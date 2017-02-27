Додано: Чет 27 сер, 2020 11:52

Striker написав: Я ходив на всі вибори починаючи з 18 років, завжди цікавився політикою. Майдан вже був, а краще жити від того не стало. Чесно і багато працюючи я не став заможним в цій країні. Що ви мені пропонуєте робити? Я ходив на всі вибори починаючи з 18 років, завжди цікавився політикою. Майдан вже був, а краще жити від того не стало. Чесно і багато працюючи я не став заможним в цій країні. Що ви мені пропонуєте робити?

Маю те саме питання, оскільки за свою працю найманого працівника впродовж 19 років я отримував у 5-6 разів меньше ніж та сама праця у країнах Європи. Абсолютно без перебільшення, оскільки працював в міжнародній компанії та чудово поінформован про зарплати на тій самій посаді в Європі.Крім того, податки, які спочатку були до 40% з зарплатні, потім 30%, потім (о чудо - 15%), потім знову 20%, а ще ЄСВ стільки ж, що платив роботодавець - усе пішло в золоті батони та вілли в Іспанії та на Кіпрі, але не мої. Ані медицини, ані освіти безкоштовної чи будь чогось ще ні я ні мої діти не отримують (так склалося).Тому єдиний вихід, щоб кожен громадянин у той ситуації що склалося на тому місці, де він/ вона знаходиться - вимагав від кожного державного діяча виконувати свою роботи, максимально їх контролювати, створювати громадські організації, не проходити мовчки та приймати участь у виборах СВІДОМО.Або їхати туди де люди таке суспільство вже побудували. Найкращий приклад - Швейцарія.Я дуже вибачаюсь за офф-топ, але накипіло.