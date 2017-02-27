Имхо, в течении 10 лет как минимум, девальвации гривны не будет.

Так как все затарились никомуненужным.

Про это знают, кому надо.

Смысл девальвировать гривну?

Вот если бы в кубышках у пересичных только гривна была, то да, смысл девальвировать кратно гривно есть. И ещё какой!

Чем и замечательно пользовался НБУ в прошлые года.

А сейчаснарод поумнел и всё в кубышках в СКВ и золоте держит.

У НБУ задача как дешевле купить у населения это всё и пополнить ЗВР, которые и так насегодня трещат. А ещё будут транши, а заробитчане упорно пересылают в Украину некомуненужного в космических масштабах.

А украинских туристов то поубавилось значительно. Некому СКВ за бугор отвозить. А экономика стоит. Зачем импортную новейшую технику для заводов - фабрик украинских то покупать?

Вобщем, всё это и многое чего ещё способствуют дальнейшему укреплению гривны.

Жду па26.хх и ниже.

И то, что курс сейчас растёт - это такая дикая спекуляция. Но ничего, она долго не продержится и под ёлочку па 26.хх получим