Striker написав:Эти ваши цифры по торговле и т.д. всё ерунда. На моем предприятии, где я работаю, примерно 3.5 тыс работников. И почти все, кроме начальников, переведены на трёхдневку, а большинство пенсионеров на однодневку. До этого сидели 4 месяца на 2/3 ставки, фактически ползарплаты. Вопрос - какой смысл в этих положительных торговых балансах и прочем, если у людей нет денег прокормить свои семьи? Я лично не хочу никуда уезжать из страны, но эта власть просто начинает вынуждать к этому похерив здесь всё.
подтверждаю. у нас поменьше предприятия но ситуация еще хуже раньше заказы были расписаны на пол года вперед в две смены , теперь на две недели ...
Ну, подросли доходности и что? Это точно плюс для доллара? Помнится, когда у нас в марте росли доходности по 7-леткам, гривну, наоборот, хоронили.
В обсуждаемом контексте - точно в плюс для доллара. У рынка предельно низкие инфляционные ожидания на короткую и среднюю перспективы. Выше я писал - ФРС ни ради нас с вами меняет подходы к таргетированию инфляции. С ней все печально и необходимо разгонять даже до невысокой отметки в 2%...
Василь-Рівне написав: От це і є фундаментальна проблема українців і зветься "моя хата з краю я нічо не знаю". Хочете краще жити - зробіть це самі - ні директор, ні уряд, ні президент покращувати Ваше життя ДОБРОВІЛЬНО не будуть. Лише погіршувати доти, доки Ви будете ЦЕ терпіти. Такі реалії звірячого оскалу капіталізму.
Исходя из превентивной логики прослеживается ситуация, абсолютного отсутствия необходимости улучшать жизнь избранным оппонентам, обеспечивая место под солнцем, пусть по аналогичной причине остаются кухарками, безработными...а не жмут одним пальцем 4 кнопки.
VALONI написав:Тому єдиний вихід, щоб кожен громадянин у той ситуації що склалося на тому місці, де він/ вона знаходиться - вимагав від кожного державного діяча виконувати свою роботи, максимально їх контролювати, створювати громадські організації, не проходити мовчки та приймати участь у виборах СВІДОМО. Або їхати туди де люди таке суспільство вже побудували. Найкращий приклад - Швейцарія.
Майдан має контролювати владу.
Исторический тезис локально не сработал, в связи с невозможностью изменения сущности бытия и передислокации личной "хаты с краю" ближе к общественным ценностям.
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ruvex написав:Исходя из превентивной логики прослеживается ситуация, абсолютного отсутствия необходимости улучшать жизнь избранным оппонентам, обеспечивая место под солнцем, пусть по аналогичной причине остаются кухарками, безработными...а не жмут одним пальцем 4 кнопки.
С точки зрения банальной эрудиции не каждый здравомыслящий индивидуум способен генерировать конструкции адекватного восприятия действительности
Многие эксперты предрекают дальнейшее ослабление доллара и вот их главный аргумент: существенные вливания в новые программы, которые намерен продвигать Байден, подогреют инфляцию и, соответственно, будут способствовать девальвации доллара. Хотя есть немногие аналитики, которые наоборот в перспективе прочат доллару укрепление. Эксперты Bank of America – среди них.
«Доллар может изначально ослабнуть, если демократ Джо Байден выиграет президентские выборы в США в ноябре, но потом возместит все потери. Поскольку предлагаемая им политика, вероятно, поможет восстановлению экономики», — заявляет Bank of America.
Глава НБУ обещает продолжать политику гибкого обменного курса
Нацбанк будет продолжать последовательную монетарную политику и политику гибкого обменного курса. Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время встреч с представителями международных инвестиционных учреждений.
«Мы остаемся в программе сотрудничества с Международным валютным фондом и будем прилагать усилия, чтобы своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства. Национальный банк будет продолжать последовательную монетарную политику. Также НБУ будет продолжать политику гибкого обменного курса», — подчеркнул Шевченко.
Он добавил, что Национальный банк в своей работе с инвесторами будет руководствоваться принципами прозрачности и партнерства.