Вышли данные за вторник по объемам на межбанке и рынке наличной валюты. Впечатляет красивая игра НБУ на тонком рынке, - купить 18.5 млн. дол. при том что был небольшой перевес в сторону покупки валюты и при этом сохранить курс открытия/ закрытия на уровне 27.40. Общий объем небольшой - 408 млн.
Население, как всегда в первый рабочий день недели было активно, продажа валюты была выше на 16 млн. дол. экв., чем покупка. К значительному объему добавился фактор выходного дня в понедельник.
Судя по всему вчера НБУ своими покупками немного толкнул курс вверх, увидим это завтра по балансу клиентского спроса/ предложения. Но на уровнях 27.55 - 27.60 последнее время выходит кто-то из госов, предлагая валюту, так что до конца недели корридор остается 27.40 - 27.60.
Василь-Рівне написав:От це і є фундаментальна проблема українців і зветься "моя хата з краю я нічо не знаю". Хочете краще жити - зробіть це самі - ні директор, ні уряд, ні президент покращувати Ваше життя ДОБРОВІЛЬНО не будуть. Лише погіршувати доти, доки Ви будете ЦЕ терпіти. Такі реалії звірячого оскалу капіталізму.
Я ходив на всі вибори починаючи з 18 років, завжди цікавився політикою. Майдан вже був, а краще жити від того не стало. Чесно і багато працюючи я не став заможним в цій країні. Що ви мені пропонуєте робити?
Не чекати манни небесної.Ніхто нічого Вам просто так не покращить.Можете пробувати заробляти на біржах контенту (для початку) у вільний від роботи час. Тут один чоловік довго мені дякував за таку підказку. За одну-дві вільні години не проблема заробити 10$ - пробував сам особисто. Можете вивчити англійську, зараз це не проблема. Зі знанням англійської вартість Вас, як працівника, солідно зросте. Якщо Ви в чомусь сильний фахівець, зареєструйтесь в Linkedin - там можна знайти солідні пропозиції. Це перше, що прийшло на думку, щоб давати конкретику треба знати хто Ви і що Ви, де живете, тощо. Але це все офтоп, у всіх перепрошую і замовкаю.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 27 сер, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Striker написав:Я ходив на всі вибори починаючи з 18 років, завжди цікавився політикою. Майдан вже був, а краще жити від того не стало. Чесно і багато працюючи я не став заможним в цій країні. Що ви мені пропонуєте робити?
Маю те саме питання, оскільки за свою працю найманого працівника впродовж 19 років я отримував у 5-6 разів меньше ніж та сама праця у країнах Європи. Абсолютно без перебільшення, оскільки працював в міжнародній компанії та чудово поінформован про зарплати на тій самій посаді в Європі. Крім того, податки, які спочатку були до 40% з зарплатні, потім 30%, потім (о чудо - 15%), потім знову 20%, а ще ЄСВ стільки ж, що платив роботодавець - усе пішло в золоті батони та вілли в Іспанії та на Кіпрі, але не мої. Ані медицини, ані освіти безкоштовної чи будь чогось ще ні я ні мої діти не отримують (так склалося). Тому єдиний вихід, щоб кожен громадянин у той ситуації що склалося на тому місці, де він/ вона знаходиться - вимагав від кожного державного діяча виконувати свою роботи, максимально їх контролювати, створювати громадські організації, не проходити мовчки та приймати участь у виборах СВІДОМО. Або їхати туди де люди таке суспільство вже побудували. Найкращий приклад - Швейцарія. Я дуже вибачаюсь за офф-топ, але накипіло.
Василь-Рівне написав:От це і є фундаментальна проблема українців і зветься "моя хата з краю я нічо не знаю". Хочете краще жити - зробіть це самі - ні директор, ні уряд, ні президент покращувати Ваше життя ДОБРОВІЛЬНО не будуть. Лише погіршувати доти, доки Ви будете ЦЕ терпіти. Такі реалії звірячого оскалу капіталізму.
Я ходив на всі вибори починаючи з 18 років, завжди цікавився політикою. Майдан вже був, а краще жити від того не стало. Чесно і багато працюючи я не став заможним в цій країні. Що ви мені пропонуєте робити?
Розумію, що питання Ваше - риторичне , але вважаю, що потрібно залишатись таким же і дітей так виховати ! А заможність - поняття ситуативне і багатогранне. Спите спокійно і це великий плюс. Без сарказму , з повагою до Вашої позиції !!!
Василь-Рівне Ага, це я) Іще раз раз дякую! Але 10-ка в годину - це перегиб) В день - норма, але я вже маю рівень експерта та 3-річний стаж. Тут не розбагатієш. Заняття більше для душі - заспокоює нерви і дуже швидко вбиває вільний час (швидше лише преферанс).
Банки подняли курс на продажу бакса. А на приём не спешат подымать. Вывод: сами не верят в в рост курса бакса. Ждём его снижения. Не покупаем бакс. Ниже 27.00 можно, имхо, покупать, чтоб не быть оленем.