ruvex написав:Вы нарисовали ИТ-матрицу, но ей нужна обвязка, сфера услуг в том числе. Иначе обвязка будет использоваться там, где она развита и финансы будут уходить из экономики, а здесь будет "бесплатная" площадка с высоким уровнем дохода в лучшем случае. Исключительная монополия ИТ - это утопия. ИТ-кам нужны ассенизаторы, парикмахеры, врачи. Нищие врачи, парикмахеры, ассенизаторы мигрируя оставят ИТ-ков неопрятными и больными в поисках отсутствующего блага уже и они потянутся на юга.
Матрицу создали люди, и как выше уже было правильно сказано, подобное тянется к подобному, чем больше будет людей, которые будут сами хозяева своего положения, тем больше они смогут создать сами и дать возможность создавать другим.
Вместо грызни друг с другом каждый просто будет заниматься тем делом, которое он может лучше всего делать. И чем более свободно общество, чем больше информации о происходящем, тем сложнее скрывать свою некомпетентность и пребывание не на своем месте, и соответственно тем меньше такие люди причиняют вреда.
VALONI написав:Матрицу создали люди, и как выше уже было правильно сказано, подобное тянется к подобному, чем больше будет людей, которые будут сами хозяева своего положения, тем больше они смогут создать сами и дать возможность создавать другим.
Вместо грызни друг с другом каждый просто будет заниматься тем делом, которое он может лучше всего делать. И чем более свободно общество, чем больше информации о происходящем, тем сложнее скрывать свою некомпетентность и пребывание не на своем месте, и соответственно тем меньше такие люди причиняют вреда.
Бесспорно. Только не стоит возвеличивать ИТ до уровня высшего общества. Не каждый есть хорошим специалистом, не каждый может им стать даже если хочет. Да и не ИТ единым. А то это все стало напоминать ИТ-колхоз - с его стройными рядами и радужными перспективами для вступления всех и каждого.
На дворе лето 1932 года. В газетах, на стенах сельсоветов – плакаты в кроваво-красных тонах. На одних призывно улыбаются розовощёкие комсомолки: «Иди, товарищ, к нам в колхоз». На других крепкие парни цедят сквозь зубы: «Соединёнными усилиями батрака, бедняка и середняка мы раздавим кулака». В новой жизни места для всех нет.
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vano80 написав:Страдаешь от работы на оккупантов7 Пожалеть тебя надо... Ты там хоть не для оружия им пишешь?
Не хвилюйтеся, замовники в Україні і "репарації" окупант сплачує практично за повітря, не отримуючи ніяких послуг. Цікавий стартап, шкода, що таких мало. А якби дали можливість команді писати для зброї, то всі їхні ракети або не взлітали або приземлялися б на "Красній площаді"))