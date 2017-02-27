remark написав: по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.
Подяки за що? Айтишник приносит валюту в страну и за счет этого курс ниже, чем мог бы быть, и простой пересичный может позволить себе больше импортных товаров. А какую пользу стране приносит кассир? Или грузчик? Или ваша профессия? Это не их зарплата завышена, это ваша занижена. Более того, кроме 5% + ЕСВ еще 20% от их ЗП отдаеться государству в виде ПДВ. Также они тратят деньги на сферу услуг, чем поддерживают другие бизнесы. Для экономики хорошо, когда люди зарабатывают много и тратят много.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
remark написав: по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.
Подяки за що? Айтишник приносит валюту в страну и за счет этого курс ниже, чем мог бы быть, и простой пересичный может позволить себе больше импортных товаров. А какую пользу стране приносит кассир? Или грузчик? Или ваша профессия? Это не их зарплата завышена, это ваша занижена. Более того, кроме 5% + ЕСВ еще 20% от их ЗП отдаеться государству в виде ПДВ. Также они тратят деньги на сферу услуг, чем поддерживают другие бизнесы. Для экономики хорошо, когда люди зарабатывают много и тратят много.
Почитайте, что люди знающие пишут: https://dou.ua/lenta/columns/nasty-progs/ Вывод автора, что может когда то, они что то сделают при бурном развитии промышленнности в Украине, а за сим их трутней надо беречь)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark написав:Почитайте, что люди знающие пишут: https://dou.ua/lenta/columns/nasty-progs/ Вывод автора, что может когда то, они что то сделают при бурном развитии промышленнности в Украине, а за сим их трутней надо беречь)
"Но! Если вы всерьез намерены построить развитую экономику — вы должны эту категорию граждан беречь и умножать, ни в коем случае не давая ей сокращаться. Она — основа вашего будущего процветания. Ваша будущая современная промышленность (она же когда-нибудь будет, да?) будет работать на спросе этих людей. Есть спрос — можно строить бизнес. Нет спроса — нельзя!
Понимаете? Вообще никак. С самым идеальным бизнес-климатом — правильными законами, честными ментами и справедливыми судами — развития не будет, ибо нет спроса. Нищим ничего не продашь. На чем вы завтра будете строить импортозамещение? Для кого завтра будут работать ваши новые заводы и фабрики? Кто будет платить за украинские автомобили и самолеты, кто будет ездит по украинским автобанам? Кто будет покупать недвижимость? Кто будет отдыхать в Буковеле и Одессе?"
Нет, я конечно пытаюсь понять, учусь и все такое... Но вот у меня сейчас нет близко знакомых айтишников. При этом люди покупают авто, ездят отдыхать и так далее. Как же так получается? Может, с другой стороны, айтишникам больше налогов платить, и заботиться о слесаре, который канализацию после них чистит?
"Она покупает в основном заграничные товары и мало приносит бюджету Украины? Да! Но ради бога, одумайтесь — это не её вина, это вина украинской экономики. Программисты не виноваты в том, что национальному производителю пока нечего им предложить. Поэтому они вынуждены покупать импортное, оставляя в украинской экономике незначительную часть в виде НДС, акцизов, таможенных сборов."
Бедняги. Ну опять, вы сначала дайте нам, а мы подумаем. Ну или если не дадите - сделаем все, чтобы свалить из страны. Мы ведь востребованы везде, и если вы нам не рады - идите на йух Это славно!
remark написав:Не можу пройти поруч, коли річ іде про ойтішніків, по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави.
Як бджілка і початківець качаю маленьку тисячу $ репарацій з москалів, витрачаю в рідній Україні щоб трутні в бюджетній сфері з голоду не померли, а їм і тризуб на Кремлі косо висить
remark написав:Не можу пройти поруч, коли річ іде про ойтішніків, по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави.
Як бджілка і початківець качаю маленьку тисячу $ репарацій з москалів, витрачаю в рідній Україні щоб трутні в бюджетній сфері з голоду не померли, а їм і тризуб на Кремлі косо висить
Страдаешь от работы на оккупантов7 Пожалеть тебя надо... Ты там хоть не для оружия им пишешь? Хотя мы все равно должны быть тебе благодарны и целовать в ...
remark написав: по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.
Подяки за що? Айтишник приносит валюту в страну и за счет этого курс ниже, чем мог бы быть, и простой пересичный может позволить себе больше импортных товаров. А какую пользу стране приносит кассир? Или грузчик? Или ваша профессия? Это не их зарплата завышена, это ваша занижена. Более того, кроме 5% + ЕСВ еще 20% от их ЗП отдаеться государству в виде ПДВ. Также они тратят деньги на сферу услуг, чем поддерживают другие бизнесы. Для экономики хорошо, когда люди зарабатывают много и тратят много.
Почитайте, что люди знающие пишут: https://dou.ua/lenta/columns/nasty-progs/ Вывод автора, что может когда то, они что то сделают при бурном развитии промышленнности в Украине, а за сим их трутней надо беречь)
Кто сказал что они "знающие"? Я вам конкретно описал экономический эффект и пользу от айтишников. Могу еще раз повторить: 1. Приток валюты в страну -> курс бакса ниже -> все, кто получает ЗП в гривнах, могут позволить себе больше импортных товаров 2. Развитие инфраструктуры. Благодаря ИТ компаниям развиваются бизнес центры, рестораны по-близости с бизнес-ланчами 3. Покупательная способность влияет на развитие многих отраслей - сфера услуг (рестораны, Уберы-Уклоны, развлечения), строительная сфера (покупка квартир в новостройках), сфера аренды жилья, продажи автомобилей и еще куча всего. Именно большая покупательная способность дает экономике жизнь и рабочие места многим другим людям.
Да и по налогам, пусть средняя ЗП 2,5к, это 2500*27.4 = 68 500. 5% составит 3425 в месяц и еще ЕСВ ~1000, имеем 4425 грн налогов в месяц. Многие и того меньше платят, в чем возмущение? 3. Эффект на сферу услуг
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:Кто сказал что они "знающие"? Я вам конкретно описал экономический эффект и пользу от айтишников. Могу еще раз повторить: 1. Приток валюты в страну -> курс бакса ниже -> все, кто получает ЗП в гривнах, могут позволить себе больше импортных товаров 2. Развитие инфраструктуры. Благодаря ИТ компаниям развиваются бизнес центры, рестораны по-близости с бизнес-ланчами 3. Покупательная способность влияет на развитие многих отраслей - сфера услуг (рестораны, Уберы-Уклоны, развлечения), строительная сфера (покупка квартир в новостройках), сфера аренды жилья, продажи автомобилей и еще куча всего. Именно большая покупательная способность дает экономике жизнь и рабочие места многим другим людям.
Да и по налогам, пусть средняя ЗП 2,5к, это 2500*27.4 = 68 500. 5% составит 3425 в месяц и еще ЕСВ ~1000, имеем 4425 грн налогов в месяц. Многие и того меньше платят, в чем возмущение? 3. Эффект на сферу услуг
Да, да. Предлагаю по максимуму свалить всем в европу а бабло сюда оставшимся пересылать, это ж как экономика то вырастет.