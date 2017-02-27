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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6292629362946295

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 01:25

  ruvex написав:Вы нарисовали ИТ-матрицу, но ей нужна обвязка, сфера услуг в том числе.
Иначе обвязка будет использоваться там, где она развита и финансы будут уходить из экономики, а здесь будет "бесплатная" площадка с высоким уровнем дохода в лучшем случае.
Исключительная монополия ИТ - это утопия. ИТ-кам нужны ассенизаторы, парикмахеры, врачи. Нищие врачи, парикмахеры, ассенизаторы мигрируя оставят ИТ-ков неопрятными и больными в поисках отсутствующего блага уже и они потянутся на юга.

Матрицу создали люди, и как выше уже было правильно сказано, подобное тянется к подобному, чем больше будет людей, которые будут сами хозяева своего положения, тем больше они смогут создать сами и дать возможность создавать другим.

Вместо грызни друг с другом каждый просто будет заниматься тем делом, которое он может лучше всего делать. И чем более свободно общество, чем больше информации о происходящем, тем сложнее скрывать свою некомпетентность и пребывание не на своем месте, и соответственно тем меньше такие люди причиняют вреда.
VALONI
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 01:54

  VALONI написав:Матрицу создали люди, и как выше уже было правильно сказано, подобное тянется к подобному, чем больше будет людей, которые будут сами хозяева своего положения, тем больше они смогут создать сами и дать возможность создавать другим.

Вместо грызни друг с другом каждый просто будет заниматься тем делом, которое он может лучше всего делать. И чем более свободно общество, чем больше информации о происходящем, тем сложнее скрывать свою некомпетентность и пребывание не на своем месте, и соответственно тем меньше такие люди причиняют вреда.

Бесспорно. Только не стоит возвеличивать ИТ до уровня высшего общества. Не каждый есть хорошим специалистом, не каждый может им стать даже если хочет. Да и не ИТ единым.
А то это все стало напоминать ИТ-колхоз - с его стройными рядами и радужными перспективами для вступления всех и каждого.
На дворе лето 1932 года. В газе­тах, на стенах сельсоветов – пла­каты в кроваво-красных тонах. На одних призывно улыбаются розовощёкие комсомолки: «Иди, товарищ, к нам в колхоз». На дру­гих крепкие парни цедят сквозь зубы: «Соединёнными усилия­ми батрака, бедняка и середняка мы раздавим кулака».
В новой жизни места для всех нет.
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ruvex
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