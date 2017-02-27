zРадио написав:

ФРС формализовал новую монетарную политику, проводимую с марта, таргетированием инфляции по принципу 2%+ вместо ранее действующего 2%-. Казалось бы, so what?Однако для рынков это очень важная новость с учетом того, что до 2%, де факто, инфляция в США в последнее десятилетие доходила редко и бОльшую часть времени находилась на существенно более низких отметках. Теперь же, со смягчием монетарной политики, ФРС декларирует, что не будет бороться с инфляцией, приближающейся к отметке 2%, а если этого потребуют вызовы времени (в первую очередь - низкая занятость), то допускает и возможный ее выход за целевой уровень.Вероятно, обеспечение этого подхода потребует удержание учетной ставки на текущем уровне 0-0,25% досточно длительный период (годы).Как это оценивать? С одной стороны, позитивно, поскольку низкая доходность американских казначейских облигаций обеспечить высокий спрос на высокодоходные долги EM, в том числе наши суверенные бонды и, потенциально, ОВГЗ (относительно последних мы сможем проверить, снизится ли скорость оттока капитала нерезидентов достаточно оперативно - в течение ближайших 2-х недель).С другой стороны, долгосрочная мягкая политика ФРС - это не подарок владельцам спекулятивных активов (которые смогут теперь надувать пызури еще большего масштаба), а вынужденная необходимость, связанная с беспрецедентным обвалом занятости, инвестиционного и потребительского спроса. Денежные власти всерьез боятся скатывания в новую Великую депрессию, когда именно ужесточение монетарной политики практически на десятилетие загнало экономику США в дефляционную спираль.Снизит ли это решение девальвационное давление на гривну - вероятно, да, с оговорками. Во-первых, не снизится, а то и возрастет девальвационное давление евро на гривну (ЕС - это 40% нашей внешней торговли с резко-отрицательным сальдо). А во-вторых, возвращаемся к причинам, по которым ФРС заливает экономику деньгами - беспрецедентное снижение деловой активности. Мы можем сколько угодно бездействием (ЦБ других стран увеличивают денежную базу, НБУ - нет, или медленнее них) удерживать дорогую гривну, однако это не стимулирует, а препятствует восстановлению спроса и производства, поскольку создает преференции импорту, сокращает объемы кредитования и замораживает доходы потребителей. Следовательно, не разогнав инфляцию внутри страны, мы получим более тяжелые последствия, чем разогнав ее - ценовая стабильность, или, не дай бог, дефляция, простимулирует еще бОльшее сокращение потребления, за чем последует еще бОльшее сокращение производства, еще бОльшее доминирование импорта, еще бОльшую безработицу, и так по упомянутой выше спирали...