Спецом для Voliani, не заморачуйтесь! Те чому вас вчили- вже не працює. Гемає ніяких вже економічних законів. Є ьідьки сам за себе
Закони економікі у нас не працюють і ніколи не працювали, хто помітив,що як у нас в країні якесь інфо , то все йде до того , що це фігня, то на супротив,що? Де варіанти виходу? Немає, а звідки вони можливі?
А тому, що нічого немає, а що це означає? Ми колонія, і ті хто при владі , здає Країну за долари, ім'я Президента не важливо, так вже з 1992 року. Так і буде. Бо ми Колонія!
Ще раз кажу, щоб всі зрозуміли, що у нас коїться треба мати інсайд або інтуіцію, як у мене, їнше не працює, навіть Глава НБУ не знає, щоїн буде назавтра. Форум можна зачиняти?
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 28 сер, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Trast написав:Спецом для Voliani, не заморачуйтесь! Закони економікі у нас не працюють, помітив,що як у нас на інфо все йде фігня, то на супротив,що? А нічого, немає, а що це означає? Ми колонія, і ті хто при владі , здає Країну за долари, ім'я Президента не важливо, так вже з 1992 року. Так і буде. Бо ми Колонія!
Залишилось небагато, 11 років, як там, у Біблії, - треба 40 років, щоб витравити минуле, наступне покоління себе вже не вважає колонією, а інтегрованою частиною світу. Зайдіть на сайт доу.юа, ІТ- шніки вже давно частина цивілізації. Не треба думати, що хтось тобі винен, влада чи ще хтось, сам винен, змінюйся сам та змінюй своє оточення і все буде добре.
До речі, про долари. От скажіть мені, будь ласка, населення з початку року продало банкам на майже 900 млн. дол. більше ніж купило. Куди банки поділи ці гроші, і чому їх в них нема, коли йде значний ріст курсу?
Мизантрóп написав:VALONI, деньги не исчезают бесследно.Просто они попадают из одного кармана в другой.
А, ну да, читал историю агента Шевченко про взятку в 6 млн. дол. от Злочевского, правда он сказал, что они были не в банковских упаковках, наверное, чтобы не палиться, сняли заранее или через конверт пропустили
VALONI написав:Залишилось небагато, 11 років, як там, у Біблії, - треба 40 років, щоб витравити минуле, наступне покоління себе вже не вважає колонією, а інтегрованою частиною світу. Зайдіть на сайт доу.юа, ІТ- шніки вже давно частина цивілізації. Не треба думати, що хтось тобі винен, влада чи ще хтось, сам винен, змінюйся сам та змінюй своє оточення і все буде добре.
Вот в этой казалось бы простоте и скрыт основной смысл отсутствия государства, как такового. За счет плательщиков должна строится инфраструктура, инновации, технологии в медицине, образовании и т.д. Интегрированная часть мира, о которой ведете речь, задавленная, как и все остальные возможно и станет цивилизацией, но за пределами страны и только часть из повального шествия в ИТ, где многие даже не понимают, что они делают. Сейчас при власти 25 - 40 летние, и вы реально представляете себе, что подобный ком, коррупции, абсолютной безграмотности, безответственности вдруг растает в один миг через промежуток в 11 лет? Порог вседозволенности растет и он уже подхвачен неокрепшими умами, и движется дальше, как здесь говорят "руби бабло пока жив". В библии помимо голых сроков "статистики", нужно видеть то, что написано между строк, это ценности, а они разрушены.
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VALONI написав:Залишилось небагато, 11 років, як там, у Біблії, - треба 40 років, щоб витравити минуле, наступне покоління себе вже не вважає колонією, а інтегрованою частиною світу. Зайдіть на сайт доу.юа, ІТ- шніки вже давно частина цивілізації. Не треба думати, що хтось тобі винен, влада чи ще хтось, сам винен, змінюйся сам та змінюй своє оточення і все буде добре.
Вот в этой казалось бы простоте и скрыт основной смысл отсутствия государства, как такового. За счет плательщиков должна строится инфраструктура, инновации, технологии в медицине, образовании и т.д. Интегрированная часть мира, о которой ведете речь, задавленная, как и все остальные возможно и станет цивилизацией, но за пределами страны и только часть из повального шествия в ИТ, где многие даже не понимают, что они делают. Сейчас при власти 25 - 40 летние, и вы реально представляете себе, что подобный ком, коррупции, абсолютной безграмотности, безответственности вдруг растает в один миг через промежуток в 11 лет? Порог вседозволенности растет и он уже подхвачен неокрепшими умами, и движется дальше, как здесь говорят "руби бабло пока жив". В библии помимо голых сроков "статистики", нужно видеть то, что написано между строк, это ценности, а они разрушены.
Багато написали, але, правду. Але ж читав ващі допису до того і якось вони заангажировані, на відміну від мене З повагою, краще шифруйтеся
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 28 сер, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.