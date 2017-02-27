ruvex написав:Вы нарисовали ИТ-матрицу, но ей нужна обвязка, сфера услуг в том числе.
Иначе обвязка будет использоваться там, где она развита и финансы будут уходить из экономики, а здесь будет "бесплатная" площадка с высоким уровнем дохода в лучшем случае.
Исключительная монополия ИТ - это утопия. ИТ-кам нужны ассенизаторы, парикмахеры, врачи. Нищие врачи, парикмахеры, ассенизаторы мигрируя оставят ИТ-ков неопрятными и больными в поисках отсутствующего блага уже и они потянутся на юга.
Матрицу создали люди, и как выше уже было правильно сказано, подобное тянется к подобному, чем больше будет людей, которые будут сами хозяева своего положения, тем больше они смогут создать сами и дать возможность создавать другим.
Вместо грызни друг с другом каждый просто будет заниматься тем делом, которое он может лучше всего делать. И чем более свободно общество, чем больше информации о происходящем, тем сложнее скрывать свою некомпетентность и пребывание не на своем месте, и соответственно тем меньше такие люди причиняют вреда.