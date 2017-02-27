Впечатляет красивая игра НБУ на тонком рынке, - купить 18.5 млн. дол. при том что был небольшой перевес в сторону покупки валюты и при этом сохранить курс открытия/ закрытия на уровне 27.40. Общий объем небольшой - 408 млн.
Население, как всегда в первый рабочий день недели было активно, продажа валюты была выше на 16 млн. дол. экв., чем покупка. К значительному объему добавился фактор выходного дня в понедельник.
Судя по всему вчера НБУ своими покупками немного толкнул курс вверх, увидим это завтра по балансу клиентского спроса/ предложения. Но на уровнях 27.55 - 27.60 последнее время выходит кто-то из госов, предлагая валюту, так что до конца недели корридор остается 27.40 - 27.60.