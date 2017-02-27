Mazay256 написав:В изрядной степени (40%) гривна девальварует вместе с долларом. На моменте 1.1905
Гривна не может девальвировать вместе с долларом. Если доллар девальвирует, другие валюты укрепляються к нему. Доллар и так сильно перекуплен в Украине, куда той гривне девальвировать)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Yuri_61 написав:курс евро определяет не желание канцлера Германии, а инвесторы по всему миру (Китай в первую очередь), скупающие евро и акции Европейских компаний спрос на европейские активы растёт, растёт и курс евро
Ошибаетесь - в первую очередь стоимость евро определяет ЕЦБ (к слову, неспроста находящийся во Франкфурте), а потом уже внешние и внутренние стейкхолдеры.
Насчет акций европейских компаний - снова мимо. Они и близко не восстановились после мартовского падения, несмотря на то, что американский фондовый рынок (SPX, IXIC) - уже на исторических хаях.
Yuri_61 написав:но высокий курс евро неизбежно приводит к проблемам в ЕС и к профиту для США и неминуемо курс (за одну ночь) с кросс курса па1,45 упадёт камнем до 1,1 евро - валюта для спекуляций а не для сбережений
М-да... аналитика уровня начинающего форекс-оленя Когда в истории этой валютной пары была волатильность хотя бы 5% intraday, что вы предсказываете 25%???
Yuri_61 написав:повторю на счёт гривны: нет никаких факторов, кроме неоправданной паники) для девальвации гривны.
Ладно, уговорили, пойду еще долларов куплю
Yuri_61 написав:Повторю: при таких ЗВР ничто не угрожает гривны: ни дефицит торгового баланса, ни дефицит бюджета, не выплаты госдолга.
VALONI написав:Угадайте, кто на межбанке стоит с продажей валюты по 27.51, не пуская выше?
Сутки прошли. Мы сдаемся Ждем разгадку. Мы уже точно знаем, что НБУ там не стояло
Если бы я точно знал, то сразу бы сообщил. Я строю алгоритмы и проверяю вероятность их работы. Вчера после обеда, когда курс пошел вверх и за пару часов добавил 5 копеек, кто-то поставил предложение на 27.51 и продал достаточный объем чтобы удовлетворить растущий спрос.
На прошлой неделе была такая игра "хороший - плохой полицейский", НБУ откупает внизу, УкрГазБанк продает вверху по 27.52.
Обещаю, что больше не буду томить такими ожиданиями.
Yuri_61 написав:Имхо, в течении 10 лет как минимум, девальвации гривны не будет. Так как все затарились никомуненужным. Про это знают, кому надо. Смысл девальвировать гривну? Вот если бы в кубышках у пересичных только гривна была, то да, смысл девальвировать кратно гривно есть. И ещё какой! Чем и замечательно пользовался НБУ в прошлые года. А сейчаснарод поумнел и всё в кубышках в СКВ и золоте держит. У НБУ задача как дешевле купить у населения это всё и пополнить ЗВР, которые и так насегодня трещат. А ещё будут транши, а заробитчане упорно пересылают в Украину некомуненужного в космических масштабах. А украинских туристов то поубавилось значительно. Некому СКВ за бугор отвозить. А экономика стоит. Зачем импортную новейшую технику для заводов - фабрик украинских то покупать? Вобщем, всё это и многое чего ещё способствуют дальнейшему укреплению гривны. Жду па26.хх и ниже. И то, что курс сейчас растёт - это такая дикая спекуляция. Но ничего, она долго не продержится и под ёлочку па 26.хх получим
Здравствуйте . ДС бы наверное икнул бы ...... От цвета ...
Попробую таки луч цвета в темном царстве.Обваливать гривну выгодно хотя бы по одной причине,патамушта это выгодно основным акционерам этого государства-олигархам экспортерам.Так можно платить туземцам меньше денег белых людей.