: :roll:


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Libo
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 00:06

  centurionus написав:Можна згадати про таке:
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і старіші моделі... :wink:
P.S. Батьки давали мені кружку/склянку (обробка склянок [якщо їх не покрали] була символічною).


Чем дальше тем хуже...Приехал в
Крым,а там автоматы по продаже вина,ни чем не отличаются от газировки,стакан -25 коп,о как!Ну а потом вместо кваса -вино крепленое и все потому,что не работали автоматы по продаже стакана 0,2-0,25л, постоял в очереди...подумал...берешь 3 литра,в очереди стоять не охота....
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 00:08

Ближче до теми гілки 8) [аналог міжбанку тих часів]:
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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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