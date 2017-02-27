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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6278627962806281

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 263
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
128
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Подрос 27.70 у нас
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:34

Киев
Доллар 27,45/27,52
Евро 32,27/32,35

Пока так.
Вчера вечером еще была продажа по 27,45-27,47.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Lion+ написав:Я понимаю, что экономика Украины мертва

Україна вперше за 15 років виявилася "в плюсах" в торгівлі з зарубіжжям: за даними Держслужби статистики, за перше півріччя доходи від експорту перевищили витрати на імпорт більш ніж на 1 млрд доларів.
Щодо торгівлі товарами баланс у нас, як і раніше, негативний – мінус 1,277 млрд доларів. Але це втричі менше, ніж рік тому: за підсумками I півріччя 2019 року "мінус" був 3,767 млрд доларів. Коефіцієнт покриття експортом імпорту, тобто перевищення доходів над витратами, становив 0,95 (у I півріччі 2019 року – 0,87). Тобто недобір суттєво зменшився.
А ось в торгівлі послугами Україна останніми роками має стійкий позитивний баланс. Експорт послуг в I півріччі 2020 р. становив 5,371 млрд доларів, імпорт – 2,359 млрд доларів, позитивне сальдо 3,012 млрд доларів. Це дозволило перекрити збитки від торгівлі товарами, в результаті зовнішньоторговельний баланс за півроку виявився з плюсом в 1,07 млрд доларів.
У I півріччі 2019 року щодо послуг також було позитивне сальдо – 2,902 млрд доларів, але воно збитків від торгівлі майже в 3,8 млрд доларів не перекрило: рік тому зовнішньоторговельний баланс був мінус 1,69 млрд доларів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:17

  Василь-Рівне написав:
  Lion+ написав:Я понимаю, что экономика Украины мертва

Україна вперше за 15 років виявилася "в плюсах" в торгівлі з зарубіжжям: за даними Держслужби статистики, за перше півріччя доходи від експорту перевищили витрати на імпорт більш ніж на 1 млрд доларів.
Щодо торгівлі товарами баланс у нас, як і раніше, негативний – мінус 1,277 млрд доларів. Але це втричі менше, ніж рік тому: за підсумками I півріччя 2019 року "мінус" був 3,767 млрд доларів. Коефіцієнт покриття експортом імпорту, тобто перевищення доходів над витратами, становив 0,95 (у I півріччі 2019 року – 0,87). Тобто недобір суттєво зменшився.
А ось в торгівлі послугами Україна останніми роками має стійкий позитивний баланс. Експорт послуг в I півріччі 2020 р. становив 5,371 млрд доларів, імпорт – 2,359 млрд доларів, позитивне сальдо 3,012 млрд доларів. Це дозволило перекрити збитки від торгівлі товарами, в результаті зовнішньоторговельний баланс за півроку виявився з плюсом в 1,07 млрд доларів.
У I півріччі 2019 року щодо послуг також було позитивне сальдо – 2,902 млрд доларів, але воно збитків від торгівлі майже в 3,8 млрд доларів не перекрило: рік тому зовнішньоторговельний баланс був мінус 1,69 млрд доларів.


Так Зе молодец получается?
Даже в коронавирус смог поднять экономику.
Lion+
 
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  #<1 ... 6278627962806281
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