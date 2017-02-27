Додано: Суб 29 сер, 2020 00:37

Alex2006 написав: Кто сказал что они "знающие"? Я вам конкретно описал экономический эффект и пользу от айтишников. Могу еще раз повторить:

1. Приток валюты в страну -> курс бакса ниже -> все, кто получает ЗП в гривнах, могут позволить себе больше импортных товаров

2. Развитие инфраструктуры. Благодаря ИТ компаниям развиваются бизнес центры, рестораны по-близости с бизнес-ланчами

3. Покупательная способность влияет на развитие многих отраслей - сфера услуг (рестораны, Уберы-Уклоны, развлечения), строительная сфера (покупка квартир в новостройках), сфера аренды жилья, продажи автомобилей и еще куча всего. Именно большая покупательная способность дает экономике жизнь и рабочие места многим другим людям.



Да и по налогам, пусть средняя ЗП 2,5к, это 2500*27.4 = 68 500. 5% составит 3425 в месяц и еще ЕСВ ~1000, имеем 4425 грн налогов в месяц. Многие и того меньше платят, в чем возмущение?

3. Эффект на сферу услуг Кто сказал что они "знающие"? Я вам конкретно описал экономический эффект и пользу от айтишников. Могу еще раз повторить:1. Приток валюты в страну -> курс бакса ниже -> все, кто получает ЗП в гривнах, могут позволить себе больше импортных товаров2. Развитие инфраструктуры. Благодаря ИТ компаниям развиваются бизнес центры, рестораны по-близости с бизнес-ланчами3. Покупательная способность влияет на развитие многих отраслей - сфера услуг (рестораны, Уберы-Уклоны, развлечения), строительная сфера (покупка квартир в новостройках), сфера аренды жилья, продажи автомобилей и еще куча всего. Именно большая покупательная способность дает экономике жизнь и рабочие места многим другим людям.Да и по налогам, пусть средняя ЗП 2,5к, это 2500*27.4 = 68 500. 5% составит 3425 в месяц и еще ЕСВ ~1000, имеем 4425 грн налогов в месяц. Многие и того меньше платят, в чем возмущение?3. Эффект на сферу услуг

Все почти верно, только налогов по факту платится в разы больше, а оплаченых этими налогами услуг государства в разы меньше.1. 80% з/п будут потрачены в Украине, и отнюдь не на развлечения и пафосные рестораны, в стоимости которых НДС таки около 20%, а на товары где НДС, таможенные пошлины, акцызы и прочие поборы суммарно составляют ~35%. Это еще 68500 * 0.8 * 0.35 = 19180.2. При существующем законодательстве нельзя вот просто так заплатить налоги и получить честно заработанную валюту. Нужно правивильно и вовремя отчитаться о доходах перед государством и выполнить много весьма бессмысленных других ритуалов - вменяемый бухгалтер способный все это правильно сделать стоит 500. Услуги банка - еще 500. Потери на обменах валюты - сначала продать чтобы "заплатить себе зарплату в гривнах", потом купить валюту, потом снова продать чтобы потратить на что-то более существенное чем обычные ежемесячные расходы - еще минимум 500.3. "Бесплатной медициной" 90% "айтишников" с подобным уровнем дохода не пользуется, а оплачивает страховку - это еще ~1500 в месяц на человека или 4-6 на семью. Аналогично "услуги" милиции - еще 500 за охрану квартиры.4. Инфляционный налог с гривневых депозитов в 2 фонда с начала этого года это еще 4000/мес.Итого реальные налоги уплаченные подобным "сферическим айтишником" составляют 4400 + 19200 + 500 + 500 + 500 + 4000 + 500 + 4000 = 33600, и это скорее посредственный 30-тилетний мидл, причем даже не в Киеве. Для более реального айтишника в возрасте 40-50лет из моего круга общения эту сумму нужно умножить в полтора-два раза.Лень искать статистику по средним "белым" зарплатам и т.п., но уверен что каждый из ~60 000 айтишников, оформленных как ФОП в компаниях из местного IT TOP50 в среднем "кормит" 3-4х бюджетников или 20-30 пенсионеров...При этом в отличии от "работающих в белую наемных сотрудников" - ни возможности при смене работы получать от государства в течении 2-3 месяцев помощь в размере задекларированнй зарплаты, ни адекватной ранее уплаченным налогам пнисии для нас нет и не предвидится.