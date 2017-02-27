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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6280628162826283

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 264
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Ждём его снижения.
Не покупаем бакс.
Ниже 27.00 можно, имхо, покупать, чтоб не быть оленем

Так і минулого року ніхто не хотів бути оленем і купили пА 27, ХХ і 26,ХХ
Але, щось пішло не так :) і всі затарені лише спостерігали за зниженням до 25, тоді до 24, а на закуску і до 23)))))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:55

  Долярчик написав:
  Yuri_61 написав:Ждём его снижения.
Не покупаем бакс.
Ниже 27.00 можно, имхо, покупать, чтоб не быть оленем

Так і минулого року ніхто не хотів бути оленем і купили пА 27, ХХ і 26,ХХ
Але, щось пішло не так :) і всі затарені лише спостерігали за зниженням до 25, тоді до 24, а на закуску і до 23)))))


тогда жду па 23.00
ЗВР огромны
заробитчане заваливают никомуненужным Украину
скоро транш дадут
не конопайте, что не дадут
дадут, дадут
дадут, дадут
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:03

Судя по анализу ликвидности, НБУ купил вчера не так много - около 33.5 млн. дол., а кор.счета банков почти не изменились, 57 778. Овернайты как пришли так и ушли, немного добавила наличности в банки инкассация - 638 млн., и забрало казначейство - 1364 млн. грн.

Так что, все пока тихо - спокойно. Ждуны по 27 и ниже могут ждать дальше :D
VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:14

Уряд і НБУ практично домовилися про докапіталізацію "Укрексімбанку" на 10 мільярдів
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хмммм.... курс відкотився на 3 копійки.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:19

  Yuri_61 написав:Банки подняли курс на продажу бакса. А на приём не спешат подымать.
Вывод: сами не верят в в рост курса бакса.
Ждём его снижения.
Не покупаем бакс.
Ниже 27.00 можно, имхо, покупать, чтоб не быть оленем.

Ви серйозно) Та нижче 27 аж ніяк не вимальовується найближчим часом, а похід знову до 27,35 буде подарунком :wink:
twin
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