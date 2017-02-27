RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6284628562866287

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 264
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:31

  goldfinger написав:Аргентина.


Новость несколько недель назад.

Министерство экономики Аргентины договорилось с кредиторами об условиях реструктуризации задолженности. Значительная часть госдолга будет списана. Об этом говорится в сообщении министерства в твитере.
https://minfin.com.ua/2020/08/05/50042672/
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18182
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4372 раз.
Подякували: 7072 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:51

  Вкладчик1234 написав:
  jump написав:Станом на 26 серпня запаси природного газу в підземних сховищах України досягли 25,087 млрд кубометрів.

Какой в этом смысл, если продавать будут по самой высокой цене?
Ну разве что, Нафтогаз станет прибыльнее Газпрома и Aramco. А нам-то что с того? :)

Не думаю, що весь газ у сховищах належить Нафтогазу. Швидше за все, велика частина сховищ віддана на зберігання європейцям. Ну і новина має більше геополітичне значення. Прибутковість Нафтогазу тут ні при чому.
Франківськ 27,4/27,5
Сьогодні свято Успіння Божої Матері. Пасічники активно починають за-годівлю бджіл. Цей сезон для них виявився дуже важким.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 865
З нами з: 23.01.09
Подякував: 429 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:27

27.45-27.50/27.55-27.58
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11197
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3580 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:40

EUR/USD: Пауэлл обвалил доллар

Итак, вчерашнее заявление главы ФРС Пауэлла обвалило доллар. В своем заявлении он подтвердил новый формат политики, которая будет делать основной акцент на рынок труда, и при этом будет допущено некоторое превышение целевого уровня инфляции 2% в течение ближайшего года, чтобы компенсировать низкое ценовое давление, наблюдающееся ранее.
...
Вчерашняя высокая волатильность (рост более чем на 100 пунктов в течение короткого времени) сменилась устойчивым ростом EUR/USD.
...
Пара евро/доллар демонстрирует бычий настрой на 4-часовом графике, и она торгуется выше 50, 100 и 200 SMA. Индикатор RSI держится ниже 70, за пределами зоны перекупленности.
В целом быки продолжают контролировать ситуацию.
Сейчас пара тестирует максимум четверга на 1.19. Следующее сопротивление располагается на 1.1915 (максимум начала августа), 1.1965 (2-летний максимум).
Поддержка находится на 1.1850, 1.18 (поддержка прошлой недели), 1.1755 и 1.17.

https://www.fxstreet.ru.com/analysis/eur-usd-pauell-obvalil-dollar-202008280816
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 941
З нами з: 15.02.20
Подякував: 82 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:42

Цікаво,чому не чутно стогіни "икспєртів" про чудодійну девальвацію та страждання бідолашних експортерів від курсу 27.хх? Відпрацювали "кейс" [з "баблом"] та лягли на дно до чергової "подачки"?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 07.10.09
Подякував: 303 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6284628562866287
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Infinity, st512 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 717, 718, 719
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7187 1633199
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 11:22
Investor_K
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1971, 1972, 1973
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19729 2473628
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 19:49
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
508 116542
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 00:25
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.