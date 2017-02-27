Trast
коли 30?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:27
ты не одинок,когда у тебя есть космос
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тут есть одна маленькая деталь: такие предложения появились достаточно поздно, когда основная торговля уже завершена. В такое время достаточный объем может быть совсем небольшим. Не факт даже, что это предложение кто-то принял. Сделать это мог абсолютно любой банк без всякой цели регулирования курса. Так и работают рынки: если продавцов по текущей цене нет, цена повышается до тех пор, пока не покажется кому-нибудь привлекательной. После роста какой-то банк решил, что цена приблизилась к привлекательной для него и выставил офер. Не вижу тут повода искать заговор.
Вот на прошлой неделе игра, похоже, была, я сам обратил на нее внимание.
Не стану утверждать, что НБУ был не в курсе, но чисто технически его участие в такой игре совершенно не обязательно. Когда-то такое регулярно и с удовольствием исполнял бегемот, будучи еще частным и в контрах с НБУ.
Есть 2 варианта игры:
1. Банк активно покупает валюту для крупного клиента. Выкупает, пока может, аккуратно, чтобы курс был приемлемым, рост допускает небольшой. Выполнив клиентскую заявку, под конец сессии банк начинает очень мелкими лотами брать на себя, вызывая более интенсивный рост на пустом рынке. Это предопределяет рост на пару дней на психологии рынка. В процессе роста банк легко продает дорогие мелкие покупки еще дороже, а по достижению нужного уровня начинает аккуратно продавать валюту крупного клиента.
2. Банк, хорошо изучив повадки регулятора, дожидается его интервенции, способной обеспечить отскок на пару копеек, под конец сессии ... дальше все то же самое.
Оба варианта абсолютно легальны - это обычные рыночные приемы. Поводов для санкций в отношении банка нет.
От того, знает ли об этом НБУ заранее, ничего не меняется. Хорошо зафиксированная женщина в предварительных ласках не нуждается
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:55
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:56
Схема може і є, але таке одразу помітно. Гроші - це кров економіки, банківська система - це серце, яка качає кров, але серце може битися з частотою 50 ударів за хвилину в спокою, та 150 ударів, коли треба швидко бігти.
Я економіку вивчав не з університетів за Хрущова, а з американських підручників, таких як Грегорі Менкью, Принципи Економікс, дуже раджу.
НБУ має монополію на "кровопускання", але потребу та швидкість обороту грошей визначає виключно економіка. ОВДП уряду це теж дуже значний вплив, і всі тут на гілці чудово розуміють, що коли пішла масова купівлю боргу нерезидентами, то гривню стримувати від укріплення було важко. Але, знову ж таки, все визначається обсягами. Спробуйте на сайті Европейського центробанку пограти в гру - ви можете міняти тільки один параметр, - ставку, а програма вам буде пропонувати різні сценарії та подивіться що таке алгоритми.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:58
Я не розумію людей, які думають, що їх це мине.
Не мине тебе цей Космос, Мізантропе.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:00
Проблема в том,что границы разума никто не охраняет.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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