zРадио написав:Вместо додумок, догадок и умозрительного личного опыта, свел на графике ключевые показатели работы бизнеса за 1-е полугодие - прибыль упала (-10%), инвестиции обвалились (-37%), убытки взлетели (+264%)!
(млрд грн)
37% всех предприятий - убыточные, и речь только о средних и крупных из них. Что творится в сегменте мелких и самозанятости, даже Госстату неизвестно.
Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в секторах: - хорека (76% убыточных); - транспорт (54% убыточных); - поставка газа, тепла и электроэнергии (51% убыточных); - производство автотранспорта (47% убыточных; - добывающая промышленность (46 убыточных).
Наименее - в финансовой сфере (17% убыточных - много раз обсуждали, что монетарная политика НБУ наряду с долговой политикой Минфина выжимают соки из реального сектора в пользу финансовых спекуляций), а также торговле (30% убыточных).
Всего рост показателей убыточности наблюдается в 12 из 15 выделяемых секторов.
Это ответ тем де...лам которые говорят:"..если бы вам не было выгодно вы бы не работали" а то,что в нашей стране можно работать в 0,время от времени заходя в минус,а что с людьми делать,которых брал на работу лет 10-20 назад.
Yuri_61 написав:Имхо, в течении 10 лет как минимум, девальвации гривны не будет. Так как все затарились никомуненужным. Про это знают, кому надо. Смысл девальвировать гривну? Вот если бы в кубышках у пересичных только гривна была, то да, смысл девальвировать кратно гривно есть. И ещё какой! Чем и замечательно пользовался НБУ в прошлые года. А сейчаснарод поумнел и всё в кубышках в СКВ и золоте держит. У НБУ задача как дешевле купить у населения это всё и пополнить ЗВР, которые и так насегодня трещат. А ещё будут транши, а заробитчане упорно пересылают в Украину некомуненужного в космических масштабах. А украинских туристов то поубавилось значительно. Некому СКВ за бугор отвозить. А экономика стоит. Зачем импортную новейшую технику для заводов - фабрик украинских то покупать? Вобщем, всё это и многое чего ещё способствуют дальнейшему укреплению гривны. Жду па26.хх и ниже. И то, что курс сейчас растёт - это такая дикая спекуляция. Но ничего, она долго не продержится и под ёлочку па 26.хх получим
В изрядной степени (40%) гривна девальварует вместе с долларом. На моменте 1.1905
Yuri_61 написав:Имхо, в течении 10 лет как минимум, девальвации гривны не будет. Так как все затарились никомуненужным. Про это знают, кому надо. Смысл девальвировать гривну? А сейчаснарод поумнел и всё в кубышках в СКВ и золоте держит. У НБУ задача как дешевле купить у населения это всё и пополнить ЗВР, которые и так насегодня трещат. А ещё будут транши, а заробитчане упорно пересылают в Украину некомуненужного в космических масштабах. А украинских туристов то поубавилось значительно. Некому СКВ за бугор отвозить. А экономика стоит. Зачем импортную новейшую технику для заводов - фабрик украинских то покупать? Вобщем, всё это и многое чего ещё способствуют дальнейшему укреплению гривны. Жду па26.хх и ниже. И то, что курс сейчас растёт - это такая дикая спекуляция. Но ничего, она долго не продержится и под ёлочку па 26.хх получим
В изрядной степени (40%) гривна девальварует вместе с долларом. На моменте 1.1905
Что докузывать ждуну секты ПА25,сидящему на неразрывных гривневых депо и заговаривающему курс?Переводы работающих за границей уменьшаются из-за пандемии,а сами работники все чаще просматривают себе там хатынку и забирают семьи.Кто захочет работать сейчас в неньке за 200 никомуненужных ,да ещё и инфлирующих?)) А инвестиции таки да,накрылись медным тазом.Про прихватизацию тоже не очень катит.Так что покупайте валюту,граждане ,пока дешево! ( только в очереди за НБУ)