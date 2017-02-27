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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6289629062916292

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:26

[quote="5045895:VALONI"] ІТ- шніки вже давно частина цивілізації. Не треба думати, що хтось тобі винен, влада чи ще хтось, сам винен, змінюйся сам та змінюй своє оточення і все буде добре.

Не можу пройти поруч, коли річ іде про ойтішніків, по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:29

  remark написав:Не можу пройти поруч, коли річ іде про ойтішніків, по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.

Хіба айтішники не платять податки?
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:31

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:Деградувати краще , якщо ви зарегегитесь на біржу непрацюючих, там ви деградуєте саме так, як ви бажали:)
А де Халява?
Сьогодні ж час його виступу, п'ятниця ж?
Я хвилююсь вже.

Холява отдыхает.С биржей мимо.Батько не казав,що непрацюючим з 2014-го на бАржу сенсу нема?

Заглотнув? Молодець!
Пам'ять гарна, пишаюсь.
Я ж кажу, мій учень. :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ойтишники, що працюють на іноземні компанії, ще якби є постачальниками валюти у державу, ні.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:32

  Striker написав:
  remark написав:Не можу пройти поруч, коли річ іде про ойтішніків, по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.

Хіба айтішники не платять податки?


Звичайно платять, але не в тому обсязі в якому вони повинні їх платити. Сама сплата податків не оправдовує їх як генераторів інновацій для держави.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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