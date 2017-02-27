zРадио написав:ФРС формализовал новую монетарную политику, проводимую с марта, таргетированием инфляции по принципу 2%+ вместо ранее действующего 2%-. Казалось бы, so what? Однако для рынков это очень важная новость с учетом того, что до 2%, де факто, инфляция в США в последнее десятилетие доходила редко и бОльшую часть времени находилась на существенно более низких отметках. Теперь же, со смягчием монетарной политики, ФРС декларирует, что не будет бороться с инфляцией, приближающейся к отметке 2%, а если этого потребуют вызовы времени (в первую очередь - низкая занятость), то допускает и возможный ее выход за целевой уровень. https://www.bloomberg.com/news/articles ... -over-time
Вероятно, обеспечение этого подхода потребует удержание учетной ставки на текущем уровне 0-0,25% досточно длительный период (годы).
Как это оценивать? С одной стороны, позитивно, поскольку низкая доходность американских казначейских облигаций обеспечить высокий спрос на высокодоходные долги EM, в том числе наши суверенные бонды и, потенциально, ОВГЗ (относительно последних мы сможем проверить, снизится ли скорость оттока капитала нерезидентов достаточно оперативно - в течение ближайших 2-х недель).
С другой стороны, долгосрочная мягкая политика ФРС - это не подарок владельцам спекулятивных активов (которые смогут теперь надувать пызури еще большего масштаба), а вынужденная необходимость, связанная с беспрецедентным обвалом занятости, инвестиционного и потребительского спроса. Денежные власти всерьез боятся скатывания в новую Великую депрессию, когда именно ужесточение монетарной политики практически на десятилетие загнало экономику США в дефляционную спираль.
Снизит ли это решение девальвационное давление на гривну - вероятно, да, с оговорками. Во-первых, не снизится, а то и возрастет девальвационное давление евро на гривну (ЕС - это 40% нашей внешней торговли с резко-отрицательным сальдо). А во-вторых, возвращаемся к причинам, по которым ФРС заливает экономику деньгами - беспрецедентное снижение деловой активности. Мы можем сколько угодно бездействием (ЦБ других стран увеличивают денежную базу, НБУ - нет, или медленнее них) удерживать дорогую гривну, однако это не стимулирует, а препятствует восстановлению спроса и производства, поскольку создает преференции импорту, сокращает объемы кредитования и замораживает доходы потребителей. Следовательно, не разогнав инфляцию внутри страны, мы получим более тяжелые последствия, чем разогнав ее - ценовая стабильность, или, не дай бог, дефляция, простимулирует еще бОльшее сокращение потребления, за чем последует еще бОльшее сокращение производства, еще бОльшее доминирование импорта, еще бОльшую безработицу, и так по упомянутой выше спирали...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
flyman написав:сумніваюсь, що в нас інфляція буде нижче 5%
Дык она уже 2,4%. Ты хотел сказать, что не знаешь, сколько времени новому руководству НБУ потребуется, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень 5%?
Мое ИМХО - с текущим курсом и монетарной политикой на это необходим год. Ну или для спасения рейтинга слугам понадобится в социальной сфере что-то куда более существенное, чем сдержанное увеличение минималки
flyman написав:сумніваюсь, що в нас інфляція буде нижче 5%
Дык она уже 2,4%. Ты хотел сказать, что не знаешь, сколько времени новому руководству НБУ потребуется, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень 5%? Мое ИМХО - с текущим курсом и монетарной политикой на это необходим год. Ну или для спасения рейтинга слугам понадобится в социальной сфере что-то куда более существенное, чем сдержанное увеличение минималки
5% сент/сент уже будет. Если ДССУ посчитает. К концу года на 5+ годовой инфляции легко выходим, даже при умеренном девале, до 30/дол. Тарифы уже поползли (с газа начиная), евро давит на потреб. импорт, минималка-ЕСВ тоже заставят фопы отбивать будущие затраты. Не говоря о карантине, страхе завтра не работать и т.д. Это угнетает спрос, но подстегивет розницу поднимать цены "на страхах". Не говоря о предвыборном беспределе с шальным налом и растущей тенью. Всё играет на инфляцию, даже сильнее, чем на девал. Дефляция - не про грн. и нашу экономику.
matroSkin написав:Не говоря о предвыборном беспределе
интересно будет, если эти зеленые демоны, выкручиваясь как ужи на сковороде, в последние пару дней до выборов "в связи с эпидемиологической обстановкой" отменят эти самые выбОры. В отличие от "детских шалостей" Пети в конце 2018 года с вп, эти на фоне нарастающего недовольства гораздо больше рискуют быть снесенными вдребезги.