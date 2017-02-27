RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6285628662876288>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 264
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:31

  goldfinger написав:Аргентина.


Новость несколько недель назад.

Министерство экономики Аргентины договорилось с кредиторами об условиях реструктуризации задолженности. Значительная часть госдолга будет списана. Об этом говорится в сообщении министерства в твитере.
https://minfin.com.ua/2020/08/05/50042672/
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18185
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4372 раз.
Подякували: 7072 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:51

  Вкладчик1234 написав:
  jump написав:Станом на 26 серпня запаси природного газу в підземних сховищах України досягли 25,087 млрд кубометрів.

Какой в этом смысл, если продавать будут по самой высокой цене?
Ну разве что, Нафтогаз станет прибыльнее Газпрома и Aramco. А нам-то что с того? :)

Не думаю, що весь газ у сховищах належить Нафтогазу. Швидше за все, велика частина сховищ віддана на зберігання європейцям. Ну і новина має більше геополітичне значення. Прибутковість Нафтогазу тут ні при чому.
Франківськ 27,4/27,5
Сьогодні свято Успіння Божої Матері. Пасічники активно починають за-годівлю бджіл. Цей сезон для них виявився дуже важким.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 865
З нами з: 23.01.09
Подякував: 429 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:27

27.45-27.50/27.55-27.58
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11197
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3581 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:40

EUR/USD: Пауэлл обвалил доллар

Итак, вчерашнее заявление главы ФРС Пауэлла обвалило доллар. В своем заявлении он подтвердил новый формат политики, которая будет делать основной акцент на рынок труда, и при этом будет допущено некоторое превышение целевого уровня инфляции 2% в течение ближайшего года, чтобы компенсировать низкое ценовое давление, наблюдающееся ранее.
...
Вчерашняя высокая волатильность (рост более чем на 100 пунктов в течение короткого времени) сменилась устойчивым ростом EUR/USD.
...
Пара евро/доллар демонстрирует бычий настрой на 4-часовом графике, и она торгуется выше 50, 100 и 200 SMA. Индикатор RSI держится ниже 70, за пределами зоны перекупленности.
В целом быки продолжают контролировать ситуацию.
Сейчас пара тестирует максимум четверга на 1.19. Следующее сопротивление располагается на 1.1915 (максимум начала августа), 1.1965 (2-летний максимум).
Поддержка находится на 1.1850, 1.18 (поддержка прошлой недели), 1.1755 и 1.17.

https://www.fxstreet.ru.com/analysis/eur-usd-pauell-obvalil-dollar-202008280816
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 941
З нами з: 15.02.20
Подякував: 82 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:42

Цікаво,чому не чутно стогіни "икспєртів" про чудодійну девальвацію та страждання бідолашних експортерів від курсу 27.хх? Відпрацювали "кейс" [з "баблом"] та лягли на дно до чергової "подачки"?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 07.10.09
Подякував: 303 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

1472580369
 
Повідомлень: 40
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.08.2020.....................27,4709
Доллар прибавил 1 копейку.
То ли отрабатывая падение доллара в мире, то ли компенсируя вчерашнее слишком наглое поведение Рыжика в конце сессии, открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Неспешно выпив кофе, приподнялись на полкопейки. К 11 на полкопейки сузили спред снизу до рабочих 2 копеек. До 12 успели сделать еще 2 таких же мелких шага вверх. Есть информация, что НБУ с утра пытался выполнить план по закупкам. Пожелаем ему удачи в этом нелегком сегодня деле :)
Справочный курс встретили котировками 27.4650 - 27.4850, что на 2 копейки выше открытия. Евро растет.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного сократились. Ликвидность ушла в казначейство и немного в НБУ на суточные сертификаты.

В среду объем валютного рынка вырос с 408.3 до 434 млн. Чистый спрос составил 400 млн. с копейками. Клиентские обороты также выросли, предложение символически превысило спрос, можно говорить о балансе.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5161
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3034 раз.
Подякували: 8050 раз.
 
Профіль
16
9
16
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:45

  Сибарит написав:В среду объем валютного рынка вырос с 408.3 до 434 млн. Чистый спрос составил 400 млн. с копейками. Клиентские обороты также выросли, предложение символически превысило спрос, можно говорить о балансе.


Дополню картинкой.
Эту неделю так и закончим в корридоре 27.40 - 27.60.
На следующую неделю пока нет полной информации.

Зображення
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 25.04.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:51

  Сибарит написав: Чистый спрос составил 400 млн. с копейками.

Что Вы понимаете под чистым спросом? Спрос на покупку клиентами банков был 266 млн, остальные 134 млн. - это то, что банки между собой торговали?
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 25.04.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:53

  zРадио написав:В обсуждаемом контексте - точно в плюс для доллара. У рынка предельно низкие инфляционные ожидания на короткую и среднюю перспективы. Выше я писал - ФРС ни ради нас с вами меняет подходы к таргетированию инфляции. С ней все печально и необходимо разгонять даже до невысокой отметки в 2%...


Какие инфляционные ожидания Вы имеете в виду? Те, которые по Вашему мнению низкие?

Насколько я могу судить, именно инфляционные ожидания в последние три месяца хорошо росли и вернулись в нормальный диапазон. Ближе к низкой границе диапазона, но в нём.
dima1976
 
Повідомлень: 119
З нами з: 14.06.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6285628662876288>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh, ЛОБ і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 717, 718, 719
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7188 1633346
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 13:21
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1971, 1972, 1973
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19729 2473694
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 19:49
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
508 116554
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 00:25
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (955)
28.08.2020 13:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.