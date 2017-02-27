ruvex написав:Пустой ярлык не повысит цену оценщику.
Образи не доречні, краще б було написати їнще, але.. Я вчити безоплатно цьому не буду. І ти це розумієшь, гарна ти людина, але ж сам знаєшь, що ніде халяви немає: ) Ні, халява на форумі є, але, як вона тобі очобисто допомогає? Думай вже! А ви знали, про те, що Долярчик все життя вас тполить? А для чого він це робить? Бо він хто? Отож!
Вы очень эмоциональный.Берегите себя для финала.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
ruvex написав:Пустой ярлык не повысит цену оценщику.
Образи не доречні, краще б було написати їнще, але.. Я вчити безоплатно цьому не буду. І ти це розумієшь, гарна ти людина, але ж сам знаєшь, що ніде халяви немає: ) Ні, халява на форумі є, але, як вона тобі очобисто допомогає? Думай вже! А ви знали, про те, що Долярчик все життя вас тполить? А для чого він це робить? Бо він хто? Отож!
Вы очень эмоциональный.Берегите себя для финала.
Фінал у нас у всіх однаковий, про що ви тут? Всі помруть і ви і я, чи вам це не казали?
Trast написав:Образи не доречні, краще б було написати їнще, але.. Я вчити безоплатно цьому не буду. І ти це розумієшь, гарна ти людина, але ж сам знаєшь, що ніде халяви немає: )
Не оскорбление, а поиск истины. Но прошу прощения, если таковым показалось. Сколько кругом упоминаний о библии, но кругом одна корысть. Нежелание стало халявой, заменила доброту и помощь. Что можно построить на таких заповедях? Замкнутость, одиночка это тупик развития. Вот о чем стоит подумать.
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ruvex написав: За счет плательщиков должна строится инфраструктура, инновации, технологии в медицине, образовании и т.д. Интегрированная часть мира, о которой ведете речь, задавленная, как и все остальные возможно и станет цивилизацией, но за пределами страны и только часть из повального шествия в ИТ, где многие даже не понимают, что они делают.
Очень даже понимают, многие из этих людей - владельцы приличного бизнеса, который построили они сами в свои 25-35 лет. Возьмите, например, Аякс - Корогодский создал украинскую фабрику по производству электроники, - они делают в Киеве охранные системы и системы умного дома для всего мира. И таких как он в ИТ в Украине уже тысячи, и каждый день выше среднего программер выходит во фриланс и создает со временем свою компанию. И когда таких людей будет сотня тысяч, то количество очень быстро перерастет в качество.
А развитие такое бурное в этой отрасли в Украине произошло во многом потому, что сложно было власти (умственно и физически) дотянуться своими рученками до этих ребят. А сейчас они так окрепли, что уже и не дотянешься. А бизнес реального мира должен был платить такую коррупционную мзду налоговикам-пожарным-экологам-санитарам все эти годы, что вместе с кредитами от банков по тридцать-сорок процентов годовых о развитии сложно было говорить.
И да, я верю, что уже очень скоро количество самостоятельных людей в Украине станет таким, что не нужны будут Майданы чтобы сносить дурную власть, им (власти) просто не будут позволять этого делать в зародыше.
Alex2006 написав:Кто сказал что они "знающие"? Я вам конкретно описал экономический эффект и пользу от айтишников. Могу еще раз повторить: 1. Приток валюты в страну -> курс бакса ниже -> все, кто получает ЗП в гривнах, могут позволить себе больше импортных товаров 2. Развитие инфраструктуры. Благодаря ИТ компаниям развиваются бизнес центры, рестораны по-близости с бизнес-ланчами 3. Покупательная способность влияет на развитие многих отраслей - сфера услуг (рестораны, Уберы-Уклоны, развлечения), строительная сфера (покупка квартир в новостройках), сфера аренды жилья, продажи автомобилей и еще куча всего. Именно большая покупательная способность дает экономике жизнь и рабочие места многим другим людям.
Да и по налогам, пусть средняя ЗП 2,5к, это 2500*27.4 = 68 500. 5% составит 3425 в месяц и еще ЕСВ ~1000, имеем 4425 грн налогов в месяц. Многие и того меньше платят, в чем возмущение? 3. Эффект на сферу услуг
Все почти верно, только налогов по факту платится в разы больше, а оплаченых этими налогами услуг государства в разы меньше. 1. 80% з/п будут потрачены в Украине, и отнюдь не на развлечения и пафосные рестораны, в стоимости которых НДС таки около 20%, а на товары где НДС, таможенные пошлины, акцызы и прочие поборы суммарно составляют ~35%. Это еще 68500 * 0.8 * 0.35 = 19180. 2. При существующем законодательстве нельзя вот просто так заплатить налоги и получить честно заработанную валюту. Нужно правивильно и вовремя отчитаться о доходах перед государством и выполнить много весьма бессмысленных других ритуалов - вменяемый бухгалтер способный все это правильно сделать стоит 500. Услуги банка - еще 500. Потери на обменах валюты - сначала продать чтобы "заплатить себе зарплату в гривнах", потом купить валюту, потом снова продать чтобы потратить на что-то более существенное чем обычные ежемесячные расходы - еще минимум 500. 3. "Бесплатной медициной" 90% "айтишников" с подобным уровнем дохода не пользуется, а оплачивает страховку - это еще ~1500 в месяц на человека или 4-6 на семью. Аналогично "услуги" милиции - еще 500 за охрану квартиры. 4. Инфляционный налог с гривневых депозитов в 2 фонда с начала этого года это еще 4000/мес.
Итого реальные налоги уплаченные подобным "сферическим айтишником" составляют 4400 + 19200 + 500 + 500 + 500 + 4000 + 500 + 4000 = 33600, и это скорее посредственный 30-тилетний мидл, причем даже не в Киеве. Для более реального айтишника в возрасте 40-50лет из моего круга общения эту сумму нужно умножить в полтора-два раза. Лень искать статистику по средним "белым" зарплатам и т.п., но уверен что каждый из ~60 000 айтишников, оформленных как ФОП в компаниях из местного IT TOP50 в среднем "кормит" 3-4х бюджетников или 20-30 пенсионеров... При этом в отличии от "работающих в белую наемных сотрудников" - ни возможности при смене работы получать от государства в течении 2-3 месяцев помощь в размере задекларированнй зарплаты, ни адекватной ранее уплаченным налогам пнисии для нас нет и не предвидится.
ruvex написав: За счет плательщиков должна строится инфраструктура, инновации, технологии в медицине, образовании и т.д. Интегрированная часть мира, о которой ведете речь, задавленная, как и все остальные возможно и станет цивилизацией, но за пределами страны и только часть из повального шествия в ИТ, где многие даже не понимают, что они делают.
Очень даже понимают, многие из этих людей - владельцы приличного бизнеса, который построили они сами в свои 25-35 лет. Возьмите, например, Аякс - Корогодский создал украинскую фабрику по производству электроники, - они делают в Киеве охранные системы и системы умного дома для всего мира. И таких как он в ИТ в Украине уже тысячи, и каждый день выше среднего программер выходит во фриланс и создает со временем свою компанию. И когда таких людей будет сотня тысяч, то количество очень быстро перерастет в качество.
А развитие такое бурное в этой отрасли в Украине произошло во многом потому, что сложно было власти (умственно и физически) дотянуться своими рученками до этих ребят. А сейчас они так окрепли, что уже и не дотянешься. А бизнес реального мира должен был платить такую коррупционную мзду налоговикам-пожарным-экологам-санитарам все эти годы, что вместе с кредитами от банков по тридцать-сорок процентов годовых о развитии сложно было говорить.
И да, я верю, что уже очень скоро количество самостоятельных людей в Украине станет таким, что не нужны будут Майданы чтобы сносить дурную власть, им (власти) просто не будут позволять этого делать в зародыше.
Вы нарисовали ИТ-матрицу, но ей нужна обвязка, сфера услуг в том числе. Иначе обвязка будет использоваться там, где она развита и финансы будут уходить из экономики, а здесь будет "бесплатная" площадка с высоким уровнем дохода в лучшем случае. Исключительная монополия ИТ - это утопия. ИТ-кам нужны ассенизаторы, парикмахеры, врачи. Нищие врачи, парикмахеры, ассенизаторы мигрируя оставят ИТ-ков неопрятными и больными в поисках отсутствующего блага уже и они потянутся на юга. Не говоря уже о вопросе избыточности и перенасыщении рынка ИТ, который вызовет перекос платежеспособности и т.д.
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ruvex написав:Вы нарисовали ИТ-матрицу, но ей нужна обвязка, сфера услуг в том числе. Иначе обвязка будет использоваться там, где она развита и финансы будут уходить из экономики, а здесь будет "бесплатная" площадка с высоким уровнем дохода в лучшем случае. Исключительная монополия ИТ - это утопия. ИТ-кам нужны ассенизаторы, парикмахеры, врачи. Нищие врачи, парикмахеры, ассенизаторы мигрируя оставят ИТ-ков неопрятными и больными в поисках отсутствующего блага уже и они потянутся на юга.
Матрицу создали люди, и как выше уже было правильно сказано, подобное тянется к подобному, чем больше будет людей, которые будут сами хозяева своего положения, тем больше они смогут создать сами и дать возможность создавать другим.
Вместо грызни друг с другом каждый просто будет заниматься тем делом, которое он может лучше всего делать. И чем более свободно общество, чем больше информации о происходящем, тем сложнее скрывать свою некомпетентность и пребывание не на своем месте, и соответственно тем меньше такие люди причиняют вреда.
VALONI написав:Матрицу создали люди, и как выше уже было правильно сказано, подобное тянется к подобному, чем больше будет людей, которые будут сами хозяева своего положения, тем больше они смогут создать сами и дать возможность создавать другим.
Вместо грызни друг с другом каждый просто будет заниматься тем делом, которое он может лучше всего делать. И чем более свободно общество, чем больше информации о происходящем, тем сложнее скрывать свою некомпетентность и пребывание не на своем месте, и соответственно тем меньше такие люди причиняют вреда.
Бесспорно. Только не стоит возвеличивать ИТ до уровня высшего общества. Не каждый есть хорошим специалистом, не каждый может им стать даже если хочет. Да и не ИТ единым. А то это все стало напоминать ИТ-колхоз - с его стройными рядами и радужными перспективами для вступления всех и каждого.
На дворе лето 1932 года. В газетах, на стенах сельсоветов – плакаты в кроваво-красных тонах. На одних призывно улыбаются розовощёкие комсомолки: «Иди, товарищ, к нам в колхоз». На других крепкие парни цедят сквозь зубы: «Соединёнными усилиями батрака, бедняка и середняка мы раздавим кулака». В новой жизни места для всех нет.
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