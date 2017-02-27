Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:49

Спецом для Voliani, не заморачуйтесь!

Те чому вас вчили- вже не працює.

Гемає ніяких вже економічних законів.

Є ьідьки сам за себе



Закони економікі у нас не працюють і ніколи не працювали, хто помітив,що як у нас в країні якесь інфо , то все йде до того , що це фігня, то на супротив,що?

Де варіанти виходу?

Немає, а звідки вони можливі?



А тому, що нічого немає, а що це означає?

Ми колонія, і ті хто при владі , здає Країну за долари, ім'я Президента не важливо, так вже з 1992 року.

Так і буде.

Бо ми Колонія!



Ще раз кажу, щоб всі зрозуміли, що у нас коїться треба мати інсайд або інтуіцію, як у мене, їнше не працює, навіть Глава НБУ не знає, щоїн буде назавтра.

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