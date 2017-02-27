RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6281628262836284

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 264
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:57

Укргазбанк?)

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 03.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:14

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................27.08.2020.............28.08.2020
дата розрахунку................26.08.2020..............27.08.2020
Євро...................................32,2812...................32,4279
Долар США........................27,386....................27,4615
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.08.2020...............27,4554
Справочный курс прибавил 7 копеек относительно действующего официального.
После полудня доллар прибавил еще почти копейку.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 2.5 копеек и медленно, но уверенно пошли вниз. К 11-10 снизились на 2 копейки. После небольшой паузы снизились еще на копейку.
Справочный курс встретили котироками 27.4400 - 27.4650. Это на 3 копейки ниже открытия.
После 12 приопустились на полкопейки, развернулись и выросли на копейку. После этого наступила традиционная обеденная стабильность. После обеда приподнялись на полкопейки и решили еще немного постоять на месте. После небольшой паузы выросли еще на 2 копейки, достигнув уровня открытия.
Официальный курс встретили котировками 27.4700 - 27.4950. Относительно вчерашнего закрытия выросли на 1.5 копейки.
Сегодня сообщений о присутствии регулятора не поступало, да и графики выглядят вполне естественно. Похоже, некоторый прирост спроса после обеда ожидался.

НБУ вчера выкупил около 33.4 млн.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Интервенция и инкассация в сумме добавили чуть больше, чем забрало казначейство. Объем суточных сертификатов сократился символически.

Во вторник объем валютного рынка уменьшился с 466.9 до 408.3 млн. Чистый спрос составил около 385 млн. Объемы выше, чем казалось по ходу сессии. Клиентские обороты также сократились, сохранилось превышение спроса над предложением, но наметилось движение в сторону равновесия.

Этот день в истории:
2019 - 25.1649 (+10) +230
2018 - 27.8852 (+3) -42

2017 - 25.5456 (+9)
2016 - 25.4424 (+12)
История намекает, что рост в конце августа можно считать традиционным :)

ЗЫ Прошу прощения за мешанину из двух традиционных сообщений. Раньше не мог - был в реале :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5159
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3032 раз.
Подякували: 8049 раз.
 
Профіль
16
9
16
1
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:45

Вернули НДС на 2,8 млрд грн за сегодня.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 937
З нами з: 15.02.20
Подякував: 82 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Франківськ в порівнянні із вчора підріс 2,40/27,55. Вчора я купляв по 27,45
Моє шанування!
Адміни молодці :-) Оперативно!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 864
З нами з: 23.01.09
Подякував: 429 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:42

Realist :wink:

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

З пов.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2017
З нами з: 14.09.13
Подякував: 398 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:47

Киев вечером
27,50/27,53
32,30/32,37
Electron
 
Повідомлень: 352
З нами з: 01.04.14
Подякував: 232 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:14

Yuri_61
ниже 27 это фантастика, к 28 идем, а на осень 30+
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 278
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:18

  75stasstas75 написав:Yuri_61
ниже 27 это фантастика, к 28 идем, а на осень 30+


на осень какого года? а то уже как бы лет 5 обещают.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2401
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6281628262836284
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 717, 718, 719
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7184 1632562
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 12:19
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1971, 1972, 1973
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19729 2473095
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 19:49
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
508 116464
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 00:25
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20278)
27.08.2020 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.