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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6286628762886289>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 264
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:45

  zРадио написав:Вместо додумок, догадок и умозрительного личного опыта, свел на графике ключевые показатели работы бизнеса за 1-е полугодие - прибыль упала (-10%), инвестиции обвалились (-37%), убытки взлетели (+264%)!

(млрд грн)
Зображення

37% всех предприятий - убыточные, и речь только о средних и крупных из них. Что творится в сегменте мелких и самозанятости, даже Госстату неизвестно.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в секторах:
- хорека (76% убыточных);
- транспорт (54% убыточных);
- поставка газа, тепла и электроэнергии (51% убыточных);
- производство автотранспорта (47% убыточных;
- добывающая промышленность (46 убыточных).

Наименее - в финансовой сфере (17% убыточных - много раз обсуждали, что монетарная политика НБУ наряду с долговой политикой Минфина выжимают соки из реального сектора в пользу финансовых спекуляций), а также торговле (30% убыточных).

Всего рост показателей убыточности наблюдается в 12 из 15 выделяемых секторов.

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/103_.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... _2020.xlsx


Это ответ тем де...лам которые говорят:"..если бы вам не было выгодно вы бы не работали" а то,что в нашей стране можно работать в 0,время от времени заходя в минус,а что с людьми делать,которых брал на работу лет 10-20 назад.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:18

  Yuri_61 написав:Имхо, в течении 10 лет как минимум, девальвации гривны не будет.
Так как все затарились никомуненужным.
Про это знают, кому надо.
Смысл девальвировать гривну?
Вот если бы в кубышках у пересичных только гривна была, то да, смысл девальвировать кратно гривно есть. И ещё какой!
Чем и замечательно пользовался НБУ в прошлые года.
А сейчаснарод поумнел и всё в кубышках в СКВ и золоте держит.
У НБУ задача как дешевле купить у населения это всё и пополнить ЗВР, которые и так насегодня трещат. А ещё будут транши, а заробитчане упорно пересылают в Украину некомуненужного в космических масштабах.
А украинских туристов то поубавилось значительно. Некому СКВ за бугор отвозить. А экономика стоит. Зачем импортную новейшую технику для заводов - фабрик украинских то покупать?
Вобщем, всё это и многое чего ещё способствуют дальнейшему укреплению гривны.
Жду па26.хх и ниже.
И то, что курс сейчас растёт - это такая дикая спекуляция. Но ничего, она долго не продержится и под ёлочку па 26.хх получим


В изрядной степени (40%) гривна девальварует вместе с долларом. На моменте 1.1905
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:38

  AlexxK написав:С точки зрения банальной эрудиции не каждый здравомыслящий индивидуум способен генерировать конструкции адекватного восприятия действительности :)

В школу ходить нужно было, а не букварь скуривать.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:46

  Mazay256 написав:
  Yuri_61 написав:Имхо, в течении 10 лет как минимум, девальвации гривны не будет.
Так как все затарились никомуненужным.
Про это знают, кому надо.
Смысл девальвировать гривну?
А сейчаснарод поумнел и всё в кубышках в СКВ и золоте держит.
У НБУ задача как дешевле купить у населения это всё и пополнить ЗВР, которые и так насегодня трещат. А ещё будут транши, а заробитчане упорно пересылают в Украину некомуненужного в космических масштабах.
А украинских туристов то поубавилось значительно. Некому СКВ за бугор отвозить. А экономика стоит. Зачем импортную новейшую технику для заводов - фабрик украинских то покупать?
Вобщем, всё это и многое чего ещё способствуют дальнейшему укреплению гривны.
Жду па26.хх и ниже.
И то, что курс сейчас растёт - это такая дикая спекуляция. Но ничего, она долго не продержится и под ёлочку па 26.хх получим


В изрядной степени (40%) гривна девальварует вместе с долларом. На моменте 1.1905

Что докузывать ждуну секты ПА25,сидящему на неразрывных гривневых депо и заговаривающему курс?Переводы работающих за границей уменьшаются из-за пандемии,а сами работники все чаще просматривают себе там хатынку и забирают семьи.Кто захочет работать сейчас в неньке за 200 никомуненужных ,да ещё и инфлирующих?)) А инвестиции таки да,накрылись медным тазом.Про прихватизацию тоже не очень катит.Так что покупайте валюту,граждане ,пока дешево!
( только в очереди за НБУ)
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:50

  Mazay256 написав:В изрядной степени (40%) гривна девальварует вместе с долларом. На моменте 1.1905


имхо, евро будут гнать до 1,6
о потом будет стремительный облом до 1,05
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:55

  Yuri_61 написав:
  Mazay256 написав:В изрядной степени (40%) гривна девальварует вместе с долларом. На моменте 1.1905


имхо, евро будут гнать до 1,6
о потом будет стремительный облом до 1,05


При текущем состоянии экономики Еврозоны, даже курс 1,3 будет убийственным
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:44

  zРадио написав:Вместо додумок, догадок и умозрительного личного опыта, свел на графике ключевые показатели работы бизнеса за 1-е полугодие - прибыль упала (-10%), инвестиции обвалились (-37%), убытки взлетели (+264%)!

(млрд грн)
Зображення

37% всех предприятий - убыточные, и речь только о средних и крупных из них. Что творится в сегменте мелких и самозанятости, даже Госстату неизвестно.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в секторах:
- хорека (76% убыточных);
- транспорт (54% убыточных);
- поставка газа, тепла и электроэнергии (51% убыточных);
- производство автотранспорта (47% убыточных;
- добывающая промышленность (46 убыточных).

Наименее - в финансовой сфере (17% убыточных - много раз обсуждали, что монетарная политика НБУ наряду с долговой политикой Минфина выжимают соки из реального сектора в пользу финансовых спекуляций), а также торговле (30% убыточных).

Всего рост показателей убыточности наблюдается в 12 из 15 выделяемых секторов.

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/103_.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... _2020.xlsx

Немного о других цифрах на которые просто приятно посмотреть )))
https://amp.rbc.ru/rbcnews/finances/28/08/2020/5f47cbb89a79470a5278a174
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:53

  zРадио написав:
  Yuri_61 написав:
  Mazay256 написав:В изрядной степени (40%) гривна девальварует вместе с долларом. На моменте 1.1905


имхо, евро будут гнать до 1,6
о потом будет стремительный облом до 1,05


При текущем состоянии экономики Еврозоны, даже курс 1,3 будет убийственным


курс евро определяет не желание канцлера Германии, а инвесторы по всему миру (Китай в первую очередь), скупающие евро и акции Европейских компаний
спрос на европейские активы растёт, растёт и курс евро
но высокий курс евро неизбежно приводит к проблемам в ЕС и к профиту для США
и неминуемо курс (за одну ночь) с кросс курса па1,45 упадёт камнем до 1,1
евро - валюта для спекуляций а не для сбережений
гривна валюта для оплаты текущих расходов

повторю на счёт гривны: нет никаких факторов, кроме неоправданной паники) для девальвации гривны. Насильно её не девальвируют даже при всём желании некоторых.
На неделю - месяц другой? Могут, но не более.
Повторю: при таких ЗВР ничто не угрожает гривны: ни дефицит торгового баланса, ни дефицит бюджета, не выплаты госдолга.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:01

  Yuri_61 написав:Имхо, в течении 10 лет как минимум, девальвации гривны не будет.
Так как все затарились никомуненужным.
Про это знают, кому надо.
Смысл девальвировать гривну?
Вот если бы в кубышках у пересичных только гривна была, то да, смысл девальвировать кратно гривно есть. И ещё какой!
Чем и замечательно пользовался НБУ в прошлые года.
А сейчаснарод поумнел и всё в кубышках в СКВ и золоте держит.
У НБУ задача как дешевле купить у населения это всё и пополнить ЗВР, которые и так насегодня трещат. А ещё будут транши, а заробитчане упорно пересылают в Украину некомуненужного в космических масштабах.
А украинских туристов то поубавилось значительно. Некому СКВ за бугор отвозить. А экономика стоит. Зачем импортную новейшую технику для заводов - фабрик украинских то покупать?
Вобщем, всё это и многое чего ещё способствуют дальнейшему укреплению гривны.
Жду па26.хх и ниже.
И то, что курс сейчас растёт - это такая дикая спекуляция. Но ничего, она долго не продержится и под ёлочку па 26.хх получим



Здравствуйте .
ДС бы наверное икнул бы ......
От цвета ...
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:09

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............28.08.2020...........31.08.2020
дата розрахунку..............27.08.2020............28.08.2020
Євро.................................32,4279.................32,7334
Долар США......................27,4615.................27,4759
После полудня доллар прибавил еще 0.5 копейки.
То ли отрабатывая падение доллара в мире, то ли компенсируя вчерашнее слишком наглое поведение Рыжика в конце сессии, открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Неспешно выпив кофе, приподнялись на полкопейки. К 11 на полкопейки сузили спред снизу до рабочих 2 копеек. До 12 успели сделать еще 2 таких же мелких шага вверх. Есть информация, что НБУ с утра пытался выполнить план по закупкам. Пожелаем ему удачи в этом нелегком сегодня деле :)
Справочный курс встретили котировками 27.4650 - 27.4850, что на 2 копейки выше открытия. Евро растет.
После 12 и перед обедом прибавили еще по половине копейки. После этого надолго остановились. К 15-20 на полкопейки сузили спред снизу до 1.5 копеек. Это немного непривычно для вечера пятницы.
Официальный курс встретили котировками 27.4800 - 27.4950. За день выросли на 3.5 копейки относительно открытия и упали на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Прирост официального курса относительно справочного небольшой, но т.к. итоговый уровень очень близок к послеобеденным котировкам, можно предположить необычные для пятницы весьма существенные обороты во второй половине сессии.

Этот день в истории:
2019 - 25.2219 (+6) +225
2018 - 28.0512 (+17) -58

2017 - 25.5158 (-3)
2016 - 25.4424 (+12)
Сибарит
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