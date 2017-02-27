Новость несколько недель назад.
Министерство экономики Аргентины договорилось с кредиторами об условиях реструктуризации задолженности. Значительная часть госдолга будет списана. Об этом говорится в сообщении министерства в твитере.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:31
Новость несколько недель назад.
Министерство экономики Аргентины договорилось с кредиторами об условиях реструктуризации задолженности. Значительная часть госдолга будет списана. Об этом говорится в сообщении министерства в твитере.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:51
Не думаю, що весь газ у сховищах належить Нафтогазу. Швидше за все, велика частина сховищ віддана на зберігання європейцям. Ну і новина має більше геополітичне значення. Прибутковість Нафтогазу тут ні при чому.
Франківськ 27,4/27,5
Сьогодні свято Успіння Божої Матері. Пасічники активно починають за-годівлю бджіл. Цей сезон для них виявився дуже важким.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:27
27.45-27.50/27.55-27.58
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:40
EUR/USD: Пауэлл обвалил доллар
Итак, вчерашнее заявление главы ФРС Пауэлла обвалило доллар. В своем заявлении он подтвердил новый формат политики, которая будет делать основной акцент на рынок труда, и при этом будет допущено некоторое превышение целевого уровня инфляции 2% в течение ближайшего года, чтобы компенсировать низкое ценовое давление, наблюдающееся ранее.
...
Вчерашняя высокая волатильность (рост более чем на 100 пунктов в течение короткого времени) сменилась устойчивым ростом EUR/USD.
...
Пара евро/доллар демонстрирует бычий настрой на 4-часовом графике, и она торгуется выше 50, 100 и 200 SMA. Индикатор RSI держится ниже 70, за пределами зоны перекупленности.
В целом быки продолжают контролировать ситуацию.
Сейчас пара тестирует максимум четверга на 1.19. Следующее сопротивление располагается на 1.1915 (максимум начала августа), 1.1965 (2-летний максимум).
Поддержка находится на 1.1850, 1.18 (поддержка прошлой недели), 1.1755 и 1.17.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:42
Цікаво,чому не чутно стогіни "икспєртів" про чудодійну девальвацію та страждання бідолашних експортерів від курсу 27.хх? Відпрацювали "кейс" [з "баблом"] та лягли на дно до чергової "подачки"?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.08.2020.....................27,4709
Доллар прибавил 1 копейку.
То ли отрабатывая падение доллара в мире, то ли компенсируя вчерашнее слишком наглое поведение Рыжика в конце сессии, открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Неспешно выпив кофе, приподнялись на полкопейки. К 11 на полкопейки сузили спред снизу до рабочих 2 копеек. До 12 успели сделать еще 2 таких же мелких шага вверх. Есть информация, что НБУ с утра пытался выполнить план по закупкам. Пожелаем ему удачи в этом нелегком сегодня деле
Справочный курс встретили котировками 27.4650 - 27.4850, что на 2 копейки выше открытия. Евро растет.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного сократились. Ликвидность ушла в казначейство и немного в НБУ на суточные сертификаты.
В среду объем валютного рынка вырос с 408.3 до 434 млн. Чистый спрос составил 400 млн. с копейками. Клиентские обороты также выросли, предложение символически превысило спрос, можно говорить о балансе.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:45
Дополню картинкой.
Эту неделю так и закончим в корридоре 27.40 - 27.60.
На следующую неделю пока нет полной информации.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:51
Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:53
Какие инфляционные ожидания Вы имеете в виду? Те, которые по Вашему мнению низкие?
Насколько я могу судить, именно инфляционные ожидания в последние три месяца хорошо росли и вернулись в нормальный диапазон. Ближе к низкой границе диапазона, но в нём.
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