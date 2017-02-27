flyman написав:сумніваюсь, що в нас інфляція буде нижче 5%
Дык она уже 2,4%. Ты хотел сказать, что не знаешь, сколько времени новому руководству НБУ потребуется, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень 5%?
Мое ИМХО - с текущим курсом и монетарной политикой на это необходим год. Ну или для спасения рейтинга слугам понадобится в социальной сфере что-то куда более существенное, чем сдержанное увеличение минималки
flyman написав:сумніваюсь, що в нас інфляція буде нижче 5%
Дык она уже 2,4%. Ты хотел сказать, что не знаешь, сколько времени новому руководству НБУ потребуется, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень 5%? Мое ИМХО - с текущим курсом и монетарной политикой на это необходим год. Ну или для спасения рейтинга слугам понадобится в социальной сфере что-то куда более существенное, чем сдержанное увеличение минималки
5% сент/сент уже будет. Если ДССУ посчитает. К концу года на 5+ годовой инфляции легко выходим, даже при умеренном девале, до 30/дол. Тарифы уже поползли (с газа начиная), евро давит на потреб. импорт, минималка-ЕСВ тоже заставят фопы отбивать будущие затраты. Не говоря о карантине, страхе завтра не работать и т.д. Это угнетает спрос, но подстегивет розницу поднимать цены "на страхах". Не говоря о предвыборном беспределе с шальным налом и растущей тенью. Всё играет на инфляцию, даже сильнее, чем на девал. Дефляция - не про грн. и нашу экономику.
hxbbgaf написав:ФРС будет всех иметь и дальше, кто не выскочит с бакса.
а на практике, куда выскакивать-то нынче пересичному украинцу? в гривну? в непонятное эвро? в подорожавшее золото, которое фактически безоткатно растет с середины 2018 года, толком еще не откорректировалось и не показало каких-то более менее "правильных" откорректированных цен (ясно что 1500- уже вероятно не будет) для подзакупки, если не успел раньше? в серебро с конским спредом? в бИтон под аренду или просто в бИтон (ну может кроме как для себя, если жить в нем), тогда когда у нас еще полстраны может уехать за бугор?
matroSkin написав:5% сент/сент уже будет. Если ДССУ посчитает. К концу года на 5+ годовой инфляции легко выходим, даже при умеренном девале до 30/дол. Тарифы уже поползли (с газа начиная), евро давит на потреб. импорт, минималка-ЕСВ тоже заставят фопы отбивать будущие затраты. Не говоря о карантине, страхе завтра не работать и т.д.
С девальвацией - будет, без - вряд ли. Разве только сильный неурожай, но, судя по всему, там уже нежданчика не будет - не рекордный, ниже прошлого года, но и не провал.
Что касается тарифов на газ - они сезонно и в прошлом году поползли вверх, а мы говорим об инфляции y-o-y.
Фундаментально, на падающем спросе цена будет падать, а не расти. Частные случаи обратного поведения, конечно, будут - кто не борется за долю рынка, может принять решение повысить цены при отсутствии эластичности спроса.
matroSkin написав:Дефляция - не про грн. и нашу экономику.
hxbbgaf написав:ФРС будет всех иметь и дальше, кто не выскочит с бакса.
а на практике, куда выскакивать-то нынче пересичному украинцу? в гривну? в непонятное эвро? в подорожавшее золото, которое фактически безоткатно растет с середины 2018 года, толком еще не откорректировалось и не показало каких-то более менее "правильных" откорректированных цен (ясно что 1500- уже вероятно не будет) для подзакупки, если не успел раньше? в серебро с конским спредом? в бИтон под аренду или просто в бИтон (ну может кроме как для себя, если жить в нем), тогда когда у нас еще полстраны может уехать за бугор?
Посмотрите на американскую фонду и скажете, сильно ли подорожало золото и серебро. Также рассуждали и буквально месяца 3 назад, когда банки покупали серебро по 14, а продавали по 16 - конский спред. Сейчас покупают по 21-22, продают по 24-25... Все перечисленное может оказаться лучше чем обесценивающийся фантик. Увы. Ну, с фиатом только сомнения. Вряд ли ему дадут сильно укрепиться, даже если бакс обесценится.