Укргазбанк?)
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 сер, 2020 15:57
Укргазбанк?)
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 27 сер, 2020 16:14
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................27.08.2020.............28.08.2020
дата розрахунку................26.08.2020..............27.08.2020
Євро...................................32,2812...................32,4279
Долар США........................27,386....................27,4615
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.08.2020...............27,4554
Справочный курс прибавил 7 копеек относительно действующего официального.
После полудня доллар прибавил еще почти копейку.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 2.5 копеек и медленно, но уверенно пошли вниз. К 11-10 снизились на 2 копейки. После небольшой паузы снизились еще на копейку.
Справочный курс встретили котироками 27.4400 - 27.4650. Это на 3 копейки ниже открытия.
После 12 приопустились на полкопейки, развернулись и выросли на копейку. После этого наступила традиционная обеденная стабильность. После обеда приподнялись на полкопейки и решили еще немного постоять на месте. После небольшой паузы выросли еще на 2 копейки, достигнув уровня открытия.
Официальный курс встретили котировками 27.4700 - 27.4950. Относительно вчерашнего закрытия выросли на 1.5 копейки.
Сегодня сообщений о присутствии регулятора не поступало, да и графики выглядят вполне естественно. Похоже, некоторый прирост спроса после обеда ожидался.
НБУ вчера выкупил около 33.4 млн.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Интервенция и инкассация в сумме добавили чуть больше, чем забрало казначейство. Объем суточных сертификатов сократился символически.
Во вторник объем валютного рынка уменьшился с 466.9 до 408.3 млн. Чистый спрос составил около 385 млн. Объемы выше, чем казалось по ходу сессии. Клиентские обороты также сократились, сохранилось превышение спроса над предложением, но наметилось движение в сторону равновесия.
Этот день в истории:
2019 - 25.1649 (+10) +230
2018 - 27.8852 (+3) -42
2017 - 25.5456 (+9)
2016 - 25.4424 (+12)
История намекает, что рост в конце августа можно считать традиционным
ЗЫ Прошу прощения за мешанину из двух традиционных сообщений. Раньше не мог - был в реале
Додано: Чет 27 сер, 2020 17:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Франківськ в порівнянні із вчора підріс 2,40/27,55. Вчора я купляв по 27,45
Моє шанування!
Адміни молодці Оперативно!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 27 сер, 2020 17:42
Realist
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
З пов.
Додано: Чет 27 сер, 2020 20:18
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