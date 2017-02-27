Striker написав:Эти ваши цифры по торговле и т.д. всё ерунда. На моем предприятии, где я работаю, примерно 3.5 тыс работников. И почти все, кроме начальников, переведены на трёхдневку, а большинство пенсионеров на однодневку. До этого сидели 4 месяца на 2/3 ставки, фактически ползарплаты. Вопрос - какой смысл в этих положительных торговых балансах и прочем, если у людей нет денег прокормить свои семьи? Я лично не хочу никуда уезжать из страны, но эта власть просто начинает вынуждать к этому похерив здесь всё.
подтверждаю. у нас поменьше предприятия но ситуация еще хуже раньше заказы были расписаны на пол года вперед в две смены , теперь на две недели ...
Ну, подросли доходности и что? Это точно плюс для доллара? Помнится, когда у нас в марте росли доходности по 7-леткам, гривну, наоборот, хоронили.
В обсуждаемом контексте - точно в плюс для доллара. У рынка предельно низкие инфляционные ожидания на короткую и среднюю перспективы. Выше я писал - ФРС ни ради нас с вами меняет подходы к таргетированию инфляции. С ней все печально и необходимо разгонять даже до невысокой отметки в 2%...
VALONI написав:Тому єдиний вихід, щоб кожен громадянин у той ситуації що склалося на тому місці, де він/ вона знаходиться - вимагав від кожного державного діяча виконувати свою роботи, максимально їх контролювати, створювати громадські організації, не проходити мовчки та приймати участь у виборах СВІДОМО. Або їхати туди де люди таке суспільство вже побудували. Найкращий приклад - Швейцарія.
Майдан має контролювати владу.
Исторический тезис не сработал, в связи с невозможностью изменить сущность бытия и передислокации личной "хату с края" ближе к общественным ценностям.
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