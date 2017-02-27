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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 62886289629062916292>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:55

  Alex2007 написав:Trast

коли 30? :D

Чесно? Не знаю.
Я ж не хазяїн цього казіно.
Але вже 38 потрібно давно, якщо орієнтуватись на економіку.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:56

  Trast написав:А немає ніяких алгоритмів у нас, Батько про це казав, є схема.


Схема може і є, але таке одразу помітно. Гроші - це кров економіки, банківська система - це серце, яка качає кров, але серце може битися з частотою 50 ударів за хвилину в спокою, та 150 ударів, коли треба швидко бігти.

Я економіку вивчав не з університетів за Хрущова, а з американських підручників, таких як Грегорі Менкью, Принципи Економікс, дуже раджу.

НБУ має монополію на "кровопускання", але потребу та швидкість обороту грошей визначає виключно економіка. ОВДП уряду це теж дуже значний вплив, і всі тут на гілці чудово розуміють, що коли пішла масова купівлю боргу нерезидентами, то гривню стримувати від укріплення було важко. Але, знову ж таки, все визначається обсягами. Спробуйте на сайті Европейського центробанку пограти в гру - ви можете міняти тільки один параметр, - ставку, а програма вам буде пропонувати різні сценарії та подивіться що таке алгоритми. :D
VALONI
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:09

  Сибарит написав:Есть 2 варианта игры:
1. Банк активно покупает валюту для крупного клиента. Выкупает, пока может, аккуратно, чтобы курс был приемлемым, рост допускает небольшой. Выполнив клиентскую заявку, под конец сессии банк начинает очень мелкими лотами брать на себя, вызывая более интенсивный рост на пустом рынке. Это предопределяет рост на пару дней на психологии рынка. В процессе роста банк легко продает дорогие мелкие покупки еще дороже, а по достижению нужного уровня начинает аккуратно продавать валюту крупного клиента.
2. Банк, хорошо изучив повадки регулятора, дожидается его интервенции, способной обеспечить отскок на пару копеек, под конец сессии ... дальше все то же самое.

При такой игре можно и прогадать, если что-то пойдет не так.
С другой стороны ведь тоже умные банки, или в этой схеме можно всегда выполнить заявку клиента по "текущему" курсу, и на возможный вопрос, а почему курс такой немного странный, - ответить так получилось? :D
VALONI
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:23

  VALONI написав:
  Сибарит написав:Есть 2 варианта игры:
1. Банк активно покупает валюту для крупного клиента. Выкупает, пока может, аккуратно, чтобы курс был приемлемым, рост допускает небольшой. Выполнив клиентскую заявку, под конец сессии банк начинает очень мелкими лотами брать на себя, вызывая более интенсивный рост на пустом рынке. Это предопределяет рост на пару дней на психологии рынка. В процессе роста банк легко продает дорогие мелкие покупки еще дороже, а по достижению нужного уровня начинает аккуратно продавать валюту крупного клиента.
2. Банк, хорошо изучив повадки регулятора, дожидается его интервенции, способной обеспечить отскок на пару копеек, под конец сессии ... дальше все то же самое.

При такой игре можно и прогадать, если что-то пойдет не так.
С другой стороны ведь тоже умные банки, или в этой схеме можно всегда выполнить заявку клиента по "текущему" курсу, и на возможный вопрос, а почему курс такой немного странный, - ответить так получилось? :D

Саме так , грають ті у кого є інфо , ні , не так, грають ті, кому м'яч дають.
Їнші все розуміють , але до кормухи ніяким боком не дотягують.
Сібаріт це, як і ЗЗЗ і всі їнші банківські робітники, тобто тільки стата і ніякої аналітики.
А аналітика, хлопці, тільки у мене тутай і залишилась.
:)
Ні не так- :) :):).?
А хто має зусиль це моє твердження збентежити аргументами?
Є хто?
Я завжди кажу про справжні справи, а не про те, що хто сьогодні, що купив і куди подів і хто де стояв.
Так що, хлопці, чекаю вашу аналітику.
Дуже чекаю, ви ж маєте стільки нагород, шо і вішати нікуди :)
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 28 сер, 2020 21:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:При такой игре можно и прогадать, если что-то пойдет не так.
С другой стороны ведь тоже умные банки, или в этой схеме можно всегда выполнить заявку клиента по "текущему" курсу, и на возможный вопрос, а почему курс такой немного странный, - ответить так получилось?

Клиентов в этой схеме никто не обижает. Сначала один покупает по выгодному курсу перед самым подорожанием, чем очень доволен, потом второй продает на пике и тоже доволен.
Банки то умные, но у автора ведущего игру информации больше. К тому же у банков есть клиенты, которые видя вечером рост, утром подают заявки на покупку с криками "срочно по любому курсу". Желание клиента - закон.
Банкиры могут подозревать, что кто-то ведет хитрую игру, но рынок переломить уже не могут.
Риск, конечно, есть. Главный риск в том, что одновременно начнет подобную игру кто-то более мощный. Но без рисков на рынках не работают.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:25

  Trast написав:Сібаріт це, як і ЗЗЗ і всі їнші банківські робітники, тобто тільки стата і ніякої аналітики.
А аналітика, хлопці, тільки у мене тутай і залишилась.
:)
Ні не так- :) :):).

Лучший способ предсказать будущее -создать его.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:30

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:Сібаріт це, як і ЗЗЗ і всі їнші банківські робітники, тобто тільки стата і ніякої аналітики.
А аналітика, хлопці, тільки у мене тутай і залишилась.
:)
Ні не так- :) :):).

Лучший способ предсказать будущее -создать его.

Я про це і писав.
Гарно, що вчишься, молодець!
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:32

  Trast написав:
  Мизантрóп написав:
  Trast написав:Сібаріт це, як і ЗЗЗ і всі їнші банківські робітники, тобто тільки стата і ніякої аналітики.
А аналітика, хлопці, тільки у мене тутай і залишилась.
:)
Ні не так- :) :):).

Лучший способ предсказать будущее -создать его.

Я про це і писав.
Гарно, що вчишься, молодець!

Для меня это честь
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А хто в цьому мав сумління?
Я не мав.Чи хтось мав?:)
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:45

  Trast написав:А аналітика, хлопці, тільки у мене тутай і залишилась.

А що за аналітика, що я пропустив?
Востаннє редагувалось VALONI в П'ят 28 сер, 2020 21:52, всього редагувалось 2 разів.
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