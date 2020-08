Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:42

Цікаво,чому не чутно стогіни "икспєртів" про чудодійну девальвацію та страждання бідолашних експортерів від курсу 27.хх? Відпрацювали "кейс" [з "баблом"] та лягли на дно до чергової "подачки"?

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell