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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6292629362946295

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 01:25

  ruvex написав:Вы нарисовали ИТ-матрицу, но ей нужна обвязка, сфера услуг в том числе.
Иначе обвязка будет использоваться там, где она развита и финансы будут уходить из экономики, а здесь будет "бесплатная" площадка с высоким уровнем дохода в лучшем случае.
Исключительная монополия ИТ - это утопия. ИТ-кам нужны ассенизаторы, парикмахеры, врачи. Нищие врачи, парикмахеры, ассенизаторы мигрируя оставят ИТ-ков неопрятными и больными в поисках отсутствующего блага уже и они потянутся на юга.

Матрицу создали люди, и как выше уже было правильно сказано, подобное тянется к подобному, чем больше будет людей, которые будут сами хозяева своего положения, тем больше они смогут создать сами и дать возможность создавать другим.

Вместо грызни друг с другом каждый просто будет заниматься тем делом, которое он может лучше всего делать. И чем более свободно общество, чем больше информации о происходящем, тем сложнее скрывать свою некомпетентность и пребывание не на своем месте, и соответственно тем меньше такие люди причиняют вреда.
VALONI
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