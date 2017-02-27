RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6287628862896290>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 264
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не цитируйте yuri61 пожалуйста
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 686
З нами з: 19.02.14
Подякував: 253 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:29

  ruvex написав:
  AlexxK написав:С точки зрения банальной эрудиции не каждый здравомыслящий индивидуум способен генерировать конструкции адекватного восприятия действительности :)

В школу ходить нужно было, а не букварь скуривать.

Ну вот, вполне понятная фраза. :)
Можете, когда хотите!
AlexxK
 
Повідомлень: 250
З нами з: 23.07.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:35

  Mazay256 написав:В изрядной степени (40%) гривна девальварует вместе с долларом. На моменте 1.1905

Гривна не может девальвировать вместе с долларом. Если доллар девальвирует, другие валюты укрепляються к нему. Доллар и так сильно перекуплен в Украине, куда той гривне девальвировать)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4471
З нами з: 13.06.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:36

  AlexxK написав:
  ruvex написав:
  AlexxK написав:С точки зрения банальной эрудиции не каждый здравомыслящий индивидуум способен генерировать конструкции адекватного восприятия действительности :)

В школу ходить нужно было, а не букварь скуривать.

Ну вот, вполне понятная фраза. :)
Можете, когда хотите!

Прозрел, буду соответствовать. :wink:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10045
З нами з: 03.11.08
Подякував: 776 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:20

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую короткую неделю 25 -28.08.2020 НБУ выкупил с рынка 68 млн. Всю сумму купил методом интервенций по единому курсу.
Ничего не продавал.

Примерно по дням:
- вторник - 18.5;
- среда = 33.4;
- четверг - 0;
- пятница - 16.1.

Сегодня опять до плана не дотянули, но при сегодняшнем ходе торгов цифра выглядит внушительно.

С начала года чистая покупка составила 1183.6 млн.

  VALONI написав:Угадайте, кто на межбанке стоит с продажей валюты по 27.51, не пуская выше? 8)

Сутки прошли. Мы сдаемся :)
Ждем разгадку.
Мы уже точно знаем, что НБУ там не стояло :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5164
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3034 раз.
Подякували: 8063 раз.
 
Профіль
16
9
16
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:46

  zРадио написав:Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в секторах:
- поставка газа, тепла и электроэнергии (51% убыточных);

Сам-то в это веришь ?

Потому как, убытки по документам и в реальности - это совершенно разное.
Ты, как топ-менеджер, должен лучше всего знать :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5146
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:50

  Yuri_61 написав:курс евро определяет не желание канцлера Германии, а инвесторы по всему миру (Китай в первую очередь), скупающие евро и акции Европейских компаний
спрос на европейские активы растёт, растёт и курс евро


Ошибаетесь - в первую очередь стоимость евро определяет ЕЦБ (к слову, неспроста находящийся во Франкфурте), а потом уже внешние и внутренние стейкхолдеры.

Насчет акций европейских компаний - снова мимо. Они и близко не восстановились после мартовского падения, несмотря на то, что американский фондовый рынок (SPX, IXIC) - уже на исторических хаях.

Зображення

  Yuri_61 написав:но высокий курс евро неизбежно приводит к проблемам в ЕС и к профиту для США
и неминуемо курс (за одну ночь) с кросс курса па1,45 упадёт камнем до 1,1
евро - валюта для спекуляций а не для сбережений


М-да... аналитика уровня начинающего форекс-оленя :mrgreen: Когда в истории этой валютной пары была волатильность хотя бы 5% intraday, что вы предсказываете 25%???

  Yuri_61 написав:повторю на счёт гривны: нет никаких факторов, кроме неоправданной паники) для девальвации гривны.


Ладно, уговорили, пойду еще долларов куплю :D

  Yuri_61 написав:Повторю: при таких ЗВР ничто не угрожает гривны: ни дефицит торгового баланса, ни дефицит бюджета, не выплаты госдолга.


"Целых" 28 млрд? В августе 2008-го было 38...
zРадио
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 7268
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1281 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:52

  Сибарит написав:
  VALONI написав:Угадайте, кто на межбанке стоит с продажей валюты по 27.51, не пуская выше? 8)

Сутки прошли. Мы сдаемся :)
Ждем разгадку.
Мы уже точно знаем, что НБУ там не стояло :)


Если бы я точно знал, то сразу бы сообщил.
Я строю алгоритмы и проверяю вероятность их работы. Вчера после обеда, когда курс пошел вверх и за пару часов добавил 5 копеек, кто-то поставил предложение на 27.51 и продал достаточный объем чтобы удовлетворить растущий спрос.

На прошлой неделе была такая игра "хороший - плохой полицейский", НБУ откупает внизу, УкрГазБанк продает вверху по 27.52.

Обещаю, что больше не буду томить такими ожиданиями. :oops:

P.S. Спасибо за ответ по объемам, отплюсовал.
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 25.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:13

  холява написав:
  Yuri_61 написав:Имхо, в течении 10 лет как минимум, девальвации гривны не будет.
Так как все затарились никомуненужным.
Про это знают, кому надо.
Смысл девальвировать гривну?
Вот если бы в кубышках у пересичных только гривна была, то да, смысл девальвировать кратно гривно есть. И ещё какой!
Чем и замечательно пользовался НБУ в прошлые года.
А сейчаснарод поумнел и всё в кубышках в СКВ и золоте держит.
У НБУ задача как дешевле купить у населения это всё и пополнить ЗВР, которые и так насегодня трещат. А ещё будут транши, а заробитчане упорно пересылают в Украину некомуненужного в космических масштабах.
А украинских туристов то поубавилось значительно. Некому СКВ за бугор отвозить. А экономика стоит. Зачем импортную новейшую технику для заводов - фабрик украинских то покупать?
Вобщем, всё это и многое чего ещё способствуют дальнейшему укреплению гривны.
Жду па26.хх и ниже.
И то, что курс сейчас растёт - это такая дикая спекуляция. Но ничего, она долго не продержится и под ёлочку па 26.хх получим



Здравствуйте .
ДС бы наверное икнул бы ......
От цвета ...

Попробую таки луч цвета в темном царстве.Обваливать гривну выгодно хотя бы по одной причине,патамушта это выгодно основным акционерам этого государства-олигархам экспортерам.Так можно платить туземцам меньше денег белых людей.
goldfinger
 
Повідомлень: 618
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:51

  VALONI написав:
  Сибарит написав:
  VALONI написав:Угадайте, кто на межбанке стоит с продажей валюты по 27.51, не пуская выше? 8)

Сутки прошли. Мы сдаемся :)
Ждем разгадку.
Мы уже точно знаем, что НБУ там не стояло :)


Если бы я точно знал, то сразу бы сообщил.
Я строю алгоритмы и проверяю вероятность их работы. Вчера после обеда, когда курс пошел вверх и за пару часов добавил 5 копеек, кто-то поставил предложение на 27.51 и продал достаточный объем чтобы удовлетворить растущий спрос.

На прошлой неделе была такая игра "хороший - плохой полицейский", НБУ откупает внизу, УкрГазБанк продает вверху по 27.52.

Обещаю, что больше не буду томить такими ожиданиями. :oops:

P.S. Спасибо за ответ по объемам, отплюсовал.

А немає ніяких алгоритмів у нас, Батько про це казав, є схема.
І уя схема працює проти народу України.
Для чого паритися в економічному універі, де самий молодий викладач бачив Хрущова?
Поки хтось крав, в Україні не залишилося нікого, хто може пульнути в Космос, зробити економіку.
Тобто наша економіка, це як хто з ким домовиться.
Від цього і курс.
Тлму тут всі розумні люди розуміють, що все.
Тому немає Сібвриту з аналітикою, немає zzz з аналітикою, є тільки я, який намагається вгадати ставки в казіно:)
І мені це не смішно!
По перше, не смішно, що зітруть.
А по друге, не смішно, що мало, хто зрозумів, що я написав.
Як там, хтось писав-сумно, але матюх, який був на завершенні, ми залишимо в крапках...
Trast
 
Повідомлень: 585
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6287628862896290>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, VALONI і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 718, 719, 720
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7192 1634080
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 19:13
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1971, 1972, 1973
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19729 2473968
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 19:49
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
508 116590
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 00:25
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25439)
28.08.2020 20:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.