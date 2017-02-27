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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 62906291629262936294>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:26

[quote="5045895:VALONI"] ІТ- шніки вже давно частина цивілізації. Не треба думати, що хтось тобі винен, влада чи ще хтось, сам винен, змінюйся сам та змінюй своє оточення і все буде добре.

Не можу пройти поруч, коли річ іде про ойтішніків, по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:29

  remark написав:Не можу пройти поруч, коли річ іде про ойтішніків, по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.

Хіба айтішники не платять податки?
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:31

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:Деградувати краще , якщо ви зарегегитесь на біржу непрацюючих, там ви деградуєте саме так, як ви бажали:)
А де Халява?
Сьогодні ж час його виступу, п'ятниця ж?
Я хвилююсь вже.

Холява отдыхает.С биржей мимо.Батько не казав,що непрацюючим з 2014-го на бАржу сенсу нема?

Заглотнув? Молодець!
Пам'ять гарна, пишаюсь.
Я ж кажу, мій учень. :)

Стара школа, вітаю!
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 28 сер, 2020 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ойтишники, що працюють на іноземні компанії, ще якби є постачальниками валюти у державу, ні.

п.с. і доречі, не треба забувати, що є поки що "ойтішнеги", які працюють на відчизняні компанії та відчизняну єкономіку. поки що є.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 28 сер, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:32

  Striker написав:
  remark написав:Не можу пройти поруч, коли річ іде про ойтішніків, по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.

Хіба айтішники не платять податки?


Звичайно платять, але не в тому обсязі в якому вони повинні їх платити. Сама сплата податків не оправдовує їх як генераторів інновацій для держави.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:35

  Alex2007 написав:ойтишники, що працюють на іноземні компанії, ще якби є постачальниками валюти у державу, ні.

Сплачують, майже всі 5% податку+ ЄСП, але для чого це тут, крах Країни ж не в цьому?
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:39

  Trast написав:
  Alex2007 написав:Trast

коли 30? :D

Чесно? Не знаю.
Я ж не хазяїн цього казіно.
Але вже 38 потрібно давно, якщо орієнтуватись на економіку.

Кому треба? Долароматрасникам? РЛА? Трасту?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:44

  flyman написав:
  Trast написав:
  Alex2007 написав:Trast

коли 30? :D

Чесно? Не знаю.
Я ж не хазяїн цього казіно.
Але вже 38 потрібно давно, якщо орієнтуватись на економіку.

Кому треба? Долароматрасникам? РЛА? Трасту?

Флай, ти хоч зміст контексту прочитав, чи як завжди , аби, що написати?
До чого тут моя особистість?
Думай вже!
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 28 сер, 2020 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:45

  Striker написав:
  remark написав:Не можу пройти поруч, коли річ іде про ойтішніків, по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.

Хіба айтішники не платять податки?

ні, їм держава платить по 5куе в місяць, цім трутням
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:48

  Trast написав:
  flyman написав:
  Trast написав:[q
Чесно? Не знаю.
Я ж не хазяїн цього казіно.
Але вже 38 потрібно давно, якщо орієнтуватись на економіку.

Кому треба? Долароматрасникам? РЛА? Трасту?

Флай, тм хоч зміст контексту прочитав, чи як завжди , аби, що написати?
Думай вже!

А трутням ІТ никам, поняв. І акурту.
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flyman
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