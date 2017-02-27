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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6291629262936294

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:27

  ruvex написав:
  Trast написав:Ти ж знаєшь мене, можу відповісти на тролінг, якщо захочу, а можу і не відповісти :)
А там розумій вже самостійно:)

Пустой ярлык не повысит цену оценщику.

Образи не доречні, краще б було написати їнще, але..
Я вчити безоплатно цьому не буду.
І ти це розумієшь, гарна ти людина, але ж сам знаєшь, що ніде халяви немає: )
Ні, халява на форумі є, але, як вона тобі очобисто допомогає?
Думай вже!
А ви знали, про те, що Долярчик все життя вас тролить?
Хоббі у нього таке, у вас по бабам, а у нього таке.
А для чого він це робить?
Бо він хто є?
Отож!
Востаннє редагувалось Trast в П'ят 28 сер, 2020 23:46, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:41

  vano80 написав:
  Alex2006 написав:Кто сказал что они "знающие"? Я вам конкретно описал экономический эффект и пользу от айтишников. Могу еще раз повторить:
1. Приток валюты в страну -> курс бакса ниже -> все, кто получает ЗП в гривнах, могут позволить себе больше импортных товаров
2. Развитие инфраструктуры. Благодаря ИТ компаниям развиваются бизнес центры, рестораны по-близости с бизнес-ланчами
3. Покупательная способность влияет на развитие многих отраслей - сфера услуг (рестораны, Уберы-Уклоны, развлечения), строительная сфера (покупка квартир в новостройках), сфера аренды жилья, продажи автомобилей и еще куча всего. Именно большая покупательная способность дает экономике жизнь и рабочие места многим другим людям.

Да и по налогам, пусть средняя ЗП 2,5к, это 2500*27.4 = 68 500. 5% составит 3425 в месяц и еще ЕСВ ~1000, имеем 4425 грн налогов в месяц. Многие и того меньше платят, в чем возмущение?
3. Эффект на сферу услуг


Да, да. Предлагаю по максимуму свалить всем в европу а бабло сюда оставшимся пересылать, это ж как экономика то вырастет.

Так пересылать они будут меньше, чем заходит в страну сейчас, ибо за границей они будут больше тратить на жизнь, а сюда отправлять копейки. Экономика вырастет если тут станет в 2-3 раза больше ИТшников. Да и вообще любых представителей профессий, которые много зарабатывают и тратят.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:42

  Alex2006 написав:
  remark написав: по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.
Подяки за що? Айтишник приносит валюту в страну и за счет этого курс ниже, чем мог бы быть, и простой пересичный может позволить себе больше импортных товаров. А какую пользу стране приносит кассир? Или грузчик? Или ваша профессия? Это не их зарплата завышена, это ваша занижена. Более того, кроме 5% + ЕСВ еще 20% от их ЗП отдаеться государству в виде ПДВ. Также они тратят деньги на сферу услуг, чем поддерживают другие бизнесы. Для экономики хорошо, когда люди зарабатывают много и тратят много.

Далеко не все айтишники - лжеФОПы. Работающие в Oracle Ukraine и тому подобных компаниях платят такие же налоги и ЕСВ, как и обычные пересичные.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:44

  Trast написав:
  ruvex написав:Пустой ярлык не повысит цену оценщику.

Образи не доречні, краще б було написати їнще, але..
Я вчити безоплатно цьому не буду.
І ти це розумієшь, гарна ти людина, але ж сам знаєшь, що ніде халяви немає: )
Ні, халява на форумі є, але, як вона тобі очобисто допомогає?
Думай вже!
А ви знали, про те, що Долярчик все життя вас тполить?
А для чого він це робить?
Бо він хто?
Отож!

Вы очень эмоциональный.Берегите себя для финала.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:44

У місцевості Городниця, у Житомирській області знайшли скарб монет часів князів Володимира Святославича та Святополка Ярополковича.

Скарб складається з 32 монет найдавніших типів. Протягом більш ніж 100 років знаходили лише поодинокі монети київських князів.

Про це повідомив історик Олександр Алфьоров на своїй facebook-сторінці.
https://www.facebook.com/oleksandr.alfyorov/posts/10158548319424757

На монетах видно зображення князя Володимира на київському престолі та його знак, який сьогодні є Державним гербом України.

Зображення

https://kyivpastfuture.com.ua/sensaczij ... okiv-foto/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-aka ... 09521.html
:)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:49

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:
  ruvex написав:Пустой ярлык не повысит цену оценщику.

Образи не доречні, краще б було написати їнще, але..
Я вчити безоплатно цьому не буду.
І ти це розумієшь, гарна ти людина, але ж сам знаєшь, що ніде халяви немає: )
Ні, халява на форумі є, але, як вона тобі очобисто допомогає?
Думай вже!
А ви знали, про те, що Долярчик все життя вас тполить?
А для чого він це робить?
Бо він хто?
Отож!

Вы очень эмоциональный.Берегите себя для финала.

Фінал у нас у всіх однаковий, про що ви тут?
Всі помруть і ви і я, чи вам це не казали?
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:53

  Trast написав:Образи не доречні, краще б було написати їнще, але..
Я вчити безоплатно цьому не буду.
І ти це розумієшь, гарна ти людина, але ж сам знаєшь, що ніде халяви немає: )

Не оскорбление, а поиск истины. Но прошу прощения, если таковым показалось.
Сколько кругом упоминаний о библии, но кругом одна корысть.
Нежелание стало халявой, заменила доброту и помощь. Что можно построить на таких заповедях?
Замкнутость - одиночка это тупик развития.
Вот о чем стоит подумать.
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ruvex
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