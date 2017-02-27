Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:26

[quote="5045895:VALONI"] ІТ- шніки вже давно частина цивілізації. Не треба думати, що хтось тобі винен, влада чи ще хтось, сам винен, змінюйся сам та змінюй своє оточення і все буде добре.



Не можу пройти поруч, коли річ іде про ойтішніків, по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.

Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.