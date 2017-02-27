zРадио написав:Вместо додумок, догадок и умозрительного личного опыта, свел на графике ключевые показатели работы бизнеса за 1-е полугодие - прибыль упала (-10%), инвестиции обвалились (-37%), убытки взлетели (+264%)!
(млрд грн)
37% всех предприятий - убыточные, и речь только о средних и крупных из них. Что творится в сегменте мелких и самозанятости, даже Госстату неизвестно.
Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в секторах: - хорека (76% убыточных); - транспорт (54% убыточных); - поставка газа, тепла и электроэнергии (51% убыточных); - производство автотранспорта (47% убыточных; - добывающая промышленность (46 убыточных).
Наименее - в финансовой сфере (17% убыточных - много раз обсуждали, что монетарная политика НБУ наряду с долговой политикой Минфина выжимают соки из реального сектора в пользу финансовых спекуляций), а также торговле (30% убыточных).
Всего рост показателей убыточности наблюдается в 12 из 15 выделяемых секторов.
Это ответ тем де...лам которые говорят:"..если бы вам не было выгодно вы бы не работали" а то,что в нашей стране можно работать в 0,время от времени заходя в минус,а что с людьми делать,которых брал на работу лет 10-20 назад.
Yuri_61 написав:Имхо, в течении 10 лет как минимум, девальвации гривны не будет. Так как все затарились никомуненужным. Про это знают, кому надо. Смысл девальвировать гривну? Вот если бы в кубышках у пересичных только гривна была, то да, смысл девальвировать кратно гривно есть. И ещё какой! Чем и замечательно пользовался НБУ в прошлые года. А сейчаснарод поумнел и всё в кубышках в СКВ и золоте держит. У НБУ задача как дешевле купить у населения это всё и пополнить ЗВР, которые и так насегодня трещат. А ещё будут транши, а заробитчане упорно пересылают в Украину некомуненужного в космических масштабах. А украинских туристов то поубавилось значительно. Некому СКВ за бугор отвозить. А экономика стоит. Зачем импортную новейшую технику для заводов - фабрик украинских то покупать? Вобщем, всё это и многое чего ещё способствуют дальнейшему укреплению гривны. Жду па26.хх и ниже. И то, что курс сейчас растёт - это такая дикая спекуляция. Но ничего, она долго не продержится и под ёлочку па 26.хх получим
В изрядной степени (40%) гривна девальварует вместе с долларом. На моменте 1.1905
Yuri_61 написав:Имхо, в течении 10 лет как минимум, девальвации гривны не будет. Так как все затарились никомуненужным. Про это знают, кому надо. Смысл девальвировать гривну? А сейчаснарод поумнел и всё в кубышках в СКВ и золоте держит. У НБУ задача как дешевле купить у населения это всё и пополнить ЗВР, которые и так насегодня трещат. А ещё будут транши, а заробитчане упорно пересылают в Украину некомуненужного в космических масштабах. А украинских туристов то поубавилось значительно. Некому СКВ за бугор отвозить. А экономика стоит. Зачем импортную новейшую технику для заводов - фабрик украинских то покупать? Вобщем, всё это и многое чего ещё способствуют дальнейшему укреплению гривны. Жду па26.хх и ниже. И то, что курс сейчас растёт - это такая дикая спекуляция. Но ничего, она долго не продержится и под ёлочку па 26.хх получим
В изрядной степени (40%) гривна девальварует вместе с долларом. На моменте 1.1905
Что докузывать ждуну секты ПА25,сидящему на неразрывных гривневых депо и заговаривающему курс?Переводы работающих за границей уменьшаются из-за пандемии,а сами работники все чаще просматривают себе там хатынку и забирают семьи.Кто захочет работать сейчас в неньке за 200 никомуненужных ,да ещё и инфлирующих?)) А инвестиции таки да,накрылись медным тазом.Про прихватизацию тоже не очень катит.Так что покупайте валюту,граждане ,пока дешево! ( только в очереди за НБУ)
zРадио написав:Вместо додумок, догадок и умозрительного личного опыта, свел на графике ключевые показатели работы бизнеса за 1-е полугодие - прибыль упала (-10%), инвестиции обвалились (-37%), убытки взлетели (+264%)!
(млрд грн)
37% всех предприятий - убыточные, и речь только о средних и крупных из них. Что творится в сегменте мелких и самозанятости, даже Госстату неизвестно.
Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в секторах: - хорека (76% убыточных); - транспорт (54% убыточных); - поставка газа, тепла и электроэнергии (51% убыточных); - производство автотранспорта (47% убыточных; - добывающая промышленность (46 убыточных).
Наименее - в финансовой сфере (17% убыточных - много раз обсуждали, что монетарная политика НБУ наряду с долговой политикой Минфина выжимают соки из реального сектора в пользу финансовых спекуляций), а также торговле (30% убыточных).
Всего рост показателей убыточности наблюдается в 12 из 15 выделяемых секторов.
Mazay256 написав:В изрядной степени (40%) гривна девальварует вместе с долларом. На моменте 1.1905
имхо, евро будут гнать до 1,6 о потом будет стремительный облом до 1,05
При текущем состоянии экономики Еврозоны, даже курс 1,3 будет убийственным
курс евро определяет не желание канцлера Германии, а инвесторы по всему миру (Китай в первую очередь), скупающие евро и акции Европейских компаний спрос на европейские активы растёт, растёт и курс евро но высокий курс евро неизбежно приводит к проблемам в ЕС и к профиту для США и неминуемо курс (за одну ночь) с кросс курса па1,45 упадёт камнем до 1,1 евро - валюта для спекуляций а не для сбережений гривна валюта для оплаты текущих расходов
повторю на счёт гривны: нет никаких факторов, кроме неоправданной паники) для девальвации гривны. Насильно её не девальвируют даже при всём желании некоторых. На неделю - месяц другой? Могут, но не более. Повторю: при таких ЗВР ничто не угрожает гривны: ни дефицит торгового баланса, ни дефицит бюджета, не выплаты госдолга.
Yuri_61 написав:Имхо, в течении 10 лет как минимум, девальвации гривны не будет. Так как все затарились никомуненужным. Про это знают, кому надо. Смысл девальвировать гривну? Вот если бы в кубышках у пересичных только гривна была, то да, смысл девальвировать кратно гривно есть. И ещё какой! Чем и замечательно пользовался НБУ в прошлые года. А сейчаснарод поумнел и всё в кубышках в СКВ и золоте держит. У НБУ задача как дешевле купить у населения это всё и пополнить ЗВР, которые и так насегодня трещат. А ещё будут транши, а заробитчане упорно пересылают в Украину некомуненужного в космических масштабах. А украинских туристов то поубавилось значительно. Некому СКВ за бугор отвозить. А экономика стоит. Зачем импортную новейшую технику для заводов - фабрик украинских то покупать? Вобщем, всё это и многое чего ещё способствуют дальнейшему укреплению гривны. Жду па26.хх и ниже. И то, что курс сейчас растёт - это такая дикая спекуляция. Но ничего, она долго не продержится и под ёлочку па 26.хх получим
Здравствуйте . ДС бы наверное икнул бы ...... От цвета ...
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............28.08.2020...........31.08.2020 дата розрахунку..............27.08.2020............28.08.2020 Євро.................................32,4279.................32,7334 Долар США......................27,4615.................27,4759 После полудня доллар прибавил еще 0.5 копейки. То ли отрабатывая падение доллара в мире, то ли компенсируя вчерашнее слишком наглое поведение Рыжика в конце сессии, открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Неспешно выпив кофе, приподнялись на полкопейки. К 11 на полкопейки сузили спред снизу до рабочих 2 копеек. До 12 успели сделать еще 2 таких же мелких шага вверх. Есть информация, что НБУ с утра пытался выполнить план по закупкам. Пожелаем ему удачи в этом нелегком сегодня деле Справочный курс встретили котировками 27.4650 - 27.4850, что на 2 копейки выше открытия. Евро растет. После 12 и перед обедом прибавили еще по половине копейки. После этого надолго остановились. К 15-20 на полкопейки сузили спред снизу до 1.5 копеек. Это немного непривычно для вечера пятницы. Официальный курс встретили котировками 27.4800 - 27.4950. За день выросли на 3.5 копейки относительно открытия и упали на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Прирост официального курса относительно справочного небольшой, но т.к. итоговый уровень очень близок к послеобеденным котировкам, можно предположить необычные для пятницы весьма существенные обороты во второй половине сессии.
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