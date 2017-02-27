Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:13

remark написав: Почитайте, что люди знающие пишут: https://dou.ua/lenta/columns/nasty-progs/

Вывод автора, что может когда то, они что то сделают при бурном развитии промышленнности в Украине, а за сим их трутней надо беречь) Почитайте, что люди знающие пишут:Вывод автора, что может когда то, они что то сделают при бурном развитии промышленнности в Украине, а за сим их трутней надо беречь)

"Но! Если вы всерьез намерены построить развитую экономику — вы должны эту категорию граждан беречь и умножать, ни в коем случае не давая ей сокращаться. Она — основа вашего будущего процветания. Ваша будущая современная промышленность (она же когда-нибудь будет, да?) будет работать на спросе этих людей. Есть спрос — можно строить бизнес. Нет спроса — нельзя!Понимаете? Вообще никак. С самым идеальным бизнес-климатом — правильными законами, честными ментами и справедливыми судами — развития не будет, ибо нет спроса. Нищим ничего не продашь. На чем вы завтра будете строить импортозамещение? Для кого завтра будут работать ваши новые заводы и фабрики? Кто будет платить за украинские автомобили и самолеты, кто будет ездит по украинским автобанам? Кто будет покупать недвижимость? Кто будет отдыхать в Буковеле и Одессе?"Нет, я конечно пытаюсь понять, учусь и все такое... Но вот у меня сейчас нет близко знакомых айтишников. При этом люди покупают авто, ездят отдыхать и так далее. Как же так получается?Может, с другой стороны, айтишникам больше налогов платить, и заботиться о слесаре, который канализацию после них чистит?"Она покупает в основном заграничные товары и мало приносит бюджету Украины? Да! Но ради бога, одумайтесь — это не её вина, это вина украинской экономики. Программисты не виноваты в том, что национальному производителю пока нечего им предложить.."Бедняги. Ну опять, вы сначала дайте нам, а мы подумаем.Ну или если не дадите - сделаем все, чтобы свалить из страны. Мы ведь востребованы везде, и если вы нам не рады - идите на йухЭто славно!