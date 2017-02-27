Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:30

VALONI написав: Я строю алгоритмы и проверяю вероятность их работы. Вчера после обеда, когда курс пошел вверх и за пару часов добавил 5 копеек, кто-то поставил предложение на 27.51 и продал достаточный объем чтобы удовлетворить растущий спрос. Я строю алгоритмы и проверяю вероятность их работы. Вчера после обеда, когда курс пошел вверх и за пару часов добавил 5 копеек, кто-то поставил предложение на 27.51 и продал достаточный объем чтобы удовлетворить растущий спрос.

VALONI написав: На прошлой неделе была такая игра "хороший - плохой полицейский", НБУ откупает внизу, УкрГазБанк продает вверху по 27.52. На прошлой неделе была такая игра "хороший - плохой полицейский", НБУ откупает внизу, УкрГазБанк продает вверху по 27.52.

Тут есть одна маленькая деталь: такие предложения появились достаточно поздно, когда основная торговля уже завершена. В такое время достаточный объем может быть совсем небольшим. Не факт даже, что это предложение кто-то принял. Сделать это мог абсолютно любой банк без всякой цели регулирования курса. Так и работают рынки: если продавцов по текущей цене нет, цена повышается до тех пор, пока не покажется кому-нибудь привлекательной. После роста какой-то банк решил, что цена приблизилась к привлекательной для него и выставил офер. Не вижу тут повода искать заговор.Вот на прошлой неделе игра, похоже, была, я сам обратил на нее внимание.Не стану утверждать, что НБУ был не в курсе, но чисто технически его участие в такой игре совершенно не обязательно. Когда-то такое регулярно и с удовольствием исполнял бегемот, будучи еще частным и в контрах с НБУ.Есть 2 варианта игры:1. Банк активно покупает валюту для крупного клиента. Выкупает, пока может, аккуратно, чтобы курс был приемлемым, рост допускает небольшой. Выполнив клиентскую заявку, под конец сессии банк начинает очень мелкими лотами брать на себя, вызывая более интенсивный рост на пустом рынке. Это предопределяет рост на пару дней на психологии рынка. В процессе роста банк легко продает дорогие мелкие покупки еще дороже, а по достижению нужного уровня начинает аккуратно продавать валюту крупного клиента.2. Банк, хорошо изучив повадки регулятора, дожидается его интервенции, способной обеспечить отскок на пару копеек, под конец сессии ... дальше все то же самое.Оба варианта абсолютно легальны - это обычные рыночные приемы. Поводов для санкций в отношении банка нет.От того, знает ли об этом НБУ заранее, ничего не меняется. Хорошо зафиксированная женщина в предварительных ласках не нуждается