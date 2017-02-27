Додано: Суб 29 сер, 2020 00:15

ruvex написав: За счет плательщиков должна строится инфраструктура, инновации, технологии в медицине, образовании и т.д. Интегрированная часть мира, о которой ведете речь, задавленная, как и все остальные возможно и станет цивилизацией, но за пределами страны и только часть из повального шествия в ИТ, где многие даже не понимают, что они делают. За счет плательщиков должна строится инфраструктура, инновации, технологии в медицине, образовании и т.д. Интегрированная часть мира, о которой ведете речь, задавленная, как и все остальные возможно и станет цивилизацией, но за пределами страны и только часть из повального шествия в ИТ, где многие даже не понимают, что они делают.

Очень даже понимают, многие из этих людей - владельцы приличного бизнеса, который построили они сами в свои 25-35 лет. Возьмите, например, Аякс - Корогодский создал украинскую фабрику по производству электроники, - они делают в Киеве охранные системы и системы умного дома для всего мира. И таких как он в ИТ в Украине уже тысячи, и каждый день выше среднего программер выходит во фриланс и создает со временем свою компанию. И когда таких людей будет сотня тысяч, то количество очень быстро перерастет в качество.А развитие такое бурное в этой отрасли в Украине произошло во многом потому, что сложно было власти (умственно и физически) дотянуться своими рученками до этих ребят. А сейчас они так окрепли, что уже и не дотянешься. А бизнес реального мира должен был платить такую коррупционную мзду налоговикам-пожарным-экологам-санитарам все эти годы, что вместе с кредитами от банков по тридцать-сорок процентов годовых о развитии сложно было говорить.И да, я верю, что уже очень скоро количество самостоятельных людей в Украине станет таким, что не нужны будут Майданы чтобы сносить дурную власть, им (власти) просто не будут позволять этого делать в зародыше.