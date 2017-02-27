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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не цитируйте yuri61 пожалуйста
Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:29
Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:35
Гривна не может девальвировать вместе с долларом. Если доллар девальвирует, другие валюты укрепляються к нему. Доллар и так сильно перекуплен в Украине, куда той гривне девальвировать)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:36
Прозрел, буду соответствовать.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:20
Результаты интервенций за неделю
За прошедшую короткую неделю 25 -28.08.2020 НБУ выкупил с рынка 68 млн. Всю сумму купил методом интервенций по единому курсу.
Ничего не продавал.
Примерно по дням:
- вторник - 18.5;
- среда = 33.4;
- четверг - 0;
- пятница - 16.1.
Сегодня опять до плана не дотянули, но при сегодняшнем ходе торгов цифра выглядит внушительно.
С начала года чистая покупка составила 1183.6 млн.
Сутки прошли. Мы сдаемся
Ждем разгадку.
Мы уже точно знаем, что НБУ там не стояло
Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:46
Сам-то в это веришь ?
Потому как, убытки по документам и в реальности - это совершенно разное.
Ты, как топ-менеджер, должен лучше всего знать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:50
Ошибаетесь - в первую очередь стоимость евро определяет ЕЦБ (к слову, неспроста находящийся во Франкфурте), а потом уже внешние и внутренние стейкхолдеры.
Насчет акций европейских компаний - снова мимо. Они и близко не восстановились после мартовского падения, несмотря на то, что американский фондовый рынок (SPX, IXIC) - уже на исторических хаях.
М-да... аналитика уровня начинающего форекс-оленя Когда в истории этой валютной пары была волатильность хотя бы 5% intraday, что вы предсказываете 25%???
Ладно, уговорили, пойду еще долларов куплю
"Целых" 28 млрд? В августе 2008-го было 38...
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