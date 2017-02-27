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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6287628862896290

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 264
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:19

Trast

коли 30? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:27

  Trast написав:Поки хтось крав, в Україні не залишилося нікого, хто може пульнути в Космос, зробити економіку.
Тобто наша економіка, це як хто з ким домовиться.
Від цього і курс.
Тлму тут всі розумні люди розуміють, що все.
Тому немає Сібвриту з аналітикою, немає zzz з аналітикою, є тільки я, який намагається вгадати ставки в казіно:)
І мені це не смішно!
По перше, не смішно, що зітруть.
А по друге, не смішно, що мало, хто зрозумів, що я написав.
Як там, хтось писав-сумно, але матюх, який був на завершенні, ми залишимо в крапках...
ты не одинок,когда у тебя есть космос
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:Я строю алгоритмы и проверяю вероятность их работы. Вчера после обеда, когда курс пошел вверх и за пару часов добавил 5 копеек, кто-то поставил предложение на 27.51 и продал достаточный объем чтобы удовлетворить растущий спрос.

Тут есть одна маленькая деталь: такие предложения появились достаточно поздно, когда основная торговля уже завершена. В такое время достаточный объем может быть совсем небольшим. Не факт даже, что это предложение кто-то принял. Сделать это мог абсолютно любой банк без всякой цели регулирования курса. Так и работают рынки: если продавцов по текущей цене нет, цена повышается до тех пор, пока не покажется кому-нибудь привлекательной. После роста какой-то банк решил, что цена приблизилась к привлекательной для него и выставил офер. Не вижу тут повода искать заговор.
  VALONI написав:На прошлой неделе была такая игра "хороший - плохой полицейский", НБУ откупает внизу, УкрГазБанк продает вверху по 27.52.

Вот на прошлой неделе игра, похоже, была, я сам обратил на нее внимание.
Не стану утверждать, что НБУ был не в курсе, но чисто технически его участие в такой игре совершенно не обязательно. Когда-то такое регулярно и с удовольствием исполнял бегемот, будучи еще частным и в контрах с НБУ.
Есть 2 варианта игры:
1. Банк активно покупает валюту для крупного клиента. Выкупает, пока может, аккуратно, чтобы курс был приемлемым, рост допускает небольшой. Выполнив клиентскую заявку, под конец сессии банк начинает очень мелкими лотами брать на себя, вызывая более интенсивный рост на пустом рынке. Это предопределяет рост на пару дней на психологии рынка. В процессе роста банк легко продает дорогие мелкие покупки еще дороже, а по достижению нужного уровня начинает аккуратно продавать валюту крупного клиента.
2. Банк, хорошо изучив повадки регулятора, дожидается его интервенции, способной обеспечить отскок на пару копеек, под конец сессии ... дальше все то же самое.

Оба варианта абсолютно легальны - это обычные рыночные приемы. Поводов для санкций в отношении банка нет.
От того, знает ли об этом НБУ заранее, ничего не меняется. Хорошо зафиксированная женщина в предварительных ласках не нуждается :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:55

  Alex2007 написав:Trast

коли 30? :D

Чесно? Не знаю.
Я ж не хазяїн цього казіно.
Але вже 38 потрібно давно, якщо орієнтуватись на економіку.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:56

  Trast написав:А немає ніяких алгоритмів у нас, Батько про це казав, є схема.


Схема може і є, але таке одразу помітно. Гроші - це кров економіки, банківська система - це серце, яка качає кров, але серце може битися з частотою 50 ударів за хвилину в спокою, та 150 ударів, коли треба швидко бігти.

Я економіку вивчав не з університетів за Хрущова, а з американських підручників, таких як Грегорі Менкью, Принципи Економікс, дуже раджу.

НБУ має монополію на "кровопускання", але потребу та швидкість обороту грошей визначає виключно економіка. ОВДП уряду це теж дуже значний вплив, і всі тут на гілці чудово розуміють, що коли пішла масова купівлю боргу нерезидентами, то гривню стримувати від укріплення було важко. Але, знову ж таки, все визначається обсягами. Спробуйте на сайті Европейського центробанку пограти в гру - ви можете міняти тільки один параметр, - ставку, а програма вам буде пропонувати різні сценарії та подивіться що таке алгоритми. :D
VALONI
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:58

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:Поки хтось крав, в Україні не залишилося нікого, хто може пульнути в Космос, зробити економіку.
Тобто наша економіка, це як хто з ким домовиться.
Від цього і курс.
Тлму тут всі розумні люди розуміють, що все.
Тому немає Сібвриту з аналітикою, немає zzz з аналітикою, є тільки я, який намагається вгадати ставки в казіно:)
І мені це не смішно!
По перше, не смішно, що зітруть.
А по друге, не смішно, що мало, хто зрозумів, що я написав.
Як там, хтось писав-сумно, але матюх, який був на завершенні, ми залишимо в крапках...
ты не одинок,когда у тебя есть космос

Я не розумію людей, які думають, що їх це мине.
Не мине тебе цей Космос, Мізантропе.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:00

  Trast написав:Я не розумію людей, які думають, що їх це мине.
Не мине тебе цей Космос, Мізантропе.

Проблема в том,что границы разума никто не охраняет.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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