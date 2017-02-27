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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6285628662876288

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 264
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Имхо, в течении 10 лет как минимум, девальвации гривны не будет.
Так как все затарились никомуненужным.
Про это знают, кому надо.
Смысл девальвировать гривну?
Вот если бы в кубышках у пересичных только гривна была, то да, смысл девальвировать кратно гривно есть. И ещё какой!
Чем и замечательно пользовался НБУ в прошлые года.
А сейчаснарод поумнел и всё в кубышках в СКВ и золоте держит.
У НБУ задача как дешевле купить у населения это всё и пополнить ЗВР, которые и так насегодня трещат. А ещё будут транши, а заробитчане упорно пересылают в Украину некомуненужного в космических масштабах.
А украинских туристов то поубавилось значительно. Некому СКВ за бугор отвозить. А экономика стоит. Зачем импортную новейшую технику для заводов - фабрик украинских то покупать?
Вобщем, всё это и многое чего ещё способствуют дальнейшему укреплению гривны.
Жду па26.хх и ниже.
И то, что курс сейчас растёт - это такая дикая спекуляция. Но ничего, она долго не продержится и под ёлочку па 26.хх получим
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:Что Вы понимаете под чистым спросом? Спрос на покупку клиентами банков был 266 млн, остальные 134 млн. - это то, что банки между собой торговали?

Под чистым спросом понимаю все покупки без участия НБУ. Т.е. это спрос, который изначально был на рынке.
Разница между общими объемами и клиентскими - операции банков собственными деньгами.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:13

Вместо додумок, догадок и умозрительного личного опыта, свел на графике ключевые показатели работы бизнеса за 1-е полугодие - прибыль упала (-10%), инвестиции обвалились (-37%), убытки взлетели (+264%)!

(млрд грн)
Зображення

37% всех предприятий - убыточные, и речь только о средних и крупных из них. Что творится в сегменте мелких и самозанятости, даже Госстату неизвестно.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в секторах:
- хорека (76% убыточных);
- транспорт (54% убыточных);
- поставка газа, тепла и электроэнергии (51% убыточных);
- производство автотранспорта (47% убыточных;
- добывающая промышленность (46 убыточных).

Наименее - в финансовой сфере (17% убыточных - много раз обсуждали, что монетарная политика НБУ наряду с долговой политикой Минфина выжимают соки из реального сектора в пользу финансовых спекуляций), а также торговле (30% убыточных).

Всего рост показателей убыточности наблюдается в 12 из 15 выделяемых секторов.

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/103_.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... _2020.xlsx
zРадио
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