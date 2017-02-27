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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6283628462856286

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 264
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:50

  Striker написав:Эти ваши цифры по торговле и т.д. всё ерунда. На моем предприятии, где я работаю, примерно 3.5 тыс работников. И почти все, кроме начальников, переведены на трёхдневку, а большинство пенсионеров на однодневку. До этого сидели 4 месяца на 2/3 ставки, фактически ползарплаты. Вопрос - какой смысл в этих положительных торговых балансах и прочем, если у людей нет денег прокормить свои семьи? Я лично не хочу никуда уезжать из страны, но эта власть просто начинает вынуждать к этому похерив здесь всё.
подтверждаю.
у нас поменьше предприятия но ситуация еще хуже :( раньше заказы были расписаны на пол года вперед в две смены , теперь на две недели ... :cry:
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:53

  hxbbgaf написав:
  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:ФРС будет всех иметь и дальше, кто не выскочит с бакса.


Ага-ага, поэтому после выступления Пауэлла "тридцатилетки" взлетели :D Меняйте уже пластинку, а то реально отдает рашаТВ...

Yield on 30Y Treasury jumps above 1.50%
https://www.teletrader.com/yield-on-30y ... internal=1

Ну, подросли доходности и что? Это точно плюс для доллара? Помнится, когда у нас в марте росли доходности по 7-леткам, гривну, наоборот, хоронили.


В обсуждаемом контексте - точно в плюс для доллара. У рынка предельно низкие инфляционные ожидания на короткую и среднюю перспективы. Выше я писал - ФРС ни ради нас с вами меняет подходы к таргетированию инфляции. С ней все печально и необходимо разгонять даже до невысокой отметки в 2%...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:32

  prosecutor написав:
  hxbbgaf написав:ФРС будет всех иметь и дальше, кто не выскочит с бакса.


Что то мне кажется, доллар проживет дольше чем ты, бро.

Buck Lives Matter! :|
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:56

  Василь-Рівне написав: От це і є фундаментальна проблема українців і зветься "моя хата з краю я нічо не знаю". Хочете краще жити - зробіть це самі - ні директор, ні уряд, ні президент покращувати Ваше життя ДОБРОВІЛЬНО не будуть. Лише погіршувати доти, доки Ви будете ЦЕ терпіти. Такі реалії звірячого оскалу капіталізму.

Исходя из превентивной логики прослеживается ситуация, абсолютного отсутствия необходимости улучшать жизнь избранным оппонентам, обеспечивая место под солнцем, пусть по аналогичной причине остаются кухарками, безработными...а не жмут одним пальцем 4 кнопки.

  VALONI написав:Тому єдиний вихід, щоб кожен громадянин у той ситуації що склалося на тому місці, де він/ вона знаходиться - вимагав від кожного державного діяча виконувати свою роботи, максимально їх контролювати, створювати громадські організації, не проходити мовчки та приймати участь у виборах СВІДОМО.
Або їхати туди де люди таке суспільство вже побудували. Найкращий приклад - Швейцарія.


Майдан має контролювати владу.
Исторический тезис локально не сработал, в связи с невозможностью изменения сущности бытия и передислокации личной "хаты с краю" ближе к общественным ценностям.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 07:28

  ruvex написав:Исходя из превентивной логики прослеживается ситуация, абсолютного отсутствия необходимости улучшать жизнь избранным оппонентам, обеспечивая место под солнцем, пусть по аналогичной причине остаются кухарками, безработными...а не жмут одним пальцем 4 кнопки.

С точки зрения банальной эрудиции не каждый здравомыслящий индивидуум способен генерировать конструкции адекватного восприятия действительности :)
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:12

Евро немного подросло. 1,1874
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:24

Каким будет курс доллара при президенте Байдене

Многие эксперты предрекают дальнейшее ослабление доллара и вот их главный аргумент: существенные вливания в новые программы, которые намерен продвигать Байден, подогреют инфляцию и, соответственно, будут способствовать девальвации доллара.
Хотя есть немногие аналитики, которые наоборот в перспективе прочат доллару укрепление. Эксперты Bank of America – среди них.

«Доллар может изначально ослабнуть, если демократ Джо Байден выиграет президентские выборы в США в ноябре, но потом возместит все потери. Поскольку предлагаемая им политика, вероятно, поможет восстановлению экономики», — заявляет Bank of America.

https://minfin.com.ua/2020/08/28/51320222/
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:31

Глава НБУ обещает продолжать политику гибкого обменного курса

Нацбанк будет продолжать последовательную монетарную политику и политику гибкого обменного курса. Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время встреч с представителями международных инвестиционных учреждений.

«Мы остаемся в программе сотрудничества с Международным валютным фондом и будем прилагать усилия, чтобы своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства. Национальный банк будет продолжать последовательную монетарную политику. Также НБУ будет продолжать политику гибкого обменного курса», — подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что Национальный банк в своей работе с инвесторами будет руководствоваться принципами прозрачности и партнерства.

https://minfin.com.ua/2020/08/28/51322647/
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