Додано: Чет 27 сер, 2020 23:02

matroSkin написав: 5% сент/сент уже будет. Если ДССУ посчитает.

К концу года на 5+ годовой инфляции легко выходим, даже при умеренном девале до 30/дол. Тарифы уже поползли (с газа начиная), евро давит на потреб. импорт, минималка-ЕСВ тоже заставят фопы отбивать будущие затраты. Не говоря о карантине, страхе завтра не работать и т.д.

5% сент/сент уже будет. Если ДССУ посчитает.К концу года на 5+ годовой инфляции легко выходим, даже при умеренном девале до 30/дол. Тарифы уже поползли (с газа начиная), евро давит на потреб. импорт, минималка-ЕСВ тоже заставят фопы отбивать будущие затраты. Не говоря о карантине, страхе завтра не работать и т.д.

matroSkin написав: Это угнетает спрос, но подстегивет розницу поднимать цены "на страхах".

Это угнетает спрос, но подстегивет розницу поднимать цены "на страхах".

matroSkin написав: Дефляция - не про грн. и нашу экономику. Дефляция - не про грн. и нашу экономику.

С девальвацией - будет, без - вряд ли. Разве только сильный неурожай, но, судя по всему, там уже нежданчика не будет - не рекордный, ниже прошлого года, но и не провал.Что касается тарифов на газ - они сезонно и в прошлом году поползли вверх, а мы говорим об инфляции y-o-y.Фундаментально, на падающем спросе цена будет падать, а не расти. Частные случаи обратного поведения, конечно, будут - кто не борется за долю рынка, может принять решение повысить цены при отсутствии эластичности спроса.Очень даже про нашу при глупой монетарной политике. Вспоминайте Арбуза образца 2012 - 2013. Смолий H2 2019 - H1 2020 - туда же. А на Шевченко еще посмотрим...