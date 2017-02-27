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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6279628062816282

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 263
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
128
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:53

Вышли данные за вторник по объемам на межбанке и рынке наличной валюты.
Впечатляет красивая игра НБУ на тонком рынке, - купить 18.5 млн. дол. при том что был небольшой перевес в сторону покупки валюты и при этом сохранить курс открытия/ закрытия на уровне 27.40. Общий объем небольшой - 408 млн.

Население, как всегда в первый рабочий день недели было активно, продажа валюты была выше на 16 млн. дол. экв., чем покупка. К значительному объему добавился фактор выходного дня в понедельник.

Судя по всему вчера НБУ своими покупками немного толкнул курс вверх, увидим это завтра по балансу клиентского спроса/ предложения. Но на уровнях 27.55 - 27.60 последнее время выходит кто-то из госов, предлагая валюту, так что до конца недели корридор остается 27.40 - 27.60.

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VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 11:11

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Ірина_
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  #<1 ... 6279628062816282
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