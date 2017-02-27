Додано: Чет 27 сер, 2020 16:14

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................27.08.2020.............28.08.2020дата розрахунку................26.08.2020..............27.08.2020Євро...................................32,2812...................32,4279Долар США........................27,386....................Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0027.08.2020...............Справочный курс прибавил 7 копеек относительно действующего официального.После полудня доллар прибавил еще почти копейку.Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 2.5 копеек и медленно, но уверенно пошли вниз. К 11-10 снизились на 2 копейки. После небольшой паузы снизились еще на копейку.Справочный курс встретили котироками 27.4400 - 27.4650. Это на 3 копейки ниже открытия.После 12 приопустились на полкопейки, развернулись и выросли на копейку. После этого наступила традиционная обеденная стабильность. После обеда приподнялись на полкопейки и решили еще немного постоять на месте. После небольшой паузы выросли еще на 2 копейки, достигнув уровня открытия.Официальный курс встретили котировками 27.4700 - 27.4950. Относительно вчерашнего закрытия выросли на 1.5 копейки.Сегодня сообщений о присутствии регулятора не поступало, да и графики выглядят вполне естественно. Похоже, некоторый прирост спроса после обеда ожидался.НБУ вчера выкупил около 33.4 млн.Остатки на коррсчетах практически не изменились. Интервенция и инкассация в сумме добавили чуть больше, чем забрало казначейство. Объем суточных сертификатов сократился символически.Во вторник объем валютного рынка уменьшился с 466.9 до 408.3 млн. Чистый спрос составил около 385 млн. Объемы выше, чем казалось по ходу сессии. Клиентские обороты также сократились, сохранилось превышение спроса над предложением, но наметилось движение в сторону равновесия.Этот день в истории:2019 - 25.1649 (+10) +2302018 - 27.8852 (+3) -422017 - 25.5456 (+9)2016 - 25.4424 (+12)История намекает, что рост в конце августа можно считать традиционнымЗЫ Прошу прощения за мешанину из двух традиционных сообщений. Раньше не мог - был в реале