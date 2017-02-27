Так і минулого року ніхто не хотів бути оленем і купили пА 27, ХХ і 26,ХХ
Але, щось пішло не так і всі затарені лише спостерігали за зниженням до 25, тоді до 24, а на закуску і до 23)))))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так і минулого року ніхто не хотів бути оленем і купили пА 27, ХХ і 26,ХХ
Але, щось пішло не так і всі затарені лише спостерігали за зниженням до 25, тоді до 24, а на закуску і до 23)))))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:55
тогда жду па 23.00
ЗВР огромны
заробитчане заваливают никомуненужным Украину
скоро транш дадут
не конопайте, что не дадут
дадут, дадут
дадут, дадут
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:03
Судя по анализу ликвидности, НБУ купил вчера не так много - около 33.5 млн. дол., а кор.счета банков почти не изменились, 57 778. Овернайты как пришли так и ушли, немного добавила наличности в банки инкассация - 638 млн., и забрало казначейство - 1364 млн. грн.
Так что, все пока тихо - спокойно. Ждуны по 27 и ниже могут ждать дальше
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:14
Уряд і НБУ практично домовилися про докапіталізацію "Укрексімбанку" на 10 мільярдів
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хмммм.... курс відкотився на 3 копійки.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:19
Ви серйозно) Та нижче 27 аж ніяк не вимальовується найближчим часом, а похід знову до 27,35 буде подарунком
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