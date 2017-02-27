Trast написав:Ти ж знаєшь мене, можу відповісти на тролінг, якщо захочу, а можу і не відповісти А там розумій вже самостійно:)
Пустой ярлык не повысит цену оценщику.
Образи не доречні, краще б було написати їнще, але.. Я вчити безоплатно цьому не буду. І ти це розумієшь, гарна ти людина, але ж сам знаєшь, що ніде халяви немає: ) Ні, халява на форумі є, але, як вона тобі очобисто допомогає? Думай вже! А ви знали, про те, що Долярчик все життя вас тролить? Хоббі у нього таке, у вас по бабам, а у нього таке. А для чого він це робить? Бо він хто є? Отож!
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 28 сер, 2020 23:46, всього редагувалось 1 раз.
Alex2006 написав:Кто сказал что они "знающие"? Я вам конкретно описал экономический эффект и пользу от айтишников. Могу еще раз повторить: 1. Приток валюты в страну -> курс бакса ниже -> все, кто получает ЗП в гривнах, могут позволить себе больше импортных товаров 2. Развитие инфраструктуры. Благодаря ИТ компаниям развиваются бизнес центры, рестораны по-близости с бизнес-ланчами 3. Покупательная способность влияет на развитие многих отраслей - сфера услуг (рестораны, Уберы-Уклоны, развлечения), строительная сфера (покупка квартир в новостройках), сфера аренды жилья, продажи автомобилей и еще куча всего. Именно большая покупательная способность дает экономике жизнь и рабочие места многим другим людям.
Да и по налогам, пусть средняя ЗП 2,5к, это 2500*27.4 = 68 500. 5% составит 3425 в месяц и еще ЕСВ ~1000, имеем 4425 грн налогов в месяц. Многие и того меньше платят, в чем возмущение? 3. Эффект на сферу услуг
Да, да. Предлагаю по максимуму свалить всем в европу а бабло сюда оставшимся пересылать, это ж как экономика то вырастет.
Так пересылать они будут меньше, чем заходит в страну сейчас, ибо за границей они будут больше тратить на жизнь, а сюда отправлять копейки. Экономика вырастет если тут станет в 2-3 раза больше ИТшников. Да и вообще любых представителей профессий, которые много зарабатывают и тратят.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
remark написав: по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.
Подяки за що? Айтишник приносит валюту в страну и за счет этого курс ниже, чем мог бы быть, и простой пересичный может позволить себе больше импортных товаров. А какую пользу стране приносит кассир? Или грузчик? Или ваша профессия? Это не их зарплата завышена, это ваша занижена. Более того, кроме 5% + ЕСВ еще 20% от их ЗП отдаеться государству в виде ПДВ. Также они тратят деньги на сферу услуг, чем поддерживают другие бизнесы. Для экономики хорошо, когда люди зарабатывают много и тратят много.
Далеко не все айтишники - лжеФОПы. Работающие в Oracle Ukraine и тому подобных компаниях платят такие же налоги и ЕСВ, как и обычные пересичные.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
ruvex написав:Пустой ярлык не повысит цену оценщику.
Образи не доречні, краще б було написати їнще, але.. Я вчити безоплатно цьому не буду. І ти це розумієшь, гарна ти людина, але ж сам знаєшь, що ніде халяви немає: ) Ні, халява на форумі є, але, як вона тобі очобисто допомогає? Думай вже! А ви знали, про те, що Долярчик все життя вас тполить? А для чого він це робить? Бо він хто? Отож!
Вы очень эмоциональный.Берегите себя для финала.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
ruvex написав:Пустой ярлык не повысит цену оценщику.
Образи не доречні, краще б було написати їнще, але.. Я вчити безоплатно цьому не буду. І ти це розумієшь, гарна ти людина, але ж сам знаєшь, що ніде халяви немає: ) Ні, халява на форумі є, але, як вона тобі очобисто допомогає? Думай вже! А ви знали, про те, що Долярчик все життя вас тполить? А для чого він це робить? Бо він хто? Отож!
Вы очень эмоциональный.Берегите себя для финала.
Фінал у нас у всіх однаковий, про що ви тут? Всі помруть і ви і я, чи вам це не казали?
Trast написав:Образи не доречні, краще б було написати їнще, але.. Я вчити безоплатно цьому не буду. І ти це розумієшь, гарна ти людина, але ж сам знаєшь, що ніде халяви немає: )
Не оскорбление, а поиск истины. Но прошу прощения, если таковым показалось. Сколько кругом упоминаний о библии, но кругом одна корысть. Нежелание стало халявой, заменила доброту и помощь. Что можно построить на таких заповедях? Замкнутость - одиночка это тупик развития. Вот о чем стоит подумать.
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