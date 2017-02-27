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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6289629062916292>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Спецом для Voliani, не заморачуйтесь!
Те чому вас вчили- вже не працює.
Гемає ніяких вже економічних законів.
Є ьідьки сам за себе

Закони економікі у нас не працюють і ніколи не працювали, хто помітив,що як у нас в країні якесь інфо , то все йде до того , що це фігня, то на супротив,що?
Де варіанти виходу?
Немає, а звідки вони можливі?

А тому, що нічого немає, а що це означає?
Ми колонія, і ті хто при владі , здає Країну за долари, ім'я Президента не важливо, так вже з 1992 року.
Так і буде.
Бо ми Колонія!

Ще раз кажу, щоб всі зрозуміли, що у нас коїться треба мати інсайд або інтуіцію, як у мене, їнше не працює, навіть Глава НБУ не знає, щоїн буде назавтра.
Форум можна зачиняти?
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 28 сер, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:57

  Trast написав:Спецом для Voliani, не заморачуйтесь!
Закони економікі у нас не працюють, помітив,що як у нас на інфо все йде фігня, то на супротив,що? А нічого, немає, а що це означає?
Ми колонія, і ті хто при владі , здає Країну за долари, ім'я Президента не важливо, так вже з 1992 року.
Так і буде.
Бо ми Колонія!

Залишилось небагато, 11 років, як там, у Біблії, - треба 40 років, щоб витравити минуле, наступне покоління себе вже не вважає колонією, а інтегрованою частиною світу. Зайдіть на сайт доу.юа, ІТ- шніки вже давно частина цивілізації. Не треба думати, що хтось тобі винен, влада чи ще хтось, сам винен, змінюйся сам та змінюй своє оточення і все буде добре.

До речі, про долари.
От скажіть мені, будь ласка, населення з початку року продало банкам на майже 900 млн. дол. більше ніж купило. Куди банки поділи ці гроші, і чому їх в них нема, коли йде значний ріст курсу?
VALONI
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

VALONI, деньги не исчезают бесследно.Просто они попадают из одного кармана в другой.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:11

  Мизантрóп написав:VALONI, деньги не исчезают бесследно.Просто они попадают из одного кармана в другой.

Гарна відповідь. Відразу помітно-Мій учень!
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 28 сер, 2020 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:11

  Trast написав:Форум можна зачиняти?

Помилуйте,я сюда деградировать захожу
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:16

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:Форум можна зачиняти?

Помилуйте,я сюда деградировать захожу

Деградувати краще , якщо ви зарегегитесь на біржу непрацюючих, там ви деградуєте саме так, як ви бажали:)
А де Халява?
Сьогодні ж час його виступу, п'ятниця ж?
Я хвилююсь вже.
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 28 сер, 2020 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:16

  Мизантрóп написав:VALONI, деньги не исчезают бесследно.Просто они попадают из одного кармана в другой.


А, ну да, читал историю агента Шевченко про взятку в 6 млн. дол. от Злочевского, правда он сказал, что они были не в банковских упаковках, наверное, чтобы не палиться, сняли заранее или через конверт пропустили 8)
VALONI
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:18

  VALONI написав:Залишилось небагато, 11 років, як там, у Біблії, - треба 40 років, щоб витравити минуле, наступне покоління себе вже не вважає колонією, а інтегрованою частиною світу. Зайдіть на сайт доу.юа, ІТ- шніки вже давно частина цивілізації. Не треба думати, що хтось тобі винен, влада чи ще хтось, сам винен, змінюйся сам та змінюй своє оточення і все буде добре.

Вот в этой казалось бы простоте и скрыт основной смысл отсутствия государства, как такового. За счет плательщиков должна строится инфраструктура, инновации, технологии в медицине, образовании и т.д. Интегрированная часть мира, о которой ведете речь, задавленная, как и все остальные возможно и станет цивилизацией, но за пределами страны и только часть из повального шествия в ИТ, где многие даже не понимают, что они делают. Сейчас при власти 25 - 40 летние, и вы реально представляете себе, что подобный ком, коррупции, абсолютной безграмотности, безответственности вдруг растает в один миг через промежуток в 11 лет? Порог вседозволенности растет и он уже подхвачен неокрепшими умами, и движется дальше, как здесь говорят "руби бабло пока жив".
В библии помимо голых сроков "статистики", нужно видеть то, что написано между строк, это ценности, а они разрушены.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:21

  ruvex написав:
  VALONI написав:Залишилось небагато, 11 років, як там, у Біблії, - треба 40 років, щоб витравити минуле, наступне покоління себе вже не вважає колонією, а інтегрованою частиною світу. Зайдіть на сайт доу.юа, ІТ- шніки вже давно частина цивілізації. Не треба думати, що хтось тобі винен, влада чи ще хтось, сам винен, змінюйся сам та змінюй своє оточення і все буде добре.

Вот в этой казалось бы простоте и скрыт основной смысл отсутствия государства, как такового. За счет плательщиков должна строится инфраструктура, инновации, технологии в медицине, образовании и т.д. Интегрированная часть мира, о которой ведете речь, задавленная, как и все остальные возможно и станет цивилизацией, но за пределами страны и только часть из повального шествия в ИТ, где многие даже не понимают, что они делают. Сейчас при власти 25 - 40 летние, и вы реально представляете себе, что подобный ком, коррупции, абсолютной безграмотности, безответственности вдруг растает в один миг через промежуток в 11 лет? Порог вседозволенности растет и он уже подхвачен неокрепшими умами, и движется дальше, как здесь говорят "руби бабло пока жив".
В библии помимо голых сроков "статистики", нужно видеть то, что написано между строк, это ценности, а они разрушены.

Багато написали, але, правду.
Але ж читав ващі допису до того і якось вони заангажировані, на відміну від мене :)
З повагою, краще шифруйтеся :)
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 28 сер, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:21

  Trast написав:
  Мизантрóп написав:
  Trast написав:Форум можна зачиняти?

Помилуйте,я сюда деградировать захожу

Деградувати краще , якщо ви зарегегитесь на біржу непрацюючих, там ви деградуєте саме так, як ви бажали:)
А де Халява?
Сьогодні ж час його виступу, п'ятниця ж?
Я хвилююсь вже.

Холява отдыхает.С биржей мимо.Батько не казав,що непрацюючим з 2014-го на бАржу сенсу нема?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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