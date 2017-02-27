RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6282628362846285

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 264
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:57

  zРадио написав:ФРС формализовал новую монетарную политику, проводимую с марта, таргетированием инфляции по принципу 2%+ вместо ранее действующего 2%-. Казалось бы, so what? :lol: Однако для рынков это очень важная новость с учетом того, что до 2%, де факто, инфляция в США в последнее десятилетие доходила редко и бОльшую часть времени находилась на существенно более низких отметках. Теперь же, со смягчием монетарной политики, ФРС декларирует, что не будет бороться с инфляцией, приближающейся к отметке 2%, а если этого потребуют вызовы времени (в первую очередь - низкая занятость), то допускает и возможный ее выход за целевой уровень.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -over-time

Вероятно, обеспечение этого подхода потребует удержание учетной ставки на текущем уровне 0-0,25% досточно длительный период (годы).

Как это оценивать? С одной стороны, позитивно, поскольку низкая доходность американских казначейских облигаций обеспечить высокий спрос на высокодоходные долги EM, в том числе наши суверенные бонды и, потенциально, ОВГЗ (относительно последних мы сможем проверить, снизится ли скорость оттока капитала нерезидентов достаточно оперативно - в течение ближайших 2-х недель).

С другой стороны, долгосрочная мягкая политика ФРС - это не подарок владельцам спекулятивных активов (которые смогут теперь надувать пызури еще большего масштаба), а вынужденная необходимость, связанная с беспрецедентным обвалом занятости, инвестиционного и потребительского спроса. Денежные власти всерьез боятся скатывания в новую Великую депрессию, когда именно ужесточение монетарной политики практически на десятилетие загнало экономику США в дефляционную спираль.

Снизит ли это решение девальвационное давление на гривну - вероятно, да, с оговорками. Во-первых, не снизится, а то и возрастет девальвационное давление евро на гривну (ЕС - это 40% нашей внешней торговли с резко-отрицательным сальдо). А во-вторых, возвращаемся к причинам, по которым ФРС заливает экономику деньгами - беспрецедентное снижение деловой активности. Мы можем сколько угодно бездействием (ЦБ других стран увеличивают денежную базу, НБУ - нет, или медленнее них) удерживать дорогую гривну, однако это не стимулирует, а препятствует восстановлению спроса и производства, поскольку создает преференции импорту, сокращает объемы кредитования и замораживает доходы потребителей. Следовательно, не разогнав инфляцию внутри страны, мы получим более тяжелые последствия, чем разогнав ее - ценовая стабильность, или, не дай бог, дефляция, простимулирует еще бОльшее сокращение потребления, за чем последует еще бОльшее сокращение производства, еще бОльшее доминирование импорта, еще бОльшую безработицу, и так по упомянутой выше спирали...

сумніваюсь, що в нас інфляція буде нижче 5%
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21247
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1158 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:04

А хто ще не повеселився - запрошую сюди!))))

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8583
З нами з: 19.10.15
Подякував: 529 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:08

  flyman написав:сумніваюсь, що в нас інфляція буде нижче 5%


Дык она уже 2,4%. Ты хотел сказать, что не знаешь, сколько времени новому руководству НБУ потребуется, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень 5%? :D

Мое ИМХО - с текущим курсом и монетарной политикой на это необходим год. Ну или для спасения рейтинга слугам понадобится в социальной сфере что-то куда более существенное, чем сдержанное увеличение минималки :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7258
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1279 раз.
Подякували: 2929 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:52

  zРадио написав:
  flyman написав:сумніваюсь, що в нас інфляція буде нижче 5%


Дык она уже 2,4%. Ты хотел сказать, что не знаешь, сколько времени новому руководству НБУ потребуется, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень 5%? :D
Мое ИМХО - с текущим курсом и монетарной политикой на это необходим год. Ну или для спасения рейтинга слугам понадобится в социальной сфере что-то куда более существенное, чем сдержанное увеличение минималки :mrgreen:


5% сент/сент уже будет. Если ДССУ посчитает.
К концу года на 5+ годовой инфляции легко выходим, даже при умеренном девале, до 30/дол. Тарифы уже поползли (с газа начиная), евро давит на потреб. импорт, минималка-ЕСВ тоже заставят фопы отбивать будущие затраты. Не говоря о карантине, страхе завтра не работать и т.д. Это угнетает спрос, но подстегивет розницу поднимать цены "на страхах". Не говоря о предвыборном беспределе с шальным налом и растущей тенью. Всё играет на инфляцию, даже сильнее, чем на девал. Дефляция - не про грн. и нашу экономику.
matroSkin
 
Повідомлень: 121
З нами з: 14.11.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Не говоря о предвыборном беспределе


интересно будет, если эти зеленые демоны, выкручиваясь как ужи на сковороде, в последние пару дней до выборов "в связи с эпидемиологической обстановкой" отменят эти самые выбОры. :D В отличие от "детских шалостей" Пети в конце 2018 года с вп, эти на фоне нарастающего недовольства гораздо больше рискуют быть снесенными вдребезги. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2403
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6282628362846285
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 717, 718, 719
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7184 1632623
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 12:19
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1971, 1972, 1973
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19729 2473160
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 19:49
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
508 116475
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 00:25
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.