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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6291629262936294>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:50

  remark написав: по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.

Подяки за що? Айтишник приносит валюту в страну и за счет этого курс ниже, чем мог бы быть, и простой пересичный может позволить себе больше импортных товаров. А какую пользу стране приносит кассир? Или грузчик? Или ваша профессия? Это не их зарплата завышена, это ваша занижена. Более того, кроме 5% + ЕСВ еще 20% от их ЗП отдаеться государству в виде ПДВ. Также они тратят деньги на сферу услуг, чем поддерживают другие бизнесы. Для экономики хорошо, когда люди зарабатывают много и тратят много.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:51

  Trast написав:Але ж читав ващі допису до того...

И в чем необъективность подхода к событиям и в чьих интересах?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:59

  ruvex написав:
  Trast написав:Але ж читав ващі допису до того...

И в чем необъективность подхода к событиям и в чьих интересах?

Ти ж знаєшь мене, можу відповісти на тролінг, якщо захочу, а можу і не відповісти :)
А там розумій вже самостійно:)

Р.S. На тролінг флая вже не реагую, бо бачив його резюме :)
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 28 сер, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:01

  Alex2006 написав:
  remark написав: по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.

Подяки за що? Айтишник приносит валюту в страну и за счет этого курс ниже, чем мог бы быть, и простой пересичный может позволить себе больше импортных товаров. А какую пользу стране приносит кассир? Или грузчик? Или ваша профессия? Это не их зарплата завышена, это ваша занижена. Более того, кроме 5% + ЕСВ еще 20% от их ЗП отдаеться государству в виде ПДВ. Также они тратят деньги на сферу услуг, чем поддерживают другие бизнесы. Для экономики хорошо, когда люди зарабатывают много и тратят много.


Почитайте, что люди знающие пишут: https://dou.ua/lenta/columns/nasty-progs/
Вывод автора, что может когда то, они что то сделают при бурном развитии промышленнности в Украине, а за сим их трутней надо беречь)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:13

  remark написав:Почитайте, что люди знающие пишут: https://dou.ua/lenta/columns/nasty-progs/
Вывод автора, что может когда то, они что то сделают при бурном развитии промышленнности в Украине, а за сим их трутней надо беречь)


"Но! Если вы всерьез намерены построить развитую экономику — вы должны эту категорию граждан беречь и умножать, ни в коем случае не давая ей сокращаться. Она — основа вашего будущего процветания. Ваша будущая современная промышленность (она же когда-нибудь будет, да?) будет работать на спросе этих людей. Есть спрос — можно строить бизнес. Нет спроса — нельзя!

Понимаете? Вообще никак. С самым идеальным бизнес-климатом — правильными законами, честными ментами и справедливыми судами — развития не будет, ибо нет спроса. Нищим ничего не продашь. На чем вы завтра будете строить импортозамещение? Для кого завтра будут работать ваши новые заводы и фабрики? Кто будет платить за украинские автомобили и самолеты, кто будет ездит по украинским автобанам? Кто будет покупать недвижимость? Кто будет отдыхать в Буковеле и Одессе?"

Нет, я конечно пытаюсь понять, учусь и все такое... Но вот у меня сейчас нет близко знакомых айтишников. При этом люди покупают авто, ездят отдыхать и так далее. Как же так получается?
Может, с другой стороны, айтишникам больше налогов платить, и заботиться о слесаре, который канализацию после них чистит?

"Она покупает в основном заграничные товары и мало приносит бюджету Украины? Да! Но ради бога, одумайтесь — это не её вина, это вина украинской экономики. Программисты не виноваты в том, что национальному производителю пока нечего им предложить. Поэтому они вынуждены покупать импортное, оставляя в украинской экономике незначительную часть в виде НДС, акцизов, таможенных сборов."

Бедняги. Ну опять, вы сначала дайте нам, а мы подумаем.
Ну или если не дадите - сделаем все, чтобы свалить из страны. Мы ведь востребованы везде, и если вы нам не рады - идите на йух :mrgreen: Это славно! :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

remark написав:Не можу пройти поруч, коли річ іде про ойтішніків, по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави.

Як бджілка і початківець качаю маленьку тисячу $ репарацій з москалів, витрачаю в рідній Україні щоб трутні в бюджетній сфері з голоду не померли, а їм і тризуб на Кремлі косо висить
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:20

  Trast написав:Ти ж знаєшь мене, можу відповісти на тролінг, якщо захочу, а можу і не відповісти :)
А там розумій вже самостійно:)

Пустой ярлык не повысит цену оценщику.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:21

  stryzhko написав:
remark написав:Не можу пройти поруч, коли річ іде про ойтішніків, по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави.

Як бджілка і початківець качаю маленьку тисячу $ репарацій з москалів, витрачаю в рідній Україні щоб трутні в бюджетній сфері з голоду не померли, а їм і тризуб на Кремлі косо висить


Страдаешь от работы на оккупантов7 Пожалеть тебя надо... Ты там хоть не для оружия им пишешь? Хотя мы все равно должны быть тебе благодарны и целовать в ... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:21

  remark написав:
  Alex2006 написав:
  remark написав: по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.

Подяки за що? Айтишник приносит валюту в страну и за счет этого курс ниже, чем мог бы быть, и простой пересичный может позволить себе больше импортных товаров. А какую пользу стране приносит кассир? Или грузчик? Или ваша профессия? Это не их зарплата завышена, это ваша занижена. Более того, кроме 5% + ЕСВ еще 20% от их ЗП отдаеться государству в виде ПДВ. Также они тратят деньги на сферу услуг, чем поддерживают другие бизнесы. Для экономики хорошо, когда люди зарабатывают много и тратят много.


Почитайте, что люди знающие пишут: https://dou.ua/lenta/columns/nasty-progs/
Вывод автора, что может когда то, они что то сделают при бурном развитии промышленнности в Украине, а за сим их трутней надо беречь)

Кто сказал что они "знающие"? Я вам конкретно описал экономический эффект и пользу от айтишников. Могу еще раз повторить:
1. Приток валюты в страну -> курс бакса ниже -> все, кто получает ЗП в гривнах, могут позволить себе больше импортных товаров
2. Развитие инфраструктуры. Благодаря ИТ компаниям развиваются бизнес центры, рестораны по-близости с бизнес-ланчами
3. Покупательная способность влияет на развитие многих отраслей - сфера услуг (рестораны, Уберы-Уклоны, развлечения), строительная сфера (покупка квартир в новостройках), сфера аренды жилья, продажи автомобилей и еще куча всего. Именно большая покупательная способность дает экономике жизнь и рабочие места многим другим людям.

Да и по налогам, пусть средняя ЗП 2,5к, это 2500*27.4 = 68 500. 5% составит 3425 в месяц и еще ЕСВ ~1000, имеем 4425 грн налогов в месяц. Многие и того меньше платят, в чем возмущение?
3. Эффект на сферу услуг
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:23

  Alex2006 написав:Кто сказал что они "знающие"? Я вам конкретно описал экономический эффект и пользу от айтишников. Могу еще раз повторить:
1. Приток валюты в страну -> курс бакса ниже -> все, кто получает ЗП в гривнах, могут позволить себе больше импортных товаров
2. Развитие инфраструктуры. Благодаря ИТ компаниям развиваются бизнес центры, рестораны по-близости с бизнес-ланчами
3. Покупательная способность влияет на развитие многих отраслей - сфера услуг (рестораны, Уберы-Уклоны, развлечения), строительная сфера (покупка квартир в новостройках), сфера аренды жилья, продажи автомобилей и еще куча всего. Именно большая покупательная способность дает экономике жизнь и рабочие места многим другим людям.

Да и по налогам, пусть средняя ЗП 2,5к, это 2500*27.4 = 68 500. 5% составит 3425 в месяц и еще ЕСВ ~1000, имеем 4425 грн налогов в месяц. Многие и того меньше платят, в чем возмущение?
3. Эффект на сферу услуг


Да, да. Предлагаю по максимуму свалить всем в европу а бабло сюда оставшимся пересылать, это ж как экономика то вырастет.
vano80
 
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