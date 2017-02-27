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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6282628362846285

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 264
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:08

  flyman написав:сумніваюсь, що в нас інфляція буде нижче 5%


Дык она уже 2,4%. Ты хотел сказать, что не знаешь, сколько времени новому руководству НБУ потребуется, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень 5%? :D

Мое ИМХО - с текущим курсом и монетарной политикой на это необходим год. Ну или для спасения рейтинга слугам понадобится в социальной сфере что-то куда более существенное, чем сдержанное увеличение минималки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:52

  zРадио написав:
  flyman написав:сумніваюсь, що в нас інфляція буде нижче 5%


Дык она уже 2,4%. Ты хотел сказать, что не знаешь, сколько времени новому руководству НБУ потребуется, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень 5%? :D
Мое ИМХО - с текущим курсом и монетарной политикой на это необходим год. Ну или для спасения рейтинга слугам понадобится в социальной сфере что-то куда более существенное, чем сдержанное увеличение минималки :mrgreen:


5% сент/сент уже будет. Если ДССУ посчитает.
К концу года на 5+ годовой инфляции легко выходим, даже при умеренном девале, до 30/дол. Тарифы уже поползли (с газа начиная), евро давит на потреб. импорт, минималка-ЕСВ тоже заставят фопы отбивать будущие затраты. Не говоря о карантине, страхе завтра не работать и т.д. Это угнетает спрос, но подстегивет розницу поднимать цены "на страхах". Не говоря о предвыборном беспределе с шальным налом и растущей тенью. Всё играет на инфляцию, даже сильнее, чем на девал. Дефляция - не про грн. и нашу экономику.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:36

ФРС будет всех иметь и дальше, кто не выскочит с бакса.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:49

  hxbbgaf написав:ФРС будет всех иметь и дальше, кто не выскочит с бакса.


Ага-ага, поэтому после выступления Пауэлла "тридцатилетки" взлетели :D Меняйте уже пластинку, а то реально отдает рашаТВ...

Yield on 30Y Treasury jumps above 1.50%
https://www.teletrader.com/yield-on-30y ... internal=1
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:49

  hxbbgaf написав:ФРС будет всех иметь и дальше, кто не выскочит с бакса.


а на практике, куда выскакивать-то нынче пересичному украинцу? в гривну? в непонятное эвро? в подорожавшее золото, которое фактически безоткатно растет с середины 2018 года, толком еще не откорректировалось и не показало каких-то более менее "правильных" откорректированных цен (ясно что 1500- уже вероятно не будет) для подзакупки, если не успел раньше? в серебро с конским спредом? в бИтон под аренду или просто в бИтон (ну может кроме как для себя, если жить в нем), тогда когда у нас еще полстраны может уехать за бугор?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:58

  hxbbgaf написав:ФРС будет всех иметь и дальше, кто не выскочит с бакса.


Что то мне кажется, доллар проживет дольше чем ты, бро.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:58

  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:ФРС будет всех иметь и дальше, кто не выскочит с бакса.


Ага-ага, поэтому после выступления Пауэлла "тридцатилетки" взлетели :D Меняйте уже пластинку, а то реально отдает рашаТВ...

Yield on 30Y Treasury jumps above 1.50%
https://www.teletrader.com/yield-on-30y ... internal=1

євро не отрєагіровал
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:02

  matroSkin написав:5% сент/сент уже будет. Если ДССУ посчитает.
К концу года на 5+ годовой инфляции легко выходим, даже при умеренном девале до 30/дол. Тарифы уже поползли (с газа начиная), евро давит на потреб. импорт, минималка-ЕСВ тоже заставят фопы отбивать будущие затраты. Не говоря о карантине, страхе завтра не работать и т.д.


С девальвацией - будет, без - вряд ли. Разве только сильный неурожай, но, судя по всему, там уже нежданчика не будет - не рекордный, ниже прошлого года, но и не провал.

Что касается тарифов на газ - они сезонно и в прошлом году поползли вверх, а мы говорим об инфляции y-o-y.


  matroSkin написав:Это угнетает спрос, но подстегивет розницу поднимать цены "на страхах".


Фундаментально, на падающем спросе цена будет падать, а не расти. Частные случаи обратного поведения, конечно, будут - кто не борется за долю рынка, может принять решение повысить цены при отсутствии эластичности спроса.


  matroSkin написав:Дефляция - не про грн. и нашу экономику.


Очень даже про нашу при глупой монетарной политике. Вспоминайте Арбуза образца 2012 - 2013. Смолий H2 2019 - H1 2020 - туда же. А на Шевченко еще посмотрим...
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:28

  Alex2007 написав:
  hxbbgaf написав:ФРС будет всех иметь и дальше, кто не выскочит с бакса.


а на практике, куда выскакивать-то нынче пересичному украинцу? в гривну? в непонятное эвро? в подорожавшее золото, которое фактически безоткатно растет с середины 2018 года, толком еще не откорректировалось и не показало каких-то более менее "правильных" откорректированных цен (ясно что 1500- уже вероятно не будет) для подзакупки, если не успел раньше? в серебро с конским спредом? в бИтон под аренду или просто в бИтон (ну может кроме как для себя, если жить в нем), тогда когда у нас еще полстраны может уехать за бугор?

Посмотрите на американскую фонду и скажете, сильно ли подорожало золото и серебро. Также рассуждали и буквально месяца 3 назад, когда банки покупали серебро по 14, а продавали по 16 - конский спред. Сейчас покупают по 21-22, продают по 24-25...
Все перечисленное может оказаться лучше чем обесценивающийся фантик. Увы. Ну, с фиатом только сомнения. Вряд ли ему дадут сильно укрепиться, даже если бакс обесценится.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:31

  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:ФРС будет всех иметь и дальше, кто не выскочит с бакса.


Ага-ага, поэтому после выступления Пауэлла "тридцатилетки" взлетели :D Меняйте уже пластинку, а то реально отдает рашаТВ...

Yield on 30Y Treasury jumps above 1.50%
https://www.teletrader.com/yield-on-30y ... internal=1

Ну, подросли доходности и что? Это точно плюс для доллара? Помнится, когда у нас в марте росли доходности по 7-леткам, гривну, наоборот, хоронили.
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