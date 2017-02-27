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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Подрос 27.70 у нас
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:34
Киев
Доллар 27,45/27,52
Евро 32,27/32,35
Пока так.
Вчера вечером еще была продажа по 27,45-27,47.
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Україна вперше за 15 років виявилася "в плюсах" в торгівлі з зарубіжжям: за даними Держслужби статистики, за перше півріччя доходи від експорту перевищили витрати на імпорт більш ніж на 1 млрд доларів.
Щодо торгівлі товарами баланс у нас, як і раніше, негативний – мінус 1,277 млрд доларів. Але це втричі менше, ніж рік тому: за підсумками I півріччя 2019 року "мінус" був 3,767 млрд доларів. Коефіцієнт покриття експортом імпорту, тобто перевищення доходів над витратами, становив 0,95 (у I півріччі 2019 року – 0,87). Тобто недобір суттєво зменшився.
А ось в торгівлі послугами Україна останніми роками має стійкий позитивний баланс. Експорт послуг в I півріччі 2020 р. становив 5,371 млрд доларів, імпорт – 2,359 млрд доларів, позитивне сальдо 3,012 млрд доларів. Це дозволило перекрити збитки від торгівлі товарами, в результаті зовнішньоторговельний баланс за півроку виявився з плюсом в 1,07 млрд доларів.
У I півріччі 2019 року щодо послуг також було позитивне сальдо – 2,902 млрд доларів, але воно збитків від торгівлі майже в 3,8 млрд доларів не перекрило: рік тому зовнішньоторговельний баланс був мінус 1,69 млрд доларів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 27 сер, 2020 09:17
Так Зе молодец получается?
Даже в коронавирус смог поднять экономику.
Додано: Чет 27 сер, 2020 10:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Де тут написано про економіку ?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 27 сер, 2020 10:10
Эти ваши цифры по торговле и т.д. всё ерунда. На моем предприятии, где я работаю, примерно 3.5 тыс работников. И почти все, кроме начальников, переведены на трёхдневку, а большинство пенсионеров на однодневку. До этого сидели 4 месяца на 2/3 ставки, фактически ползарплаты. Вопрос - какой смысл в этих положительных торговых балансах и прочем, если у людей нет денег прокормить свои семьи? Я лично не хочу никуда уезжать из страны, но эта власть просто начинает вынуждать к этому похерив здесь всё.
Додано: Чет 27 сер, 2020 10:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все життя це єрунда.
Ви настільки наївний, що дійсно вважаєте, що люди йдуть до влади лише заради того щоб зробити саме Ваше життя кращим?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 27 сер, 2020 10:26
Питання якесь безглузде. Навіть не знаю, що Вам відповісти. Я кажу, що було раніше погано, а зараз стало ще гірше. А хто там куди йде і навіщо мені абсолютно однаково.
Додано: Чет 27 сер, 2020 10:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
От це і є фундаментальна проблема українців і зветься "моя хата з краю я нічо не знаю". Хочете краще жити - зробіть це самі - ні директор, ні уряд, ні президент покращувати Ваше життя ДОБРОВІЛЬНО не будуть. Лише погіршувати доти, доки Ви будете ЦЕ терпіти. Такі реалії звірячого оскалу капіталізму.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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