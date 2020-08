Додано: Чет 27 сер, 2020 00:03

kotyk222 написав: Бгг, як і слід було очікувати, львівський прихильник зе і b2b виявився латентним совком. Бгг, як і слід було очікувати, львівський прихильник зе і b2b виявився латентним совком.

Це Ви "нагнітаєте" трохи, думаю. Впевнений, у Дмитра Яроша теж є теплі спогади про молоко радянських часів. Мова ж не про статті в газеті "Правда". Це Ви "нагнітаєте" трохи, думаю. Впевнений, у Дмитра Яроша теж є теплі спогади про молоко радянських часів. Мова ж не про статті в газеті "Правда".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell