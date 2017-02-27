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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6283628462856286

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 264
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:50

  Striker написав:Эти ваши цифры по торговле и т.д. всё ерунда. На моем предприятии, где я работаю, примерно 3.5 тыс работников. И почти все, кроме начальников, переведены на трёхдневку, а большинство пенсионеров на однодневку. До этого сидели 4 месяца на 2/3 ставки, фактически ползарплаты. Вопрос - какой смысл в этих положительных торговых балансах и прочем, если у людей нет денег прокормить свои семьи? Я лично не хочу никуда уезжать из страны, но эта власть просто начинает вынуждать к этому похерив здесь всё.
подтверждаю.
у нас поменьше предприятия но ситуация еще хуже :( раньше заказы были расписаны на пол года вперед в две смены , теперь на две недели ... :cry:
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:53

  hxbbgaf написав:
  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:ФРС будет всех иметь и дальше, кто не выскочит с бакса.


Ага-ага, поэтому после выступления Пауэлла "тридцатилетки" взлетели :D Меняйте уже пластинку, а то реально отдает рашаТВ...

Yield on 30Y Treasury jumps above 1.50%
https://www.teletrader.com/yield-on-30y ... internal=1

Ну, подросли доходности и что? Это точно плюс для доллара? Помнится, когда у нас в марте росли доходности по 7-леткам, гривну, наоборот, хоронили.


В обсуждаемом контексте - точно в плюс для доллара. У рынка предельно низкие инфляционные ожидания на короткую и среднюю перспективы. Выше я писал - ФРС ни ради нас с вами меняет подходы к таргетированию инфляции. С ней все печально и необходимо разгонять даже до невысокой отметки в 2%...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:32

  prosecutor написав:
  hxbbgaf написав:ФРС будет всех иметь и дальше, кто не выскочит с бакса.


Что то мне кажется, доллар проживет дольше чем ты, бро.

Buck Lives Matter! :|
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:56

  VALONI написав:Тому єдиний вихід, щоб кожен громадянин у той ситуації що склалося на тому місці, де він/ вона знаходиться - вимагав від кожного державного діяча виконувати свою роботи, максимально їх контролювати, створювати громадські організації, не проходити мовчки та приймати участь у виборах СВІДОМО.
Або їхати туди де люди таке суспільство вже побудували. Найкращий приклад - Швейцарія.


Майдан має контролювати владу.
Исторический тезис не сработал, в связи с невозможностью изменить сущность бытия и передислокации личной "хату с края" ближе к общественным ценностям.
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